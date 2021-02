Los verdaderos efectos que causan en tu cuerpo uno, dos o más tragos de tequila

Vista de un tequila servido el 23 de julio de 2020 en la ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco Foto: (EFE/Francisco Guasco)

En margaritas, en “shots” o “derecho”, como dicen los mexicanos. El tequila es conocido en todo el mundo por su calidad y alta graduación alcohólica. Imprescindible en las fiestas, más de uno ha despertado con tremenda resaca tras celebrar con uno o más “caballitos” de esta bebida, aunque otros le han atribuido beneficios a la salud.

Pero, ¿cuáles son los verdaderos efectos del tequila en tu cuerpo?

¿De dónde viene que es saludable y ayuda a la osteoporosis? En 2010 durante la Reunión Nacional de la Sociedad Química Estadounidense (ACS) en San Francisco la doctora Mercedes López, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en Guanajuato, México, informó sobre su estudio entre la relación del agave azul y la osteoporosis.

Los alimentos enriquecidos con “fructanos” de la planta de agave pueden ayudar a proteger contra la osteoporosis al aumentar la absorción de calcio en el cuerpo y podrían tener otros beneficios para la salud, dijeron.

Imagen de archivo de jimadores cargando un camión con piñas de agave azul tras su cosecha en Tequila, Jalisco, México. 13 abril 2018. REUTERS/Carlos Jasso

“Los fructanos se consideran ingredientes alimentarios funcionales porque afectan los procesos corporales de manera que resultan en una mejor salud y la reducción del riesgo de muchas enfermedades”, detalló la especialista.

“Los estudios experimentales sugieren que los fructanos pueden ser beneficiosos en la diabetes, la obesidad, estimular el sistema inmunológico del cuerpo, disminuir los niveles de bacterias que causan enfermedades en el intestino, aliviar el estreñimiento y reducir el riesgo de cáncer de colon”, añadió.

Los fructanos son carbohidratos no digeribles. Consisten en moléculas de fructosa, el azúcar que se encuentra en la miel, las uvas y las frutas maduras, unidas en cadenas. Las fuentes naturales ricas incluyen alcachofas, alcachofas de Jerusalén, ajo y cebolla y achicoria.

Los estudios científicos han sugerido que los fructanos estimulan el crecimiento de bacterias saludables en el intestino grueso de una manera que aumenta la absorción de minerales en el cuerpo, incluidos el calcio y el magnesio, importantes para el crecimiento óseo.

MIACATLAN, MORELOS, 22JUNIO2020.- Una plantación de agave mezcalero en la comunidad de Palpan al poniente de la entidad. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO

En estudio, López y sus colegas se propusieron determinar qué efectos tienen realmente los fructanos del agave en el crecimiento óseo. Probaron los efectos de los fructanos de agave en ratones de laboratorio, utilizados como sustitutos de los seres humanos en dicha investigación. Los ratones alimentados con fructanos de agave absorbieron más calcio de los alimentos, excretaron menos calcio en sus heces y mostraron un aumento del 50 por ciento en los niveles de una proteína asociada con la acumulación de tejido óseo nuevo.

“Estos resultados sugieren que la suplementación de la dieta estándar con fructanos de agave evitó la pérdida ósea y mejoró la formación de hueso, lo que indica el importante papel de los fructanos de agave en el mantenimiento de huesos sanos”, dijo López. “Se pueden usar en muchos productos para niños y bebés para ayudar a prevenir diversas enfermedades, e incluso se pueden usar en helados como sustituto del azúcar”.

Además, los científicos citaron indicios de investigaciones anteriores de que los fructanos del agave pueden tener mayores beneficios para la salud. Los fructanos de agave, por ejemplo, parecen estimular la producción de incretinas en cantidades mayores que los fructanos de tipo inulina de la achicoria. Las incretinas son un grupo de hormonas gastrointestinales que aumentan la cantidad de insulina liberada por el páncreas.

CHARCAS, SAN LUIS POTOSÍ, 10DICIEMBRE2016.- La fábrica de mezcal Laguna Seca es de los pocos lugares en el país donde hacen mezcal de forma artesanal para exportación FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO

Eso podría ser beneficioso para las personas con diabetes o niveles altos de azúcar en sangre que están en riesgo de padecer diabetes, dijo López. Una incretina estimulada por fructanos de agave es un buen potenciador de la saciedad, lo que haría que las personas se sintieran llenas con menos comida.

Calcio: en agave sí, en tequila no

Con la información anterior se desvirtuó el estudio y se le atribuyeron toda clase de beneficios de supuesta reducción de peso y abosrción de calcio, sin embargo en esta misma reunión entre científicos, López, especificó: “los fructanos no se encuentran en el tequila porque se transforman en alcohol cuando se usa agave para hacer tequila”.

¿El tequila marea más rápido? No. Todo depende de la cantidad de alimento que haya consumido previamente y por supuesto la cantidad de alcohol que consuma. Los especialistas en la salud recomiendan comer saludablemente previo a ingerir alcohol, incluso durante. Intercalando tragos de agua entre cada shot de alcohol, lo que no sólo te ayudará a mantenerte hidratado, sino que también te ayudará a reducir la cantidad que bebes y a sentirte cómodo en un entorno social. (Nadie sabrá que no es alcohol).

No todas las marcas son tequila 100% puro tequila (Foto: Cuartoscuro)

Otros especialista incluso sugirieron que beber con moderación podría ayudar con el alzheimer y otras pérdidas cognitivas, según los investigadores que revisaron 44 estudios. En más de la mitad de los estudios, publicados desde la década de 1990, los bebedores moderados de vino, cerveza y licor tenían menos riesgos de demencia que los no bebedores.

“El alcohol es una espada de dos filos”, dijo Michael Collins, Ph.D., profesor y neurocientífico de la Facultad de Medicina Stritch de la Universidad de Loyola en Chicago y autor principal del informe en la revista Alcoholism: Clinical and Experimental Research. “Gran cantidad es malo. Pero un poco podría ser útil”.

El consumo moderado de alcohol generalmente se define como 1 bebida o menos por día para las mujeres y 1-2 bebidas o menos por día para los hombres. El gran problema aquí es que muchas personas no quieren o pueden tomar sólo un trago.

Un jimador carga la piña de un agave azul en una plantación de Tepatitlan, Jalisco, Mexico, Septiembre 6, 2017. Foto: (REUTERS/Carlos Jasso)

“El daño patológico y el enorme caos social de la adicción y el abuso del alcohol son bien conocidos y, por necesidad, deberían seguir recibiendo atención primaria por parte de médicos, investigadores científicos y profesionales de la salud”, escriben Collins y sus colegas. “Sin embargo, el consumo responsable de alcohol de leve a moderado” parece tener ciertos beneficios para la salud “.

El abuso de alcohol a largo plazo puede causar pérdida de memoria y alterar la función cognitiva. Se desconoce por qué el consumo moderado de alcohol parece tener el efecto contrario. Una teoría es que los conocidos beneficios cardiovasculares del consumo moderado de alcohol también pueden reducir el riesgo de mini accidentes cerebrovasculares que causan demencia.

