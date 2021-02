“Me suena a Venezuela”: Vicente Fox reaccionó al llamado de López Obrador para ahorrar energía en las tardes

El expresidente criticó duramente la petición que hizo AMLO en la mañanera, en la que pidió que se ahorrara energía eléctrica. EFE/RICARDO MALDONADO ROZO/Archivo

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidiera a la sociedad mexicana durante su conferencia de prensa mañanera de este jueves, “bajarle” al consumo de electricidad en horario “pico”, o sea, de 6 de la tarde a 11 de la noche, el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, publicó en su cuenta de Twitter que le sonaba a Venezuela.

“Me suena a Venezuela!! La campaña de la escacés. Pobre México, " tan cerca de Estados Unidos y tan lejos del gas y la electricidad " (sic), publicó el exmandatario federal, acompañado de una nota de el diario El Financiero sobre la petición de AMLO.

Horas antes, el mandatario también había compartido ya un video de la cuenta de Twitter Consulta Para Todos, en donde se menciona que en México, sin darnos cuenta, nos acostumbramos a la escacés.

Fox acompañó dicho video con un mensaje el el que pregunta “¿será el camino a la venezuelización?”.

“Será el camino a la venezuelizacion.....?? Donde todo falta y solo sobra autoritarismo!! Si que se parece!! México nos necesita a todos!!! Si x MX, Va x MX, 6 de Julio es la cita !!!” (sic), dice el exmandatario en su mensaje.

De la misma forma, Fox publicó otro tuit el pasado 16 de febrero en el que menciona que Morena “cada día nos quita más de lo que tuvimos”, y llama a sus seguidores a no votar por Morena el próximo 6 de junio.

“Morena no da pie con bola. Cada día nos quita más de lo que tuvimos. De verdad vas a votar por ellos? No te bastan 3 años?? Recuerda el 6 de Junio por quien NO. NO a Morena”, se lee en dicho mensaje.

El día de hoy, durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a cuidar la energía eléctrica, sobre todo en los llamados “picos”, que es cuando se registra mayor consumo de electricidad, que es entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche.

Dijo que tenía pensado dar este mensaje desde hace unos días, pero no se atrevía debido a la presión que tiene por los que llama sus “adversarios”.

“No quise desde el principio hacer un llamado que iba a hacer a todos los mexicanos, porque iba a generarse una alarma mayor, no quise decir que cuidáramos de consumo de energía en estos días”.

También dijo que todos los mexicanos debían ayudar para tener reservas y no padecer apagones, como los registrados los pasados días 15, 16 y 17 de febrero.

La falta de suministro de energía eléctrica en nuestro país, que derivó en apagones masivos y afectó a casi 5 millones de personas, se debió al congelamiento de ductos que suministran gas natural en nuestro país, ubicados en el sur de los Estados Unidos, debido a las bajas temperaturas que se viven en la región.

Quién también criticó a AMLO por otra declaración durante su conferencia mañanera del día de hoy, fue el expresidente Felipe Calderón, quién compartió un tuit del periodista Héctor Aguilar Camín, en donde se menciona que “el servilismo del Tribunal Electoral hacia el presidente de la republica es un peligro para la democracia mexicana”.

Esto en referencia a la cancelación de las medidas cautelares que había impuesto el INE en el mes de enero, y las cuales fueron desechadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Felipe calderón compartió el tuit de Aguilar Camín, diciendo que “En efecto, es un peligro para la democracia. Ojalá hubiese habido solidaridad y protesta cuando este TEPJF consumó el atropello contra cientos de miles de ciudadanos organizados en México Libre. Quizá eso hubiese detenido el servilismo. Aunque es tarde, aún debe detenerse”.

Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada críticos constantes del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno.

