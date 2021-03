AMLO aseguró que se tomarán mayores medidas de seguridad, luego de que un hombre se coló a la “mañanera”: “Pero tampoco nada extraordinario”

Video: Gobierno de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia de prensa que si se incrementarán las medidas de seguridad en sus eventos , pero “no de manera extraordinaria”, luego de que este lunes un joven irrumpiera en plena “mañanera” para solicitar su apoyo, y el viernes, dos personas también burlarán la seguridad y llegarán hasta él en la inauguración de un hospital en el estado de Querétaro.

López Obrador aseguró que se va a informar cómo fue que le joven entró a Palacio Nacional, sin embargo, adelantó que pudo haber estado varias horas “esperando” a que iniciara su conferencia.

“Bueno ya van a informar, aunque se hizo ayer pero se va a dar más información, pues fue una persona que se introdujo, no sé exactamente la hora; les van a informar sobre el detalle. No lo vio nadie, estuvo un tiempo, vamos a decir, no escondido, sino en espera de que comenzará la conferencia, y apareció , pero no tenía intención de dañar , quería llegar aquí y lo logró”, indicó el mandatario mexicano.

Explicó que el joven es de Durango y lo que quería era apoyo: “Que tenia dificultades porque no lo atendían, él es de Durango, tenía problemas, pues lo que le comenté es que se le iba a atender, y Lety lo escuchó y ya tiene toda la información y se le está ayudando”, señaló.

El presidente mexicano también recordó que el viernes sucedió un incidente parecido en Querétaro, durante la inauguración de un hospital, cuando un hombre y una mujer burlaron las medidas de seguridad y llegaron hasta él.

“El viernes estuve en Querétaro y sucedió algo parecido, que se brincaron las bardas del hospital, un hombre y una mujer, para plantear sobre un despojo que está padeciendo, y una mujer desesperada porque su hermana no estaba siendo atendida y padece cáncer, y le estaban dando cita para un mes, y le urgía que la atendieran, una señora, y estábamos en el acto y vino la señora corriendo hacia mi, yo creo que hasta quedó registrado en el video y también la quisieron detener, y dije no, ya vino conmigo me explicó desesperada lo que quería y le dije espérame, ahorita te atendemos.

Es que hay necesidades de la gente... quiere ser escuchado a veces eso le ayuda , la gente quiere que se le escuche, y hay que saber y tener paciencia para escuchar al pueblo”, dijo.

A pregunta expresa, López Obrador aseguró que si se van a tomar mayores medidas de seguridad, pero “nada extraordinario”, aclaró.

“Si , pero tampoco nada extraordinario, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer y todos tenemos que actuar con responsabilidad y con respeto.

Y también ayer lo dije , son gajes del oficio , puede resultar molesto que insulten, por ejemplo, pero es nuestro trabajo y más cuando se está llevando a cabo una transformación, hay molestias , hay coraje, pues imagínense que se este poniendo en cuestión una manera de pensar, si todo el tiempo pensamos el que había que triunfar a toda costa”, expresó el presidente López Obrador.

