México

Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores: este es el último día para recoger tarjeta y cobrar tu apoyo

La entrega es para quienes se registraron en febrero de 2026; sin este plástico no podrán recibir los depósitos bimestrales de 6 mil 400 y 3 mil 100 pesos

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La Secretaría de Bienestar confirmó que este 25 de abril es el último día para que las personas registradas en febrero acudan a recoger su tarjeta del Banco del Bienestar, indispensable para cobrar los apoyos de la Pensión para Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

Durante esta semana, las y los nuevos derechohabientes han recibido un mensaje SMS en el número telefónico que proporcionaron al momento de su registro. En ese aviso se especifica el módulo asignado, así como el día y la hora para recoger el plástico.

Las autoridades recalcaron que quienes no acudan en la fecha indicada podrían ver retrasado el acceso a su apoyo económico, ya que la tarjeta es el único medio autorizado para la dispersión de pagos.

Cómo consultar con CURP dónde recoger la tarjeta

En caso de no haber recibido el mensaje de texto, las personas beneficiarias pueden realizar la consulta en línea utilizando su CURP. A través del portal oficial de la Secretaría de Bienestar, es posible verificar la sede, fecha y horario exacto asignados para la entrega.

Este mecanismo busca evitar aglomeraciones y garantizar una atención ordenada en los módulos habilitados en todo el país.

Fila de personas adultas mayores y personal de apoyo frente a un Banco del Bienestar con un letrero indicando 'Último día entrega tarjetas: 25 de abril'.
Beneficiarios de programas sociales como la Pensión para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar hacen fila para recoger sus tarjetas, vitales para acceder a sus apoyos económicos, en un módulo del Banco del Bienestar

Requisitos para recibir la tarjeta Bienestar

Para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar, las y los beneficiarios deben presentar la siguiente documentación:

  • Identificación oficial vigente (original y copia)
  • Talón de registro

Sin estos documentos no será posible completar el trámite, por lo que se recomienda verificar que la información coincida con los datos proporcionados durante el registro.

Montos de apoyo en 2026

Para este año, los programas sociales mantienen los siguientes montos bimestrales:

  • Pensión para Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos para personas de 65 años en adelante
  • Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos para mujeres de 60 a 64 años

Este apoyo económico forma parte de la política social del Gobierno de México para fortalecer el ingreso de sectores prioritarios. En el caso de Mujeres Bienestar, las beneficiarias pasan automáticamente al programa de Adultos Mayores al cumplir 65 años.

Programas sociales clave en México

La pensión para adultos mayores es un derecho constitucional que busca garantizar condiciones mínimas de bienestar para este sector de la población. Por su parte, el programa Mujeres Bienestar tiene como objetivo impulsar la autonomía económica de mujeres en edad previa a la pensión universal.

Infografía con instrucciones y montos de la tarjeta Bienestar. Incluye un calendario del 25 de abril, laptop, documentos y figuras de adultos mayores y una mujer.
El 25 de abril marca el último día para que beneficiarios recojan su tarjeta del Banco del Bienestar, esencial para acceder a las pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar en México

Con el cierre de esta etapa de entrega de tarjetas, el Gobierno federal avanza en la incorporación de nuevas y nuevos beneficiarios, consolidando dos de los programas sociales con mayor alcance en el país.

En resumen:

Último día: 25 de abril de 2026

¿Quiénes la reciben?Personas registradas en febrero de 2026

Programas:

  • Adultos Mayores
  • Mujeres Bienestar

Consulta tu sede:

  • SMS con fecha, hora y lugar
  • O con CURP en portal oficial

Requisitos:

  • INE u otra identificación oficial (original y copia)
  • Talón de registro

Montos:

  • 6 mil 400 pesos bimestrales (Adultos Mayores)
  • 3 mil 100 pesos bimestrales (Mujeres Bienestar)

Importante: la tarjeta del Banco del Bienestar es el único medio de pago.Sin tarjeta, no hay depósito.

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