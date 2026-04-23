¿No se retira? Las 3 opciones que André-Pierre Gignac analiza para su futuro en la Liga MX

El delantero lleva una amplia trayectoria en el futbol mexicano. (Credit: Vincent Carchietta-USA TODAY Sports)

La posible salida de André-Pierre Gignac de Tigres UANL marca un cambio relevante en la Liga MX, tras conocerse que el delantero francés no continuará con los regiomontanos se rumora que habría interés por parte de otro equipo local aumento la expectativa sobre seguir su carrera futbolística.

Su actual club prepara este sábado 25 de abril un homenaje especial en El Volcán para reconocer la trayectoria del histórico dorsal 10, cuyo contrato termina al cierre del presente torneo.

Gignac queda libre tras casi 11 años con Tigres, lo que lo convierte en una de las figuras más emblemáticas del futbol mexicano y despierta el interés de otros clubes para la siguiente temporada debido al gran aporte que ha hecho a nuestro balompié.

Gignac estaría viviendo su último torneo con Tigres. (REUTERS/Daniel Becerril)

Homenaje a Gignac y su legado felino

La directiva de Tigres prepara un acto especial previo al último partido del Clausura 2026 para celebrar la contribución de Gignac desde su llegada en 2015. El homenaje, que se llevará a cabo en la cancha de El Volcán, reconocerá los casi 11 años del delantero con la institución. Sin importar si el equipo logra avanzar a la Liguilla o a la final de la Concacaf Champions Cup, la despedida se realizará al término de la temporada regular.

Gignac ha dejado huella en el club, donde se ha consolidado como referente y figura indiscutible, logrando convertirse en una leyenda del futbol regiomontano.

Oferta de Pachuca: continuidad como futbolista

Según el periodista Willie González, Pachuca habría presentado una oferta de al menos un año y medio de contrato a Gignac como parte de su interés para sumarlo como atacante para la siguiente campaña. Se evalúa, además, que una vez concluido ese ciclo, el francés pueda integrarse al cuerpo técnico del club, con la intención de impulsarlo hacia una futura labor como estratega.

El interés de los Tuzos por asegurar a Gignac responde también al aprecio que el delantero ha manifestado por la filosofía de Pachuca en la formación de jóvenes talentos. Este vínculo aumenta las posibilidades de que el artillero francés opte por sumarse al club para continuar su carrera activa en México.

El futbolista podría prolongar su carrera en la Liga MX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas para Gignac en su futuro inmediato

Por parte de Tigres, si bien la decisión de no renovarle como futbolista se mantiene, la directiva habría propuesto que el delantero permanezca en la institución en un puesto administrativo al lado de Gerardo Torrado, brindando la oportunidad de dejar su huella desde otra faceta dentro del club.

En este escenario, las opciones inmediatas que se barajan para Gignac son:

Jugar con Pachuca por un año y medio

Dar el salto al cuerpo técnico del club una vez finalizado ese periodo

Asumir funciones administrativas con Tigres junto a Torrado

Gignac se convirtió en un histórico del futbol mexicano. (REUTERS/Daniel Becerril)

El atractivo del modelo Pachuca para el delantero francés

La admiración de Gignac por el modelo formativo de Pachuca y la proyección de jóvenes mexicanos ha sido reiterada por el futbolista, quien valora la oportunidad de integrarse a un proyecto que impulse el desarrollo tanto dentro como fuera del campo. Esta consideración podría pesar en la decisión final del delantero, quien busca mantenerse activo y aportar al futbol mexicano desde diferentes ángulos.

La incertidumbre sobre el futuro inmediato del goleador francés podría resolverse en los próximos días, pero el homenaje en El Volcán marcará el cierre de una era para Tigres y el posible inicio de una nueva etapa en otra institución de la Liga MX.