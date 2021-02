Crisis energética: advirtieron de otras 48 horas complejas y pidieron a la población ahorrar luz

(Foto: Cuartoscuro)

La falta de suministro de energía eléctrica afectó a 7.9 millones de personas en diferentes regiones del país, pero principalmente en las entidades del norte. En tanto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que continúan sin luz 89,183 usuarios de Chihuahua y Tamaulipas.

Los apagones que se han registrado en el país son consecuencia de la falta de suministro de gas natural, ya que las malas condiciones climáticas en Estados Unidos ocasionaron cortes significativos de gas debido al congelamiento de ductos. Dicho insumo se requiere para el funcionamiento de centrales de ciclo combinado en la generación de luz.

Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía, solicitó en entrevista para Noticieros Televisa a la población que “haga ahorro de energía en los hogares. Hagamos uso de energía eléctrica para lo más indispensable. Que no ayude a pasar estas 48 horas, que viene una tormenta invernal muy fuerte, otra en Estados Unidos y en el norte de la República Mexicana”.

Enfatizó que la petición va encaminada a un ahorro y no a que se queden sin electricidad, “lo importante es que ningún hospital se ha quedado sin electricidad”.

Mexico's Energy Minister Rocio Nahle attends a news conference at the National Palace in Mexico City, Mexico, December 9, 2019. REUTERS/Edgard Garrido

El objetivo es aminorar los efectos negativos por las condiciones climatológicas. Nahle García dijo que en el país se tiene la infraestructura suficiente para generar electricidad tanto de CFE como de privados, “tenemos una gran infraestructura que es dependiente del gas natural y, hoy nos damos cuenta, lo cual vimos desde la planeación cuando llegamos a este gobierno, que había una gran dependencia de gas que se contrató en Estados Unidos”.

En relación con el incremento del precio del gas natural, mencionó para Noticieros Televisa que “no es que no se pague. El precio del gas estaba en USD 3 por millón de BTU y subió hasta USD 600, y aparte no había disponibilidad. La CFE habilitó plantas que tenían parada que trabajan con otros combustibles, como diesel, combustóleo, carbón, porque es un suceso extraordinario”, refirió.

Otra de las complicaciones a las que se enfrenta el país es el no tener capacidad de almacenamiento de gas natural. Aunque la funcionaria refirió que desde la semana pasada se buscaron alternativas para evitar los apagones. “Son pocos países en el mundo tiene almacenamiento de gas. Nosotros tenemos otras fuentes que podemos sustituir y es lo que se está haciendo”.

(Foto: Reuters/José Luis González)

Cabe señalar que en el país no se produce gas natural, se importa el 90% desde Estados Unidos. Y de acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, México depende en mayor proporción de dicho insumo para la generación de energía eléctrica.

El gas natural no significa más del 45% de la generación eléctrica en otras naciones, mientras que en territorio mexicano el 54% de la electricidad se genera a partir del hidrocarburo.

El mandatario Andrés Manuel López Obrador refirió en la conferencia matutina de este miércoles 17 de febrero que Petróleos Mexicanos (Pemex) está vendiendo combustóleo a precio bajo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que esta resuelva el problema de los cortes programados de luz en México.

También dio a conocer que ya se compró gas licuado, tres barcos, y es posible que el gobierno adquiera una mayor cantidad para resolver el desabasto.

El martes 16 de febrero cerca de 3.2 millones de usuarios de la CFE no contaron con servicio eléctrico, que fue parte de los cortes programados para mantener la estabilidad del sistema eléctrico y evitar una afectación mayor, indicó el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). La falta de luz afectó en diversas regiones en 26 entidades.