“Hay toro y miles de borregos”: Chumel Torres reaccionó después de que quitaron candidatura a Salgado Macedonio

El polémico Youtuber mexicano, Chumel torres, publicó la tarde de este sábado, la frase “Hay toro. Y miles de borregos”, acompañado de una imagen en donde se ve una publicación en su cuenta de Facebook del ahora ex candidato a la gubernatura de Guerrero Félix Salgado Macedonio.

Esto luego de que el pasado viernes se diera a conocer la noticia de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia repetiría el proceso de selección para la candidatura del gobierno de Guerrero.

Ante esto, el político publicó en sus redes sociales la frase “Ánimo compañeras y compañeros. Hay toro”.

Félix Salgado Macedonio era el candidato oficial de Morena a la gubernatura de Guerrero, sin embargo, el pasado viernes se informó qué se volvería a hacer la selección de la candidatura. Esto, tras numerosas protestas y reclamos, debido a que el ahora ex candidato tiene acusaciones por abuso sexual de varias mujeres.

En el año de 2016, una mujer que trabajó con Salgado Macedonio en el periódico La Jornada Guerrero, presentó una denuncia penal en su contra por violación agravada, ante la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR).

En 2017, otra persona, de la cual su identidad quedó reservada bajo las iniciales J.D.G. se presentó ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero, para denunciar una violación por el entonces director de La Jornada Guerrero. Esta mujer acusó a Salgado Macedonio de haber abusado sexualmente de ella en tres ocasiones, además de que la golpeó y la amenazó de muerte.

Otra mujer alzó la voz, y dijo que había sido abusada por Salgado Macedonio en 1998, cuando ella era menor de edad, pues tenía 17 años, y cuando él era candidato a gobernador por el PRD por segunda ocasión.

La escritora, Marxitania Ortega también hizo público, por medio de su cuenta de Facebook, una acusación de acoso contra el político morenista.

Salgado Macedonio era el candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena, pero este viernes le fue retirada. (Foto: Twitter @FelixSalMac)

En la acusación, la escritora dijo que apenas se había encontrado con él en cuatro ocasiones, y que una de ellas fue cuando presentó una de sus novelas, en el Centro Cultural Acapulco. Mencionó que Salgado Macedonio estaba ebrio y que se acercó de la peor manera a ella, de una forma lasciva, lo que le provocó “mucho asco”.

“Yo me he encontrado con él apenas cuatro veces. Una, en la presentación de mi novela, en el Centro Cultural Acapulco. Estaba ebrio y cuando se acercó a mí lo hizo de la peor manera, lasciva, con un abrazo impropio, por decir lo menos. ¿Saben ustedes qué se siente en momentos así? Mucho asco”, relató Marxitania Ortega.

Dijo en su publicación que sintió mucha rabia por el hecho de que alguien se sintiera con el derecho de tocar “el cuerpo de una de esa manera”. También dijo que además, años atrás, vio al ex candidato acosar a otra mujer, amiga suya, cuando fue presidente municipal de Acapulco, en Guerrero.

Tras hacer público esto, la escritora reveló que fue amenazada por redes sociales, contra su seguridad y la de su familia, desde cuentas falsas.

Las acusaciones de acoso y abuso sexual contra Félix Salgado Macedonio provocaron diversas protestas, y preguntas al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en diferentes ocasiones se le vio respaldando la candidatura de Salgado Macedonio.

El presidente López Obrador ha respaldado a Salgado Macedonio en diversas ocasiones, lo que le ha costado duras críticas. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Una de esas ocasiones fue apenas el pasado jueves 18 de febrero, cuando, ante una pregunta que se le hizo sobre el tema, el mandatario respondió con un “ya chole”, frase que se hizo famosa en un spot publicitario que se transmitió durante el sexenio pasado, al mando de Enrique Peña Nieto.

Ante estas declaraciones, el mismo Chumel Torres habló durante un capítulo de su programa El Pulso de la República sobre el tema, en donde enlistó una serie de temas a los que le agregó la contundente frase.

“Ya chole, con que no lleguen las vacunas, ya chole con su deficiente manejo de la pandemia, ya chole con sus excusas para el crecimiento económico, ya chole con sus otros datos, ya chole con su descarada compra de votos disfrazada de programas sociales, ya chole con su falta de transparencia, ya chole con su excusas, Lopitos, y sobre todo, apúntale, no te escogimos pa´ que te quejes, así que ya chole con tus quejas”, dijo el creador de contenido.

También, por medio de redes sociales, actrices, escritoras, periodistas, y mujeres en general, pidieron al presidente “romper el pacto”. A lo que éste respondió que él no sabía que significaba la frase, y que tuvo que preguntar a su esposa, Beatriz Guitierrez Müller, sobre el significado.

“Ahora con la simulación sobre el feminismo, empiezo a escuchar: rompe el pacto, rompe el pacto. Les digo, sinceramente, y no miento, me enteré de lo que era eso hace cinco días, porque mi esposa me dijo”, mencionó durante la conferencia mañanera de hace unos días.

