“Ahora Calderón es feminista, ya no hay más que decir”: AMLO reiteró que detrás del caso Salgado Macedonio hay politiquería

Foto: Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado nuevamente por el caso Salgado Macedonio y las protestas que se han dado de grupos feministas , porque se le permitió al morenista participar otra vez en la consulta del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para elegir candidato a la gubernatura de Guerrero.

“Pues no voy a responder, ya he dicho lo que pienso y nada más con lo que me estás diciendo que el expresidente Calderón ya está convertido en feminista, ya no hay más que decir, ya no hay más que agregar”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador ha sido cuestionado en múltiples ocasiones por el tema, y está vez respondió que no iba a opinar, sin embargo, aclaró que sostiene lo que ha dicho, en el sentido de que el pueblo de Guerrero es quien tiene que decidir sobre si Félix Salgado Macedonio es o no, candidato a gobernador.

“No quiero opinar, sostengo que el pueblo de Guerrero debe de decidir, que el mejor método para resolver diferencias es el método democrático, preguntar a mujeres y a hombres, en este caso, y sostengo que no debe de haber linchamientos mediáticos por politiquería, que por eso existen instancias, el ministerio público, los jueces el poder judicial.

Es muy lamentable que el movimiento feminista, sea utilizado con otros fines, de cuando acá el conservadurismo simpatiza con el movimiento feminista.., podría decir, que es lo opuesto, pero no quiero seguir tratando el asunto , yo soy humanista , estoy a a favor de la justicia y de la igualdad, y desde luego del respeto a las mujeres”, subrayó el presidente López Obrador.

Información en desarrollo...