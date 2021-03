La vida de Emma Coronel está en peligro: sus días en prisión pasan entre el frío, sin poder bañarse y tomando agua “repugnante”

La esposa del Chapo Guzmán fue arrestada el 22 de febrero, presuntamente tras hacer un pacto con autoridades de EEUU (Foto: EFE/Kena Betancur)

Los diez días de Emma Coronel Aispuro en prisión han sido con frío, poca posibilidad de higiene y con el temor de que tomen represalias contra ella o sus hijas, pues agentes federales han declarado a diversos medios que la esposa de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, se entregó para cooperar contra el Cártel de Sinaloa, una versión peligrosa aún cuando ni siquiera se haya concretado, porque los afectados podrían tomar graves reprimendas contra seres queridos de la ex reina de belleza.

Mariel Colón Miró, abogada de Coronel Aispuro, concedió una entrevista televisiva a la cadena NT24 donde recalcó lo que ya ha dicho Jeffrey Lichtman, colega de la defensora y con quien encabeza la representación de la esposa del Chapo. Ambos litigantes insisten en que las declaraciones de los agentes a la prensa fueron irresponsables y solo pusieron en mayor riesgo a su clienta.

“No es un secreto lo que le puede pasar a una persona si otros piensan, solamente piensan, o se imaginan, que esa persona está cooperando con las autoridades, no es un secreto lo que les pueda pasar, obviamente pueden terminar muertos, y no solamente el cooperante sino también miembros de su familia”, condenó la abogada neoyorkina de origen puertorriqueño.

En la audiencia inicial del 23 de febrero los defensores de Emma Coronel acordaron que estuviera en prisión preventiva (Foto: Instagram@marielcolonmiroesq)

Colón Miró enfatizó que María Joaquina y Emali Guadalupe, las gemelas que Emma Coronel procreó con el ex líder del Cártel de Sinaloa, están en grave peligro porque podrían sufrir las consecuencias de las declaraciones otorgadas por agentes a medios de EEUU como de México. Por otro lado, no quiso validar la versión del pacto, pero tampoco la descartó.

“La señora Coronel tiene dos niñas pequeñas de nueve años, que ahora lamentablemente están en riesgo por estas acciones de otros que fueron tan poco éticos y deshonestos, fueron acciones muy deshonestas, son personas, la realidad, sin escrúpulos”, aseveró.

A su vez, la abogada fue cuestionada sobre el peligro de Emma Coronel, pues está custodiada en la prisión donde no podría acceder alguien que quisiera dañarla. Pero ella reiteró que afectar a los presuntos cooperantes es una práctica generalizada por parte de quienes ven afectados sus intereses o advierten que serán incomodados. Agregó que los funcionarios gubernamentales actuaron a sabiendas de esas consecuencias.

Más de una semana ha pasado desde que la ex modelo fue asegurada el 22 de febrero en el aeropuerto de Dulles, en Washington. Mariel Colón Miró relató a Infobae México que notaba nerviosa a su clienta los primeros días y agregaba que estar tras las rejas no es precisamente una condición deseable para nadie.

La cárcel donde está Emma Coronel cuenta con más de 350 presos y no ha permitido visitas personales (Foto: Alexandria Detention Center)

Tras la entrevista para NTN24 Colón Miró dejó ver un poco más de las condiciones que ha padecido Emma Coronel, al punto de malos tratos. Por una parte, bañarse no es una opción recurrente, además, las noches son muy frías y con las luces dándole en el rostro todo el tiempo.

“Se la pasa con mucho frío, solamente tiene una cobija muy finita, he pedido que le den otra cobija, no se la quieren dar, no le quieren dar chamarra, no le quieren dar abrigo, no le quieren dar nada para ella poder sentirse un poco más caliente, no le permiten bañarse diariamente, de hecho, esta semana pasó cuatro días corridos sin poderse bañar.

“Las luces están encendidas las 24 horas del día, duerme completamente con las luces encendidas, muy incómodo; no puede tomar agua embotellada, no le venden agua embotellada, el agua que le permiten tomar es solamente el agua de la la llave, de su lavamanos, pero el agua sabe tan mala, sabe tan repugnante, que el otro día que intentó tomar le dio náuseas, la vomitó porque es malísima”, acusó la defensora.

La captura de Emma Coronel supondría un quiebre en la mafia sinaloense pues podría delatar las operaciones de los capos, incluidos sus hijastros, los Chapitos (Ilustración: Infobae México/Jovani Pérez Silva)

Emma Coronel es imputada por cargos de conspiración para importar heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas. Si es declarada culpable, pagaría un mínimo de 10 años en prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua, además de una multa de hasta USD 10 millones.

De acuerdo con la acusación del caso 1:21-mj-00240, fue mensajera de su esposo Joaquín Guzmán Loera y conspiró para el envío de narcóticos hacia EEUU, ambas acciones, entre 2012 y 2017. Además de planear la fuga del Chapo en 2015, en señalamientos directos del padrino de una de sus gemelas: Dámaso López Núñez, el Licenciado, lugarteniente de Guzmán Loera.

Ella se encuentra en el Centro de Detención de Alexandria, Virginia, junto con unos 350 presos más. Según datos de la prisión, las visitas en persona fueron suspendidas desde marzo del año pasado.

Mariel Colón insiste para que su clienta sea tratada de mejor manera en el encierro (Foto: Captura de pantalla/ntn24.com)

Sin embargo, han implementado videollamadas para familiares y amigos de reclusos, pero apenas se conceden 10 minutos cada semana entre martes y viernes, previa cita y con iniciativa de la persona detenida. Los detenidos también tienen una hora de llamadas telefónicas cada siete días.

SEGUIR LEYENDO: