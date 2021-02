Nerviosa y en la incertidumbre: las horas de Emma Coronel en la cárcel tras la traición de su compadre

Emma Coronel Aispuro está acusada de conspirara para el envío de drogas a EEUU (Foto: REUTERS/Brendan McDermid)

Emma Coronel Aispuro vive quizá los momentos más complicados de su vida tras cumplir 48 horas arrestada por cargos de narcotráfico, y aunque ha tenido oportunidad de hablar con sus abogados en diversas ocasiones, es evidente que la sensación del encierro le causa pesadumbre e inquietudes sobre el porvenir.

La pandemia de COVID-19 ha retrasado los procesos judiciales en todos los países afectados y aún cuando las instituciones tratan de adaptarse, es complejo acelerar las comparecencias de por sí con múltiples procedimientos.

En las últimas horas, sus defensores Mariel Colón Miró y Jeffrey Lichtman han empezado a trabajar para definir una estrategia ante el caso, mientras su clienta padece tras las rejas sin saber cuánto tiempo pasará antes de estar cerca de sus gemelas: María Joaquina y Emali Guadalupe.

De acuerdo con la abogada Mariel Colón Miró, ha podido establecer comunicación con Emma Coronel en tres ocasiones. La primera de ellas fue por la tarde del pasado lunes 22 de febrero, luego de que la esposa de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, fuera detenida en el aeropuerto de Washington-Dulles.

Las visitas están suspendidas desde marzo del año pasado (Foto: Detention Center Alexandria)

Después la llamó previo a la audiencia del reciente martes 23 de febrero, es decir, antes del medio día (tiempo de México). El último contacto entre abogada y clienta fue por la noche, después de la comparecencia donde se determinó que Coronel Aispuro quedaría en prisión preventiva, luego de que sus representantes no ofrecieran el pago de una fianza. Pero el arresto podría ser discutido en una próxima comparecencia.

Colón Miró recordó que la cárcel no es precisamente el mejor lugar para pasar los días y trabajaba con Jeffrey Lichtman para revertir tal situación en su clienta.

“Ya me comuniqué con ella. La noté un poco nerviosa, porque es una situación difícil, está en una cárcel, que no es una situación ideal para cualquier persona estar en la cárcel, no es placentero”, comentó en entrevista para Infobae México.

Más que preocupación, la defensora insistió en que el nerviosismo de Emma Coronel es lo que pudo notar en sus tres comunicaciones con ella, pero quiso evitar mayores comentarios sobre la situación para no abusar de la confianza entre representada y abogada.

Emma Coronel, esposa del jefe del cártel de la droga mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, está en espera de juicio (Foto: REUTERS / Jane Rosenberg)

Aclaró que el registro de David Barry Benowitz como abogado de la ex reina de belleza fue una cuestión de procedimiento, pues Lichtman necesitaba que alguien accediera a realizar trámites provisionales en una zona donde no está admitido. Y es que de acuerdo con un documento del caso, Benowitz es quien aparece pública y formalmente como defensor de la acusada ante la Corte del Distrito de Columbia.

Por otra parte, la abogada atajó versiones sobre la custodia de María Joaquina y Emali Guadalupe, pues si bien tienen doble nacionalidad, su madre no está condenada ni ha tenido un juicio, solo se encuentra bajo proceso y no es culpable hasta que se demuestre lo contrario.

“Las hijas obviamente también tienen familiares en México, así que eso es un tema aparte”, comentó.

Emma Coronel es imputada por cargos de conspiración para importar heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas. Si es declarada culpable, pagaría un mínimo de 10 años en prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua, además de una multa de hasta USD 10 millones.

De acuerdo con la acusación del caso 1:21-mj-00240, Emma Coronel fue mensajera de Guzmán Loera y conspiró para el envío de narcóticos hacia EEUU, ambas acciones, entre 2012 y 2017. Además de planear la fuga de su esposo en 2015, en señalamientos directos del padrino de una de sus gemelas: Dámaso López Núñez.

El "Chapo" Guzmán y Emma Coronel acudieron vestidos igual a la corte cuando la comparecencia de su compadre en enero de 2019 (Foto: EFE)

A casi tres días del arresto, la abogada Mariel Colón Miró dijo que no ha podido contactar a quien ella identifica como representado vigente, Joaquín Guzmán Loera. En consecuencia, tampoco ha podido informarle sobre la situación. No obstante, Colón Miró desconoce si el Chapo ya se ha enterado por otras personas.

“Mi cliente, el señor Guzmán, la verdad que no he tenido oportunidad de hablar con él, así que desconozco si ya sabe o no”.

Mientras tanto, Emma Coronel se encuentra en el Centro de Detención de Alexandria, Virginia, junto con unos 350 presos más. Según datos de la prisión, las visitas en persona fueron suspendidas desde marzo del año pasado. Sin embargo, han implementado videollamadas para familiares y amigos de reclusos, pero apenas se conceden 10 minutos cada semana entre martes y viernes, previa cita y con iniciativa de la persona detenida.

Los detenidos también tienen una hora de llamadas telefónicas cada siete días. Por otra parte, Coronel Aispuro podría tener asistencia consular de la representación mexicana en Virginia, pero al ser consultada por este caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores no ofreció una respuesta oportuna.

