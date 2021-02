“Es un peligro para la democracia”: Calderón lamentó la resolución del TEPJF sobre las “mañaneras” de AMLO

El expresidente se manifestó contra la decisión del TEPJF. EFE/Francisco Guasco

El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, se manifestó esta mañana en su cuenta de Twitter, en referencia a la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de cancelar las medidas cautelares que había impuesto el Instituto Nacional Electoral (INE), al presidente Andrés Manuel López Obrador, al prohibirle hablar sobre el proceso electoral que se llevará a cabo el próximo mes de junio.

En respuesta a un tuit del periodista Héctor Aguilar Camín, en el que dice que “el servilismo del Tribunal Electoral hacia el presidente de la republica es un peligro para la democracia mexicana”, el exmandatario mexicano mencionó que en efecto, era un peligro para la democracia.

“En efecto, es un peligro para la democracia. Ojalá hubiese habido solidaridad y protesta cuando este TEPJF consumó el atropello contra cientos de miles de ciudadanos organizados en México Libre. Quizá eso hubiese detenido el servilismo. Aunque es tarde, aún debe detenerse”, tuiteó Calderón.

El día de ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación canceló las medidas cautelares que había aprobado el INE, para que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, no hablara sobre el proceso electoral de este año durante su conferencia mañanera o actos públicos.

Tuit Felipe Calderón TEPJF

Por medio de redes sociales, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña informó sobre la revocación del acuerdo.

Posteriormente, por medio de un comunicado, el TEPJF confirmó la decisión.

“La emisión de dicho acuerdo no implicó la emisión de medidas cautelares de tipo inhibitorio sino la imposición de medidas de no repetición, ante la supuesta posibilidad de que ocurra un acto lesivo futuro de carácter ilícito”.

“En la sentencia se señala que la naturaleza de la medida de no repetición requiere un estudio de fondo que corresponde a la autoridad jurisdiccional, y no a la etapa de la medida cautelar”, se lee en el comunicado.

El INE, encabezado por Lorenzo Córdoba, había impuesto medidas cautelares para prohibir a AMLO hablar sobre el próximo proceso electoral(Foto: Cuartoscuro)

A inicios de año, el Instituto Nacional Electoral, órgano encargado de los procesos electorales en el país, encabezado por Lorenzo Córdoba, propuso que ni el presidente, ni servidores públicos hicieran posicionamientos, expresiones o valoraciones que pudieran ser favorables o adversas respecto a cualquier actor político.

Posterior a la propuesta del INE, AMLO dijo que dichas medidas cautelares eran una “censura abierta”, por lo que interpuso una apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Celebra AMLO decisión del INE

Durante la conferencia mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador, celebro que el TEPJF haya cancelado las medidas cautelares que había impuesto el INE, para prohibir que se hablara sobre el proceso electoral del próximo 6 de junio en las mañaneras o en cualquier acto público.

“Celebro que el Tribunal Electoral haya tomado esa resolución de que no se limite, no se censure esta conferencia mañanera, según entiendo en ese sentido va la resolución del Tribunal, actuaron muy bien, respeto también a los consejeros del INE, pero tenemos algunas diferencias que vienen del tiempo atrás, porque nosotros, estando en la oposición, padecimos de la falta de imparcialidad del INE y de algunos consejeros, hasta la fecha; hace poco fue el presidente del INE a un congreso, y se metió a hacer un cuestionamiento contra nosotros de manera directa”, dijo el mandatario este jueves.

AMLO celebro esta mañana la decisión del TEPJF. Foto: Presidencia de México.

Mencionó que no tiene el gusto de conocer a los magistrados del TEPJF, “para que no se piense que son empleados del presidente, como era antes, no los conozco, pero me da muchísimo gusto que ya no haya ataduras y que, como decían los liberales, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.

