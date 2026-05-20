No sólo Mahahual; activistas piden proteger a la ballena azul en Loreto ante conversión portuaria

(Nuestro Futuro)

El reciente rechazo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al parque acuático “Perfect Day” en Mahahual ha propiciado un nuevo capítulo de movilización ambiental en México.

Ahora, la atención gira hacia Loreto, Baja California Sur, donde colectivos y habitantes exigen frenar la conversión del puerto, considerada una amenaza directa para el hábitat de la ballena azul.

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Qué sucede en Loreto y por qué se encendió la alarma ambiental

Loreto dejó de ser únicamente un área natural protegida tras la publicación de un decreto federal que lo reclasifica como puerto de altura y cabotaje.

Esta decisión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2026, permite la llegada de embarcaciones internacionales, el incremento de operaciones marítimas y la ampliación del comercio exterior en la región.

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La comunidad local, organizaciones civiles y expertos han advertido que esta transformación podría significar el principio de la industrialización masiva de uno de los santuarios ecológicos más valiosos del país.

AyuntamientoDeLoreto

El impacto no solo sería ambiental, sino también económico: Loreto basa su desarrollo en el turismo sustentable, la pesca y la conservación, actividades que podrían verse desplazadas por un modelo industrial.

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Ambientalistas impulsan una petición nacional

La movilización social tomó fuerza en plataformas digitales, especialmente a través de una petición en Change.org que ha superado las 500 mil firmas. Bajo el lema “Loreto no se vende, se defiende”, los activistas instan a las autoridades a revertir el decreto y proteger el Parque Nacional Bahía de Loreto.

En la petición se advierte que el cambio portuario podría significar un ecocidio: “Contaminación del agua, destrucción de arrecifes, desplazamiento de especies. Ya pasó en otros lugares”.

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Además, recalcan el riesgo para la economía local y el futuro de la región si se pierde el turismo ecológico, una de sus principales fuentes de ingreso.

El llamado es claro: priorizar el turismo eco-amigable y el desarrollo sostenible, colocando la preservación ambiental por encima de la industrialización portuaria.

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Qué responde el gobierno y qué sigue para el puerto

Durante una audiencia pública celebrada el 19 de mayo, funcionarios federales y estatales enfrentaron cuestionamientos de habitantes, pescadores, científicos y prestadores de servicios turísticos.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, expresó que su administración revisará el decreto y que cualquier decisión debe anteponer la protección del Parque Nacional Bahía de Loreto y el bienestar de la comunidad.

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Castro Cosío aclaró que el gobierno estatal no promovió la reclasificación y enfatizó que la voluntad ciudadana debe prevalecer sobre los intereses económicos.

A su vez, representantes de la Secretaría de Marina argumentaron que el decreto “únicamente regula la navegación” y no implica la autorización de infraestructura turística o portuaria adicional.

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Mientras tanto, la suspensión judicial mantiene el proceso en pausa.

Por qué la ballena azul está en riesgo en Loreto

El principal temor de ambientalistas y especialistas radica en que Loreto es una de las zonas de reproducción y avistamiento de la ballena azul, el animal más grande del planeta.

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(Captura de pantalla)

El ruido extremo generado por megacruceros y barcos industriales, la mayor probabilidad de colisiones mortales y la descarga de agua de lastre con especies invasoras son riesgos identificados para estos cetáceos y otras especies protegidas como delfines, tortugas y tiburones.

Loreto, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO y distinguido como Pueblo Mágico, ha sostenido durante décadas un modelo de turismo de bajo impacto.

La llegada de embarcaciones de gran calado podría alterar de forma irreversible rutas migratorias, patrones de alimentación y zonas de crianza de la ballena azul.

Qué implica el cambio portuario y su relación con los cruceros

Reclasificar Loreto como puerto de altura y cabotaje significa que, además de embarcaciones nacionales, ahora pueden operar barcos internacionales con fines comerciales, turísticos y de transporte de mercancías y personas.

Otras luchas ambientales activas en México

Playa Las Cocinas, Nayarit: resistencia contra la privatización y daño a zonas de anidación de tortugas marinas por desarrollos inmobiliarios.

Proyecto Saguaro, Golfo de California: oposición a la construcción de una planta de gas natural licuado que amenaza las rutas de crianza de ballenas y otros cetáceos.

Playa Piedras Pintas, Sonora: defensa frente a la privatización de uno de los últimos accesos públicos al mar y la amenaza de proyectos inmobiliarios que ponen en riesgo la biodiversidad local.

Diversos estados como Puebla, Hidalgo, Baja California y Chihuahua: movimientos contra proyectos de transporte, minería y turismo que afectan ecosistemas críticos y medios de vida comunitarios.