De 13 personas lesionadas en 2020 a 81 este año: el saldo de afectados durante las protestas del 8M

Durante la jornada de manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó un saldo de 62 policías y 19 civiles lesionadas. De este total, 9 elementos de la SSC y una civil fueron trasladadas a un hospital para su atención médica.

A través de su cuenta de Twitter, Marcela Figueroa, colaboradora de la dependencia capitalina, indicó que las personas afectadas se encuentran estables.

“Derivado de la marcha, se tiene el registro de 62 policías y 19 civiles lesionadas, de ellas 9 policías y una civil, fueron trasladadas a un nosocomio para su atención médica; el reporte hasta el momento, es que se encuentran estables, indicó @Maffiguer”, señaló la SSC.

Este 8 de marzo fue distinto a otros, aseguraron mujeres en redes sociales, pues percibieron un ambiente de incertidumbre e inseguridad. En contra parte, se observó una resistencia imponente por parte del gobierno, tanto para resguardar Palacio Nacional como para dispersar a las personas manifestantes.

En días pasados estuvieron circulando imágenes en las que aparecen una serie de vallas instaladas frente al edificio, acción que se tomó como medida de protección y para evitar la confrontación con las protestantes, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por medio de un video, el mandatario mexicano aseguró que es mejor poner un muro que reprimir las movilizaciones, tal como se hacía en gobiernos anteriores.

Les molestó mucho porque pusimos una valla para proteger Palacio Nacional, no es por miedo a las mujeres es por precaución, porque las fuerzas conservadores son muy retrogradas, muy autoritarias, infiltran gente para generar violencia para dañar, ¿imagínense permitir que vandalicen el Palacio Nacional?, porque eso es lo que quieren un escándalo, una gran nota nacional e internacional, pues pusimos esa valla para proteger al Palacio, entonces por hacer esto nos están acusando de todo, yo quiero dejar de manifiesto que nunca vamos a reprimir al pueblo, jamás se va a reprimir al pueblo, es mejor poner una valla que poner frente a las mujeres que van a protestar, a los granaderos, como era antes, no los podemos enfrentar, tenemos que evitar eso, que no haya violencia, que nadie salga dañado, herido