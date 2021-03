Cuál es la postura de Ricardo Monreal sobre el caso Salgado Macedonio: así respondió el líder de Morena en el Senado

Ricardo Monreal aseguró que los senadores de Morena respetan y respetarán las decisiones de los partidos con respecto a sus candidatos (Foto: Senado de la República/Cuartoscuro)

Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, el partido en el poder, reiteró que su grupo parlamentario respetará la decisión del partido con respecto a las candidaturas para las elecciones del próximo 6 de junio, incluso la de Félix Salgado Macedonio, quien se perfila para ser el abanderado en busca de la gubernatura del estado de Guerrero a pesar de las diversas acusaciones de violación y abuso sexual en su contra.

“Hace un rato tuvimos una reunión, siempre tenemos Plenarias del Grupo antes de la Sesión plenaria del Senado, y nadie me comentó sobre alguna inquietud en el caso de Guerrero”, expresó Monreal en rueda de prensa este jueves.

Y es que la noche de este miércoles, los supuestos resultados de la segunda encuesta interna de Morena para conocer al candidato a al gubernatura de Guerrero fueron filtrados. En dicho documento, Salgado Macedonio, que había ganado la primera vez pero cuyo proceso fue tumbado por las acusaciones en su contra, se volvía a imponer con mayor margen.

Salgado Macedonio se perfila para repetir como el ganador de las encuestas internas de Morena para la candidatura a la gubernatura de Guerrero (Foto: Cuartoscuro)

Pero Monreal aseguró este jueves que el senador Alejandro Peña “confirmó que no era una encuesta oficial”. “No hubo mayor comentario”, dijo sobre las posibles quejas al interior de la bancada de Morena en el Senado, donde con anterioridad habían expresado preocupación por la candidatura de Salgado Macedonio.

“Yo he decidido no opinar sobre el partido ni sobre sus procesos locales electorales. Prefiero mantener el respeto, porque aquí en el Senado tenemos bastante actividad que debemos cuidar y que no queremos involucrarnos en decisiones partidistas”, expresó Monreal.

Respetamos la decisión de los partidos políticos en la selección de sus candidatos y candidatas, y el Senado actuará con respeto para todas las expresiones políticas y partidistas en el país

Cuestionado sobre si pediría a los integrantes de Morena en el Senado que respeten los resultados de las encuestas en Guerrero, los cuales se darán a conocer en las próximas horas de forma oficial, Monreal indicó que sí. “De hecho lo están haciendo en la práctica”, sentenció.

“Hoy tuvimos eso, una reunión, y todos nos comprometimos a respetar las decisiones que se tengan en los grupos políticos o partidos políticos que están seleccionando candidatos y candidatas a puestos de elección popular”, ahondó.

AMLO reitera que las mujeres y hombres de Guerrero deben decidir sobre el caso de Salgado Macedonio (Video: Gobierno de México)

Además, rechazó que un eventual triunfo de Salgado Macedonio, como se perfila nuevamente en la interna de Morena, vaya a provocar una “revuelta” al interior del grupo parlamentario. “La bancada es muy seria, muy profesional y las decisiones se toman por mayoría, y todos las respetamos”, concluyó.

El caso Salgado Macedonio ha puesto a Morena en el centro de las críticas en las últimas semanas, debido a que fue elegido como candidato de Morena, el partido en el poder, a al gubernatura de Guerrero, a pesar de las fuertes acusaciones y denuncias hechas por diversas mujeres por supuesta violación.

Su candidatura, que fue certificada por el Instituto Electoral local en la entidad, todavía no es una certeza, aunque se perfila para serlo: Morena, luego de la presión de su militancia y sobre todo de sus mujeres y de funcionarias, echó abajo el proceso de selección interna y se encuentra realizando uno nuevo, aunque Salgado Macedonio participa y es más favorito que antes.

Pero el partido, fundado por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no le retiró sus derechos políticos, desechó las acusaciones y dijo que Salgado Macedonio gozaba de buena imagen, a pesar de que su candidatura ha puesto en evidencia el largo camino para erradicar este tipo de prácticas en la política mexicana.

