Beca Rita Cetina 2026: lanzan aviso de seguridad importante para los nuevos beneficiarios de primaria

La Beca Rita Cetina 2026 advierte sobre nuevos fraudes que buscan obtener datos personales de beneficiarios.

La implementación de la Beca Rita Cetina 2026 ha venido acompañada de un llamado urgente a madres, padres y tutores para evitar caer en engaños. Autoridades educativas detectaron la circulación de mensajes falsos que buscan obtener datos personales bajo el argumento de supuestos errores en el registro.

El aviso enfatiza que los programas sociales vinculados a becas no solicitan documentos mediante chats privados ni llamadas no verificadas. Este tipo de prácticas ha sido identificado como un intento de fraude que aprovecha la incertidumbre de los nuevos beneficiarios.

Ante este escenario, la recomendación es mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales, donde se publica información validada sobre procesos, fechas y requisitos sin solicitar datos sensibles.

Mensajes falsos y métodos más comunes de engaño

Las becas sociales no solicitan documentos por chats privados ni llamadas no verificadas, alertan las autoridades.

Uno de los métodos detectados consiste en enviar mensajes que aparentan ser de la Coordinación Nacional de Becas. En ellos, se menciona un supuesto problema con el registro, especialmente relacionado con fotografías o documentos incompletos.

El objetivo de estos textos es generar urgencia para que las personas envíen información personal, como identificaciones oficiales. Sin embargo, las autoridades han reiterado que nunca se realizan este tipo de solicitudes por medios informales.

Un ejemplo claro de estos mensajes fraudulentos es el siguiente:

Ejemplo de mensaje fraudulento detectado

Autoridades educativas detectan circulación de mensajes falsos sobre errores en el registro de las becas. (X)

“Buenos días, hablo de la coordinación Nacional de becas, el motivo por el que le hablamos es que hubo un rechazo en una de las fotos al momento de hacer la captura, se rechazó la foto del reverso de la tarjeta necesitamos que mande una fotografía del anverso de la ine para que pueda seguir recibiendo su deposito.”

Este tipo de texto busca aparentar formalidad, pero presenta inconsistencias en redacción y en el procedimiento. Las autoridades subrayan que no se contacta directamente para corregir errores de registro mediante solicitudes de documentos personales.

Además, recalcan que los canales oficiales solo difunden información general y no gestionan trámites individuales por mensajería privada. Cualquier comunicación que contradiga esto debe considerarse sospechosa.

Recomendaciones para proteger la información personal

La prevención y la consulta exclusiva de fuentes oficiales, claves para evitar fraudes en Becas Bienestar.

Las autoridades educativas han sido claras: “¡No caigas en fraudes!” es el mensaje central de la campaña preventiva. Subrayan que ningún programa de Becas Bienestar solicita documentación a través de chats o llamadas no verificadas.

También reiteran: “¡Falso! En Becas Bienestar NUNCA te contactaremos para pedirte documentación”. Este recordatorio busca reforzar la confianza en los canales oficiales y evitar que los beneficiarios compartan datos sensibles.

La recomendación principal es ignorar mensajes sospechosos, no responder solicitudes de información personal y consultar únicamente fuentes oficiales. La prevención es clave para evitar afectaciones en el acceso a este apoyo educativo.