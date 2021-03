“El que nada debe nada teme”: AMLO pidió hacer público el expediente del gobernador de Tamaulipas como se hizo en el caso Cienfuegos

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exhortó al Congreso que “ojalá y decida” hacer público el expediente que la Fiscalía General de la República tiene en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, por lo que ha solicitado su desafuero ante la Cámara de Diputados.

“El que nada debe nada teme. Ojalá que los legisladores revuelvan dar a conocer el expediente completo y subirlo a al red como lo hicimos en el caso de Cienfuegos, para qué, para que se garantice el derecho a la información a la transparencia y no haya manipulación, que no haya linchamientos mediáticos , esto no solo es asunto de los medios y las filtraciones o de los abogados o de las autoridades judiciales, no , es asunto de todos, la vida pública debe de ser cada vez más pública”, indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo...