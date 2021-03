Sin cubrebocas, ni sana distancia: captaron a López Obrador abrazando y besando simpatizantes en Quintana Roo

La tarde de este viernes 5 de marzo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue captado abrazando y besando a simpatizantes de Quintana Roo, sin respetar la sana distancia ni el uso de cubrebocas, luego de superar su contagio de COVID-19.

Fue durante su visita a esta entidad, para dar el banderazo inicial al tramo cuatro del Tren Maya, donde se le pudo ver al mandatario reunirse con sus seguidores, sin tomar las medidas de sanidad necesarias.

Entre gritos de “Viva López Obrador” y una enorme pancarta con el mensaje “Apoyo total a nuestro presidente. Bienvenido AMLO y la 4 Transformación a Quintana Roo”, el presidente se mantuvo cercano a la gente, paseando frente a ellos mientras salía del evento público.

En el metraje se le puede observar abrazando y besando a una persona que se encontraba del otro lado de una pequeña valla blanca, además de detenerse para tomarse fotografías con los presentes a pesar de no portar cubrebocas.

Todo el trayecto de salida, hacia una camioneta suburban negra donde viajaba el jefe del Ejecutivo, estuvo acompañado de Mara Lezama, presidenta municipal de Cancún, quien, a diferencia de AMLO, sí portaba un cubrebocas blanco, mismo que mantuvo todo el evento.

Cabe resaltar que esta postura del mandatario, de realizar eventos públicos sin las medidas precautorias correspondientes, ha sido motivo de diversas críticas en su contra, pues lo han señalado de poco empático con la gente debido a la emergencia sanitaria que vive el país, pues las reuniones con mucha gente podrían ser focos de contagio del virus SARS-CoV-2.

Desde el inicio de la pandemia en México, López Obrador mantuvo la idea de realizar actos públicos y giras de trabajo presenciales, y no fue hasta su contagio de coronavirus, el pasado 24 de enero, cuando tuvo que detenerse para procurar su estado de salud.

Tras recuperarse de COVID-19, el pasado 8 de febrero, durante su regreso a las conferencias matutinas diarias, anunció que continuaría con sus giras y eventos públicos sin el uso de cubrebocas, pues refirió que ya no contagiará el virus, tras haberlo tenido.

No, no. Ahora ya además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio