FC Barcelona confirma lesión de Lamine Yamal: ¿se perderá el juego ante Perú en Puebla previo al Mundial 2026?

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La lesión de Lamine Yamal golpea al Barcelona en el cierre de temporada y también genera dudas en la Selección de España rumbo a sus próximos compromisos.

El atacante estará fuera varias semanas y su evolución será determinante para saber si puede regresar a la actividad antes del verano, en la antesala del Mundial 2026.

Yamal se pierde el cierre de temporada con el Barcelona

(REUTERS/Albert Gea)

Este jueves 23 de abril, el FC Barcelona confirmó que Lamine Yamal sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, una baja que lo deja fuera de lo que resta de la campaña.

El delantero no estará en al menos seis partidos de LaLiga. Tras conocerse el diagnóstico, el propio jugador compartió en redes: “volveré más fuerte, con más ganas que nunca”.

En el vestidor, la noticia también pegó. su compañero Gavi no ocultó su sentir: “Para mí es el mejor y su lesión es una auténtica pesadilla; me quedé completamente devastado en el vestuario”.

España lo sigue de cerca rumbo al amistoso en Puebla

(REUTERS/Albert Gea)

Ahora la atención se centra en la Selección Española, que ya trabaja en su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En el calendario aparece el amistoso ante Perú, programado para el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, un duelo en el que la presencia de Yamal aún no está garantizada y dependerá de su evolución en las próximas semanas.

Por ahora, los tiempos juegan en su contra, aunque el panorama no está cerrado. El parte médico mantiene la previsión de que pueda llegar en condiciones a la justa mundialista, por lo que su recuperación será clave en el camino hacia el torneo.