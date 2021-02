“El bejaranavirus no va a pasar en la ciudad”: Alejandro Rojas Díaz arremetió contra Dolores Padierna y su esposo

Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la alcaldía de Cuauhtémoc de la CDMX (Foto: Morena)

Alejandro Rojas Díaz, aspirante a alcalde de la Cuauhtémoc en la Ciudad de México por Morena, se pronunció en contra del “bejaranismo” abanderado por el partido para regresar a cargos públicos en la capital nacional.

Durante una transmisión en vivo, desde su cuenta oficial de Facebook, el politólogo de la Universidad Iberoamericana (UI) manifestó su aspiración política en esta próxima contienda electoral y aprovechó para recordar la historia política de Dolores Padierna, también aspirante a la alcaldía, y de René Bejarano, su esposo.

En cuanto a la trayectoria de sí mismo, Rojas Díaz Durán mencionó su aportación en la conformación del PRD junto con Porfirio Muñoz Ledo, su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, así como su gestión como secretario de Turismo en el entonces Distrito Federal (DF), cuando Marcelo Ebrard era jefe de Gobierno.

Asimismo, reiteró sus aportaciones en materia de equidad de género y derechos de la mujer: derechos electorales e interrupción legal del embarazo. Dejando por sentado que el DF era la primera ciudad en América Latina en darle a las mujeres la capacidad de decidir sobre su maternidad.

Respecto a lo que llamó el “bejaranavirus” , refirió que el matrimonio Padierna-Bejarano actúa como equipo para participar de manera activa en la vida pública de México.

Inicialmente, recordó la creación de las llamadas tribus del PRD, que terminaron por debilitarlo ante los demás partidos, a tal grado que ahora tiene que ir en alianza con el PAN y el PRI para poder contender en el proceso 2021.

Aseguró que la tribu llamada “Izquierda Democrática Nacional”, ahora se llama “La Esperanza”, en donde figuran viejos conocidos de su tribu, “porque ellos representan esa izquierda clientelar, facciosa, autoritaria, represiva. Eso es lo que representa”.

“ Ellos son corporativos, cobran cuotas . Pregúntenle a todas las lideresas de allá del comercio en Cuauhtémoc, del comercio, cómo les cobraban cuotas. Y cómo era el trato que nosotros les dimos”, expresó el morenista en referencia al periodo en el que Ricardo Monreal fue alcalde de la demarcación.

Esto porque de acuerdo con él, Muñoz Soria, delegado de la Cuauhtémoc hasta 2015 y relacionado con Dolores Padierna, supuestamente extorsionaba a los restauranteros, comerciantes, ambulantes, hoteleros e inmobiliarios. En caso de no cumplir con las cuotas que se les exigía, los clausuraba.

En las elecciones de gobernador del Estado de México, Alejandro Rojas Díaz atrajo a su discurso que el matrimonio apoyaba al candidato del PRD y no a Delfina Gómez, quien se perfila como la próxima titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Y, en este sentido, explicó que fue hasta después cuando se sumaron al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Se subieron porque son maestros del influyentismo político, del nepotismo, del influyentismo, del cuatismo, del cuotismo [...] Ellos representan el hampa política: la pareja Dolores Padierna/René Bejarano” , abundó.

En cuanto al aso del escándalo más conocido contra AMLO, el ex secretario capitalino mencionó el incidente del videoescándalo del 2004, que terminó con el desafuero de López Obrador, pues René Bejarano, entonces tesorero del DF fue grabado embolsándose grandes fajos de billetes con ligas, caso por el que se le apodó a Bejarano como “El Señor de las Ligas”.

“Son las ‘ligas’ de la indecencia. Por cierto, René ¿Qué hiciste con las ligas de los fajos de billetes que te embolsabas? ¿Las estás guardado de recuerdo?” , ironizó Rojas Díaz.

Ante este recordatorio, el político aseguró que ocho de cada 10 capitalinos no desea que ellos regresen a puestos de representación popular. También aseguró que el pueblo de la CDMX no olvida ese hecho y por eso se prospecta una diputación plurinominal para Bejarano, pues en un proceso de elección directa, René Bejarano no ganaría, estimó.

Aunque se vistan de seda, impresentables se quedan

Por ese motivo, el morenista instó a realizar un debate contra la pareja, para que la opinión pública pueda decidir, a través de una encuesta, si quieren que ellos regresen a cargos públicos de la CDMX.

Finalmente, el politólogo adelantó que está desarrollando un texto, en el cual realiza una serie de estimaciones de administración pública para la capital, con el objetivo de que la CDMX potencialice su desarrollo económico de manera sustentable e incluyente para la población. De acuerdo con lo anunciado, tanto el sector público como el privado participarían en una serie de dinámicas en conjunto para evitar la pobreza y la inequidad de recursos en la ciudad.

“Estoy redactando un proyecto que llamo 2.5, que es la visión de la ciudad hacia el futuro hacia el 2050”, documento en el que plantea soluciones a problemas como el abasto de agua potable, la movilidad, el desarrollo urbano y el medio ambiente. Enfatizó que se debe de acelerar el desarrollo económico para prevenir cinturones de miseria, pues está convencido de que “no hay peor violencia que la pobreza” , cerró.

