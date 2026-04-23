México

Beca Rita Cetina 2026: lanzan aviso de seguridad importante para los nuevos beneficiarios de primaria

Autoridades alertan sobre mensajes engañosos y piden a familias verificar información solo en medios oficiales

Guardar
La Beca Rita Cetina 2026 advierte sobre nuevos fraudes que buscan obtener datos personales de beneficiarios.
La Beca Rita Cetina 2026 advierte sobre nuevos fraudes que buscan obtener datos personales de beneficiarios.

La implementación de la Beca Rita Cetina 2026 ha venido acompañada de un llamado urgente a madres, padres y tutores para evitar caer en engaños. Autoridades educativas detectaron la circulación de mensajes falsos que buscan obtener datos personales bajo el argumento de supuestos errores en el registro.

El aviso enfatiza que los programas sociales vinculados a becas no solicitan documentos mediante chats privados ni llamadas no verificadas. Este tipo de prácticas ha sido identificado como un intento de fraude que aprovecha la incertidumbre de los nuevos beneficiarios.

Ante este escenario, la recomendación es mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales, donde se publica información validada sobre procesos, fechas y requisitos sin solicitar datos sensibles.

Mensajes falsos y métodos más comunes de engaño

Las becas sociales no solicitan documentos por chats privados ni llamadas no verificadas, alertan las autoridades.
Las becas sociales no solicitan documentos por chats privados ni llamadas no verificadas, alertan las autoridades.

Uno de los métodos detectados consiste en enviar mensajes que aparentan ser de la Coordinación Nacional de Becas. En ellos, se menciona un supuesto problema con el registro, especialmente relacionado con fotografías o documentos incompletos.

El objetivo de estos textos es generar urgencia para que las personas envíen información personal, como identificaciones oficiales. Sin embargo, las autoridades han reiterado que nunca se realizan este tipo de solicitudes por medios informales.

Un ejemplo claro de estos mensajes fraudulentos es el siguiente:

Ejemplo de mensaje fraudulento detectado

Autoridades educativas detectan circulación de mensajes falsos sobre errores en el registro de las becas. (X)
Autoridades educativas detectan circulación de mensajes falsos sobre errores en el registro de las becas. (X)
  • “Buenos días, hablo de la coordinación Nacional de becas, el motivo por el que le hablamos es que hubo un rechazo en una de las fotos al momento de hacer la captura, se rechazó la foto del reverso de la tarjeta necesitamos que mande una fotografía del anverso de la ine para que pueda seguir recibiendo su deposito.”

Este tipo de texto busca aparentar formalidad, pero presenta inconsistencias en redacción y en el procedimiento. Las autoridades subrayan que no se contacta directamente para corregir errores de registro mediante solicitudes de documentos personales.

Además, recalcan que los canales oficiales solo difunden información general y no gestionan trámites individuales por mensajería privada. Cualquier comunicación que contradiga esto debe considerarse sospechosa.

Recomendaciones para proteger la información personal

La prevención y la consulta exclusiva de fuentes oficiales, claves para evitar fraudes en Becas Bienestar.
La prevención y la consulta exclusiva de fuentes oficiales, claves para evitar fraudes en Becas Bienestar.

Las autoridades educativas han sido claras: “¡No caigas en fraudes!” es el mensaje central de la campaña preventiva. Subrayan que ningún programa de Becas Bienestar solicita documentación a través de chats o llamadas no verificadas.

También reiteran: “¡Falso! En Becas Bienestar NUNCA te contactaremos para pedirte documentación”. Este recordatorio busca reforzar la confianza en los canales oficiales y evitar que los beneficiarios compartan datos sensibles.

La recomendación principal es ignorar mensajes sospechosos, no responder solicitudes de información personal y consultar únicamente fuentes oficiales. La prevención es clave para evitar afectaciones en el acceso a este apoyo educativo.

Temas Relacionados

Beca Rita Cetina2026Becastarjeta del BienestarProgramas socialesProgramas del Bienestarmexico-serviciosmexico-noticias

Más Noticias

Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores: este es el último día para recoger tarjeta y cobrar tu apoyo

La entrega es para quienes se registraron en febrero de 2026; sin este plástico no podrán recibir los depósitos bimestrales de 6 mil 400 y 3 mil 100 pesos

Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores: este es el último día para recoger tarjeta y cobrar tu apoyo

Clausura 2026: partidos de la jornada 17 que serán transmitidos por televisión abierta

En total, habrá seis duelos que se podrán sintonizar de manera gratuita por televisión

Clausura 2026: partidos de la jornada 17 que serán transmitidos por televisión abierta

Maru Campos se reunió con Harfuch para hablar de agentes de la CIA en Chihuahua: encuentro duró menos de una hora

La gobernadora también deberá presentarse ante el Senado de la República para aclarar el caso junto al fiscal del estado

Maru Campos se reunió con Harfuch para hablar de agentes de la CIA en Chihuahua: encuentro duró menos de una hora

Fortalecen estrategias de prevención por temporada de ciclones 2026 donde Océano Atlántico originaría intensos huracanes

En la Reunión Nacional de Protección Civil participaron más de mil 200 integrantes del Sinaproc de las 32 entidades federativas, junto con talleres especializados

Fortalecen estrategias de prevención por temporada de ciclones 2026 donde Océano Atlántico originaría intensos huracanes

Getafe vs Barcelona, EN VIVO: dónde y cuándo ver en México la Jornada 32 de LaLiga 2026

LaLiga continúa con un partido clave para el Barcelona; aquí te decimos cuándo y por dónde seguirlo en México

Getafe vs Barcelona, EN VIVO: dónde y cuándo ver en México la Jornada 32 de LaLiga 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Red global de fentanilo operaba con “químicos seguros” desde India hasta laboratorios en México: ¿Por qué no levantaron sospechas?

Red global de fentanilo operaba con “químicos seguros” desde India hasta laboratorios en México: ¿Por qué no levantaron sospechas?

“No queremos generar conflicto con EEUU”, afirma Sheinbaum tras caso de agentes de la CIA colaborando con gobierno de Chihuahua

Ejército y Marina detienen a mano derecha y jefe de seguridad de “El Guano” en Tamazula, Durango

Estados Unidos sanciona a 23 proveedores de precursores químicos para el Cártel de Sinaloa

Sinaloa mantiene inseguridad pese a operativos récord en 2025, revela Consejo Estatal de Seguridad

ENTRETENIMIENTO

“Yo sí le daba a Nodal”: Adela Micha tras reencontrarse con el esposo de Ángela Aguilar en la Feria de San Marcos

“Yo sí le daba a Nodal”: Adela Micha tras reencontrarse con el esposo de Ángela Aguilar en la Feria de San Marcos

El grupo de K-pop Enhypen anuncia segunda fecha en CDMX tras agotar sus entradas: reportan más de 65 mil personas en fila virtual

Karely Ruiz estalla contra Poncho de Nigris y sacude el previo al Supernova Génesis 2026: “No soy esclava de nadie”

Nodal canta ‘Vete ya’ de Valentín Elizalde en la Feria de San Marcos pese a rumores de ruptura con Ángela Aguilar

“Se sobrevive nomás”: Luis Ángel ‘El Flaco’ revela cómo enfrenta la ausencia de su hija

DEPORTES

Clausura 2026: partidos de la jornada 17 que serán transmitidos por televisión abierta

Clausura 2026: partidos de la jornada 17 que serán transmitidos por televisión abierta

Getafe vs Barcelona, EN VIVO: dónde y cuándo ver en México la Jornada 32 de LaLiga 2026

¿No se retira? Las 3 opciones que André-Pierre Gignac analiza para su futuro en la Liga MX

FC Barcelona confirma lesión de Lamine Yamal: ¿se perderá el juego ante Perú en Puebla previo al Mundial 2026?

Nicolás Larcamón se va SORPRENDIDO tras ser despedido de Cruz Azul: “Estábamos a 4 días de ser el mejor equipo”