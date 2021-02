Regreso a clases presenciales: Asociación de Escuelas Privadas dio luz verde para volver a las aulas este 1 de marzo

Alfredo Villar Jiménez, presidente de la ANEP, insistió que el próximo lunes 1 de marzo sí se reanudarán las clases presenciales (Foto: Pixabay)

Alfredo Villar Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP), insistió que el próximo lunes 1 de marzo sí se reanudarán las clases presenciales en los colegios privados que así lo deseen.

En una entrevista con Milenio Televisión, Villar Jiménez explicó que esta iniciativa tiene el apoyo de los padres de familia. No obstante, aún están buscando dialogar con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para no tener que llegar a extremos como demandas legales.

“Las clases sí se van a iniciar, las escuelas que quieran iniciar sí lo van a poder hacer con apoyo de los padres de familia [...] Si [las autoridades] dicen que van a clausurar o van a multar a la escuela, entonces ya habría un enfrentamiento en que tendríamos que ir a los recursos legales nacionales e incluso internacionales”, expresó en la entrevista.

El presidente de la asociación aseveró que existen colegios que no quieren volver a las aulas en este momento, y eso no se disputará. Agregó que también hay padres que no mandarán a sus hijos a las escuelas que sí abran.

El presidente de la asociación aseguró que si las autoridades clausuran o multan a las escuelas, habría un enfrentamiento legal (Foto: Reuters)

“Muchas escuelas van a empezar a abrir, escuelas particulares de todos los niveles, hay escuelas que no quieren y respetamos ese derecho, también hay muchos padres de familia que ya nos dijeron que no van a enviar a sus hijos”, agregó.

No obstante, aseguró que aquellos institutos que sí vuelvan a abrir sus puertas, estarán obligados a reforzar los protocolos de seguridad para evitar la propagación del COVID-19 en las aulas. Esto lo harán tomando como ejemplo las aulas de los países que ya estén tomando clases actualmente.

“Las escuelas que abran deberán aplicar todas las providencias necesarias, sobre todo los protocolos de la Secretaría de Salud y de la SEP, y los protocolos de otros países que están en clases presenciales a pesar de la pandemia”, explicó.

Un ultimátum

Este lunes la ANEP se dio a la tarea de informar al público que las escuelas privadas reanudarán el modo presencial para todos los niveles educativos.

Se reforzarán las medidas de prevención (Foto: EFE/Quique Garcia)

“Las escuelas particulares, padres de familia y maestros, inician clases presenciales a partir del 1 de marzo del 2021”, publicó en un comunicado.

Esta medida, firmada por Villar Jiménez, establece que los alumnos matriculados en las escuelas de nivel básico inscritas en la asociación deberán de acudir a clases.

De acuerdo con él, la educación en México “lleva detenida un año”, a pesar de que la SEP logró establecer un sistema de clases a distancia. No obstante, los únicos rezagos se marcan más en las comunidades aisladas y no en el demográfico que tiene la capacidad adquisitiva para pagar una escuela particular.

“La educación, lleva detenida un año y va para año y medio, ya que se propone iniciar clases hasta el mes de agosto, pero es posible que se prolongue hasta enero o más. Lo cual creará más problemas de todo tipo”, aseguró en el boletín.

Se utilizarán como ejemplo a las escuelas que ya iniciaron clases en otros países (Foto: REUTERS/Go Nakamura)

Actualmente, el sector de educación privada se encuentra en números rojos, pues por la presencia del COVID-19 en México, se ordenó que el ejercicio de la educación se realice a distancia. Pero desde agosto del 2020 las escuelas privadas anunciaron que se encuentran ante una posible bancarrota, pues las condiciones económicas que trajo como consecuencia el virus, incidieron negativamente en la cantidad de recursos recaudados por dichas instituciones.

