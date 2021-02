AMLO instó a legisladores a “pensar en el pueblo” y aprobar su iniciativa que reformaría la industria eléctrica

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este domingo durante la inauguración de unidades de turbosgas aeroderivadas, en el estado de Baja California Sur, que espera que los legisladores “actúen de manera consecuente y pensando en el pueblo”, y aprueben la reforma para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que el mandatario envió al Congreso.

“Yo espero que la semana próxima se apruebe la reforma que presentamos al Congreso para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, porque eso significa seguridad para todos los mexicanos, significa que no se va a padecer de crisis de energía eléctrica, que no va haber apagones, y significa también algo muy importante, que no debe de olvidarse, durante el periodo neoliberal cada año aumentaba el precio de la luz , año con año, desde que estamos en el gobierno no a aumentado el precio , porque estamos cumpliendo con el compromiso.

Entonces por eso necesitamos que los legisladores actúen de manera consecuente pensando en el pueblo , no en las empresas que se han dedicado a saquear a México, que se piense en el consumidor, y no solo en el consumidor domestico, sino también en las empresas”, indicó el mandatario mexicano.

