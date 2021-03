Morena rechazó impugnación y confirmó a Dolores Padierna como candidata a Cuauhtémoc en CDMX

Padierna, esposa del polémico René Bejarano, será la candidata de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México (Foto: Twitter @Dolores_PL)

Morena, el partido más poderoso de México y favorito a ganar las elecciones intermedias del próximo 6 de junio de 2021, rechazó una impugnación y confirmó la selección de Dolores Padierna, esposa del polémico René Bejarano, como su candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

“Primero: son infundados los agravios hechos valer por el actor”, informó este miércoles la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) morenista, ante la impugnación del aspirante Alejandro Rojas Díaz Durán. “Segundo: se confirma el acto que fue materia de impugnación”, completaron.

Rojas había impugnado las supuestas “encuestas patito” de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) de Morena con las que se eligió a Padierna, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, y pidió que el partido transparentara el proceso de selección, la metodología y los sondeos utilizados para determinar al ganador de la candidatura.

Rojas aseguró que impugnará la decisión de la comisión morenista ante el Tribunal Electoral (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, la CNHJ determinó que de “la sola lectura” de la Convocatoria de Morena para elegir a sus abanderados en las alcaldías se desprende que la metodología y resultados de la encuesta sólo se harían del conocimiento de los registros aprobados y serían considerados información reservada en términos de ley, de acuerdo con el documento consultado por Infobae México.

Por otra parte, tal como lo señala la autoridad responsable, la convocatoria de mérito no fue impugnada por lo que se trata de un acto definitivo y firme

La comisión morenista insistió que de la sola lectura de la convocatoria no se desprende que las autoridades instructoras del proceso de selección se hubiesen obligado a hacer del conocimiento de todos los aspirantes registrados la metodología y parámetros de la encuesta previo a su realización ni luego de ella, así como que la misma indicaba que esta se consideraría información reservada.

“Impugnaré en el Tribunal Electoral la encuesta ‘patito’ que le obsequió a Dolores Padierna la candidatura de Morena en la Alcaldía Cuauhtémoc. No me pusieron en la encuesta. Las encuestas de Morena deben ser públicas y transparentes. ¡No a las ligas de la corrupción!”, respondió Rojas luego del anuncio.

Dolores Padierna irá por la alcaldía Cuauhtémoc en las elecciones del 6 de junio (Video: Twitter @Dolores_PL)

Por su parte, la CNHJ aseguró que “no le asiste derecho” al quejoso, Rojas. “En primera instancia, no prueba contar con la calidad de ‘registro aprobado’ y, como resultado de ello, poseer la facultad de exigir que las autoridades responsables hagan de su conocimiento la metodología y resultados de la encuesta”, detallaron.

“Por otra parte, como se ha indicado, la BASE 6 apartado 1 último párrafo de la convocatoria estipula que los resultados y metodología empleados en el estudio de opinión solo se harían del conocimiento de los registros aprobados y no así que tanto el CEN (Comité Ejecutivo Nacional) y la CNE estuvieran obligados a notificar estos a quienes no cumplieran con dicha calidad, por lo que no existe incumplimiento alguno de la convocatoria.

En términos de la convocatoria emitida y no impugnada, recordó la CNHJ, el CEN no estaba obligado a hacer públicas “las razones y motivos específicos por los que arribó a la conclusión de designar a Dolores Padierna como candidata a la Alcaldía Cuauhtémoc” pues como se ha señalado, la metodología y resultados fueron catalogados como información reservada en términos de ley por lo que, si el quejoso estaba inconforme con dicha disposición, debió impugnar la misma cuestión que no hizo.

Morena no está obligado a revelar el proceso interno que derivó en la selección de Padierna como su candidata a Cuauhtémoc (Foto: Cuartoscuro)

“En ese sentido, contrario a como lo manifiesta el quejoso, el partido político tampoco estaba obligado a señalar ni las casas encuestadoras, ni la muestra poblacional, ni los reactivos que se aplicaron ni ninguno de los demás elementos que, a su parecer, considera el C. Alejandro Rojas Díaz Durán que debían de hacerse públicos”completaron.

Incluso la CNHJ aseguró que Rojas conocía perfectamente la forma en que se llevaría a cabo el proceso de selección habiéndose sometido de manera voluntaria a las reglas previstas en la Convocatoria, en específico, a las que se hizo referencia.

“Sostener lo contrario implicaría aceptar que tanto la observancia de la convocatoria como el momento de su impugnación se encuentra a voluntad de los destinatarios por lo que, en ese tenor, el actor está obligado a respetar las etapas procesales y su definitividad aplicable en materia electoral”, concluyeron.

Padierna anunció hace un par de semanas que presentó una denuncia ante el ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) por violencia política de género y violencia contra las mujeres contra Alejandro Rojas, argumentando que las críticas del senador suplente eran “extremadamente machistas”.

Padierna es esposa del polémico René Bejarano, cercano en su momento a AMLO y ligado a casos de corrupción en 2004 (Foto: Cuartoscuro)

Y es que Rojas ha acusado a Padierna por sus obvios nexos con Bejarano, el ex secretario particular y operador político de López Obrador cuando éste fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y uno de los protagonistas de los llamados “videoescándalos” que lo llevaron a la cárcel durante ocho meses ente 2004 y 2005.

Bejarano apareció en una serie de grabaciones que se dieron a conoce en 2004. En las imágenes, Bejarano recibe fajos de billetes de parte del empresario argentino Carlos Ahumada, que para ese momento había sido impulsado por Rosario Robles, ahora en la cárcel acusada de mal manejo de los recursos públicos.

Bejarano aceptó haber recibido el dinero y señaló que éste iría a campañas del PRD (Partido de la Revolución Democrática). El político fue acusado por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delitos electorales, pero las autoridades nunca pudieron comprobar los señalamientos y el hombre fue exonerado.

