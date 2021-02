Fiscalía de la CDMX ya ubicó a sujeto que golpeó a su madre de 95 años

Las autoridades ya dieron con el agresor

Elementos de la Fiscalía capitalina ya ubicaron a Miguel Ángel López Reyes, sujeto que golpeó y maltrató a su madre, la señora Lorenza Reyes de 95 años, en un hecho que indignó a la sociedad tras viralizarse un video que mostraba las agresiones.

“Agentes de la Policía de Investigación han realizado diversos trabajos de gabinete y campo que han permitido conocer la ubicación del posible agresor y ya se cuentan con avances importantes”, indicó Ulises Lara López, coordinador de asesores de la Fiscalía de la Ciudad de México.

Sin embargo, dijo que en su momento se darán a conocer los detalles para que López Reyes responda ante la justicia por una carpeta de investigación en que está involucrado por violencia familiar en su modalidad de violencia física.

El vocero de la fiscalía destacó que desde que se tuvo conocimiento de los hechos, fue abierta una investigación de oficio por las agresiones registradas en la zona de Fuentes Brotantes, alcaldía Tlalpan, entre el ocho y nueve de febrero de la semana reciente.

El caso se hizo viral, tras la difusión de un video en el que se muestra a un sujeto golpeando a una mujer de 95 años (Captura de pantalla Twitter)

Agregó que familiares y vecinos se presentaron en instalaciones ministeriales, durante la tarde del jueves 11 de febrero, para ser entrevistados, a fin de que la señora Lorenza reciba atención íntegra.

“No omito señalar que actualmente se llevan a cabo diligencias con psicóloga, trabajadora social y la propia Policía de Investigación para realizar inspecciones, valoración de la víctima y de su entorno social”, mencionó Lara López.

El suceso tomó relevancia tras volverse viral un video en redes sociales en el que se observa a un hombre zarandeando a la adulta mayor, quien recibe múltiples golpes por parte de quien después se supo, es su hijo.

Tras la denuncia ciudadana, llegaron al sitio personal del Centro de Atención de Riesgos Victimales y Adicciones (CARIVA) de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención de Víctimas, demás del Instituto para el Envejecimiento Digno (INED) de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO).

En su momento se darán a conocer los detalles para que López Reyes responda ante la justicia (Fiscalía-CDMX)

También, la SIBISO se pronunció al respecto y añadió que los familiares de la afectada habían indicado que la mujer no podía realizar actividades por su cuenta, por lo que su cuidado estaba a cargo de uno de sus hijos.

Asimismo, este organismo añadió que los parientes “decidieron no iniciar acciones penales en contra del individuo que la agredió, sin embargo, el Ministerio Público inició carpeta de investigación con los testimonios de los vecinos”.

Por otra parte, en el grupo de Facebook de los Vecinos de Tlalpan se compartió un video del momento en que la nieta de persona agredida fue al lugar en donde ocurrieron los hechos.

“Nos van a dar una capacitación para el trato del adulto mayor, para los que apoyemos a cuidar a mi abuelita”, destacó la familiar y añadió que ella no había estado presente cuando sucedieron los hechos, por lo que no contaba con evidencias de quien había sido.

La jefa de gobierno destacó que la señora no pudo ser llevada a un refugio sin su consentimiento (FOTO:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /CUARTOSCURO.COM)

Almudena Ocejo, secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la capital mexicana, explicó que la señora no fue sacada de su domicilio, pero el agresor sí se encuentra fuera y la víctima cuenta con guardias que son parte de la administración local.

Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno capitalino, destacó que las autoridades inmediatamente tomaron cartas en el asunto, incluso aunque la propia familia de la adulta mayor no quiso interponer una denuncia en contra del agresor.

“Parecería que lo idóneo es sería llegar, sacar a la señora y llevarla a un refugio, pero si la persona no quiere no se puede hacer obligatoriamente, además la casa es de ella, entonces ella no quiere ningún despojo”, insistió la titular del Ejecutivo de la Ciudad de México ante el cuestionamiento de por qué no se había llevado a la víctima a un refugio.

Los familiares decidieron no iniciar acciones penales en contra del individuo que agredió a la señora (Foto: Fiscalía-CDMX)

De no ser por la iniciativa de los vecinos, este caso hubiera quedado en el seno doméstico, incluso con la posibilidad de que las agresiones siguieran. Los adultos mayores son personas en situación de vulnerabilidad y aún cuando existen mecanismos para denunciar o resguardarse, acceder a la información sobre esos recursos es complicada.

Al hacer clic en este enlace puedes conocer algunos sitios y mecanismos para apoyar en un caso similar.

