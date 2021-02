Lupita Jones medita lanzarse a la gubernatura de Baja California: “No es una decisión frívola”

Lupita Jones (AP Photo/Lynne Sladky, File)

La coalición conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) busca que María Guadalupe Jones Garay, ex reina de belleza y directora del certamen Mexicana Universal, compita por la gubernatura de Baja California.

Lupita Jones, como es conocida, aún no toma una decisión al respecto si competirá en las elecciones que se realizarán el próximo 6 de junio. En entrevista para Radio Fórmula, indicó que aún no tiene una decisión al respecto. “Recibí la invitación de Sí por México y me sorprendió muchísimo, pero no es algo que no haya pensado antes. Es algo que no me estoy tomando a la ligera, no es una decisión frívola, lo veo como algo muy serio”.

Puntualizó que no es una mujer improvisada y que si dedica algo lo hace al 100%, “esta no es una decisión improvisada […] y en dado caso, poder representar a un propuesta de unidad para nuestro estado me hace sentir orgullosa”.

La también empresaria no es militante de ningún partido político. A finales de enero, el PAN dio a conocer que entre las mujeres que tenía contempladas para competir por una gubernatura estaba Jones Garay.

(Foto: Instagram de Lupita Jones)

En un comunicado de prensa, Acción Nacional informó que “derivado de las consultas y pláticas con organismos de la sociedad, se ha recibido la propuesta para que la mexicana ganadora del certamen Miss Universo en 1991, ‘Lupita’ Jones sea quien encabece la candidatura a la gubernatura por parte de la alianza Va Por Baja California”.

La originaria de Mexicali, Baja California, indicó en entrevista que la gente la conoce bien y que lo logrado es consecuencia de decisiones fuertes que ha tomado.

Fue cuestionada que en caso de que aceptara ser candidata y en el escenario de una posible triunfo en la elección, ella se enfrentará a temas de crimen organizado, dijo estar consciente, y que también deberá trabajar en otros temas, aunque en rubros en los que no tiene experiencia, puntualizó, “tiene carácter”.

Tendré a las personas que sí tengan experiencia y con un buen proyecto, con una visión, ahora no puedo decir de políticas públicas específicas, porque no estoy en la posición de hacerlo. Pero sí te puedo hablar de una gran visión para Baja California y atender las necesidades de la población […] No me asusta

(Foto: Archivo)

Cabe señalar que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que para el presente proceso electoral, en el caso de las gubernaturas, los partidos políticos deben postular mujeres en al menos siete entidades de las 15.

Sobre la administración de Jaime Bonilla Váldez, opinó que “tuvo dos años para realizar un buen trabajo y no los supo aprovechar correctamente”.

Otros de los posibles candidatos para el gobierno de Baja California podría estar empresario y político, Jorge Hank Rhon, por el Partido Encuentro Solidario. En la alianza de Morena, PT y PVEM postulará a la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila; Movimiento Ciudadano iría con el ex rector de la UABC y ex secretario de Desarrollo Económico del Estado, Alejandro Mungaray; Redes Sociales anunció que su candidata sería la ex diputada y ex dirigente sindical, Victoria Bentley, además del candidato independiente, Lorenzo López Lima.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: