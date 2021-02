“No tengo las mañas”: Lupita Jones analiza ser candidata a gobernadora de Baja California por la alianza PAN, PRI y PRD

El PAN se encuentra en pláticas para que la ex Miss Universo sea candidata de "Va por México" (Video: Lupita Jones)

La ex reina de belleza y actual directora del certamen Mexicana Universal, Lupita Jones, se encuentra todavía valorando la oferta que le realizó el Partido Acción Nacional (PAN) hace unas semanas para postularse como candidata a la gubernatura de Baja California, por la alianza denominada “Va por Baja California”, integrada también por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido por la Revolución Democrática (PRD).

Fue a través de un video de cuatro minutos de duración con el que la Miss Universo 1991 comunicó a sus seguidores que aún se encuentra evaluando la oferta que se le hizo para incorporarse a la vida política de su estado natal. También aseguró que dicha decisión no debe tomarse de una manera precipitada, ni de improvisto, pues “por eso me he puesto a reflexionar sobre mi estado y qué podría hacer yo si tuviera esa responsabilidad”.

Llamó la atención de los internautas el hecho de que la reina de belleza admitió nunca haber tenido experiencia en la administración pública ni en la política, siendo precisamente por eso que, a su decir, “no tiene las mañas” de quienes sí han participado en esas actividades.

La empresaria de 53 años anunció que aún no ha tomado una decisión respecto a su posible candidatura (Foto: Instagram de Lupita Jones)

Así lo dijo la polémica empresaria, quien ha sido acusada durante los últimos meses de hacer distinciones entre las participantes de los concursos de belleza que dirige, así como por sus presuntamente incumplibles requisitos y exigencias al interior de Mexicana Universal, aspectos que fueron evidenciados por múltiples ex reinas de belleza, comenzando por la Miss Jalisco 2020 Sofía Aragón.

“Es cierto que no tengo experiencia de gobierno, pero también no tengo las mañas de los que han tenido un cargo público y eso también es bueno porque podemos innovar, proponer, porque claramente las cosas no están funcionando”, subrayó.

Lupita se coronó como Miss Universo a los 23 años (Instagram: lupjones)

Además, Jones afirmó que no es militante de ningún partido político y que ello le abre la posibilidad de tener intercomunicación con todos los sectores sociales en busca llegar a acuerdos y hacer equipo.

“Baja California se merece un gobierno a la altura de su gente, su historia, cultura, industria, de sus mujeres y hombres, Baja California necesita un gobierno de unidad, que nos ayude a levantarnos de la pandemia y que nos permita llevar a nuestro Estado a la vanguardia de México”, dijo la oriunda de Mexicali.

Diversas ex reinas de belleza, como Luz Elena González, han denunciado los malos tratos que recibieron por parte de Lupita Jones en los concursos (Foto: Instagram@luzelenaglezz/Cuartoscuro)

Jones afirmó que continúa en reuniones con militantes de la alianza, y que, en caso de llegar a la gubernatura, “haría equipo con los mejores” e la gestión del estado fronterizo.

“No es ningún secreto que diversos grupos de la sociedad y partidos me están invitando para contender a la gubernatura de Baja California, ésta no es una decisión que se deba tomar de manera improvisada, por eso me he puesto a reflexionar profundamente. Tengo la experiencia de hacer equipo, de buscar siempre los mejores para acompañarme en los procesos que he emprendido y arrancar, siempre en búsqueda de la excelencia, tengo la experiencia de buscar y trabajar siempre por la excelencia y rodearme de las mejores personas”, expresó.

Es para mí muy importante escuchar y sentir las necesidades de la gente por una visión para cambiar la vida de muchas personas

Gustavo Adolfo Infante y Lupita Jones fueron criticados hace semanas por referirse a las mujeres transexuales como "señores que se convierten en señoras" (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, hizo alusión a los cambios positivos en la entidad, como la alternancia del régimen priista, la modernización de la industria, la cocina “Bajamed”, la escena del Rock en español en el estado, la cerveza artesanal, entre otros elementos que -consideró- ponen a Baja California un paso adelante del resto del país.

El 15 de febrero, la ex Miss Universo sostuvo una reunión con la militancia del Partido Acción (PAN) en Tijuana, Baja California, donde estuvo presente el presidente estatal del blanquiazul, Enrique Méndez Juárez. Al respecto, el gobernador del estado, Jaime Bonilla, ha señalado que las elecciones no son un certamen de belleza y si lo fueran, sería la candidata de Morena y alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien ganaría.

