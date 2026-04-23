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Clausura 2026: partidos de la jornada 17 que serán transmitidos por televisión abierta

En total, habrá seis duelos que se podrán sintonizar de manera gratuita por televisión

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Algunos partidos de la jornada 14 del Clausura 2026 serán transmitidos por televisión abierta (X@LigaBBVAMX)
Algunos partidos de la jornada 14 del Clausura 2026 serán transmitidos por televisión abierta (X@LigaBBVAMX)

El torneo regular del Clausura 2026 llegará a su fin esta semana cuando se dispute la jornada número 17 entre los 18 equipos de la Liga MX.

Como es costumbre, habrá algunos encuentros que se podrán sintonizar por televisión abierta, mientras que otros tantos irán por TV de paga o plataformas de streaming.

La fecha se llevará a cabo del viernes 24 al domingo 26 de abril. El primer encuentro será el de Puebla vs Querétaro en el Estadio Cuauhtémoc y el último lo protagonizarán Cruz Azul y los Rayos del Necaxa.

Un solo premio, tres equipos acechan la recompensa y se definirá en la última jornada.
Un solo premio, tres equipos acechan la recompensa y se definirá en la última jornada. (Especial)

Partidos de la jornada 17 que serán transmitidos por televisión abierta

Los partidos de la jornada número 17 del Clausura 2026 que serán transmitidos por televisión abierta son el de Puebla vs Querétaro, Tigres vs Mazatlán, Toluca vs León, Juárez vs Atlético San Luis, América vs Atlas y Cruz Azul vs Necaxa. El resto de la fecha se podrá sintonizar por las diferentes plataformas de streaming o TV de paga.

  • Puebla vs Querétaro | viernes 24 de abril a las 21:00 horas | transmisión por Azteca 7, Fox en Tubi y Fox One
  • Pachuca vs Pumas | sábado 25 de abril a las 17:00 horas | transmisión por Fox One
  • Tigres vs Mazatlán | sábado 25 de abril a las 17:00 horas | transmisión por Canal 7, Fox en Tubi
  • Toluca vs León | sábado 25 de abril a las 19:00 horas | transmisión por Azteca 7, Fox en Tubi y Fox One
  • Chivas vs Tijuana | sábado 25 de abril a las 19:07 horas | transmisión por Prime Video
  • Juárez vs Atlético San Luis | sábado 25 de abril a las 21:00 horas | Azteca 7, Fox y Fox One
  • América vs Atlas | sábado 25 de abril a las 21;00 horas | transmisión por Canal 5, TUDN, ViX y Layvtime.
  • Santos vs Monterrey | domingo 26 de abril a las 17:00 horas | transmisión por Canal 5, Disney+, ESPN, Layvtime.
  • Cruz Azul vs Necaxa | domingo 26 de abril a las 19:00 horas | transmisión por Canal 5, TUDN, ViX, y Layvtime.
Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Juarez - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - April 21, 2026 Pumas UNAM's Robert Morales celebrates scoring their fourth goal with teammates REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Juarez - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - April 21, 2026 Pumas UNAM's Robert Morales celebrates scoring their fourth goal with teammates REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cómo va el Clausura 2026 hasta el momento?

El cierre de la fase regular del torneo ha dejado a Chivas como líder indiscutible, con 35 puntos que consolidan su dominio en la competencia. Pumas, bajo la dirección de Efraín Juárez, ha asegurado el segundo lugar con 33 unidades, mientras que Pachuca completa el podio con 31 puntos.

La tabla muestra que Cruz Azul, Toluca y América mantienen un paso constante, ocupando los siguientes lugares. Los celestes cuentan con 30 puntos, seguidos por los escarlatas con 27 y las Águilas con 25. Esta distribución evidencia una lucha cerrada por los puestos de clasificación, aunque la distancia con los tres primeros es notoria.

Mazatlán, Puebla y Santos se encuentran en la parte baja de la clasificación. El equipo lagunero ocupa el último lugar, con apenas nueve puntos acumulados a lo largo del certamen. Por encima se posicionan los Camoteros, que suman 13 unidades, y Los Cañoneros, con 15 puntos.

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