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Getafe vs Barcelona, EN VIVO: dónde y cuándo ver en México la Jornada 32 de LaLiga 2026

LaLiga continúa con un partido clave para el Barcelona; aquí te decimos cuándo y por dónde seguirlo en México

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EFE
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El FC Barcelona visita al Getafe CF en la Jornada 32 de LaLiga 2026, en un partido clave en la recta final del campeonato.

El equipo catalán llega como líder del torneo y con la presión de mantener su ventaja, aunque lo hará sin Lamine Yamal, baja confirmada para el cierre de temporada.

Barcelona defiende el liderato sin Yamal

(AP Foto/Joan Monfort)
(AP Foto/Joan Monfort)

El Barcelona se presenta con 82 puntos, en una posición que lo obliga a sumar para sostenerse en la cima en las últimas jornadas. La ausencia de Yamal modifica el panorama ofensivo del equipo en un tramo donde cada resultado puede ser determinante.

El técnico Hansi Flick deberá ajustar su esquema para suplir la baja del atacante, considerado una de las piezas más influyentes en el funcionamiento del equipo durante la temporada.

Del otro lado, el Getafe llega con 44 puntos, ubicado en la sexta posición y dentro de zona de Conference League, aunque con aspiraciones de escalar a puestos de Europa League. El conjunto azulón encara el duelo tras vencer 1-0 a la Real Sociedad, resultado que refuerza su momento competitivo.

Horario y dónde ver el Getafe vs Barcelona en México

(AP Foto/Manu Fernández)
(AP Foto/Manu Fernández)

El encuentro entre Getafe CF y FC Barcelona se disputará el sábado 25 de abril, como parte de la Jornada 32 de LaLiga 2026.

  • Hora: 8:15 horas (tiempo del centro de México)
  • Transmisión: Sky Sports

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