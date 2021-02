Indignación en México: localizaron al hombre que apaleó a su madre de 95 años en Tlalpan

En la Ciudad de México, en las últimas horas ha trascendido que fue localizado Miguel Ángel López Reyes, hijo y agresor de la señora Lorenza Reyes, la mujer de la tercera edad que aparece siendo agredida en un video difundido en redes sociales.

Almudena Ocejo, secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la capital mexicana explicó que la señora no fue sacada de su domicilio, pero el agresor sí se encuentra fuera ya, y la víctima cuenta con guardias que son parte de la administración local.

“No se puede remover a una persona de su hogar sin su consentimiento, y además sin el consentimiento de los familiares. Se tiene que hacer toda una valoración del entorno familiar. Lo importante es remover al agresor, en ese caso se había ido, y a partir del trabajo que se hace con la fiscalía y la investigación, entonces sí se toman esas medidas (resguardar a la víctima)”, señaló la funcionaria capitalina, agregando que dependiendo de lo que arrojen las investigaciones se decidirá qué procede con la señora.

“Es su casa (de la señora) y el agresor está afuera de la casa y no se permite ya que regrese, están las guardias” , indicó Ocejo en la rueda de prensa diaria del gobierno de la Ciudad de México. Además insistió en que se tienen que hacer trabajo colaborativo con la familia de la víctima, quien ya comprobaron que tiene otros hijos, y más familiares, para que todos ellos asuman la responsabilidad de sus cuidados.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, destacó que las autoridades capitalina inmediatamente tomaron cartas en el asunto, incluso aunque la propia familia de la adulta mayor no quiso interponer una denuncia en contra del agresor.

“Parecería que lo idóneo es sería llegar, sacar a la señora y llevarla a un refugio, pero si la persona no quiere no se puede hacer obligatoriamente, además la casa es de ella, entonces ella no quiere ningún despojo”, insistió la alcaldesa ante la insistencia de por qué no había llevado a la víctima a un refugio.

(Captura de pantalla Twitter)

Este miércoles, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una carpeta de investigación contra Miguel Ángel “N”, sujeto de 62 años quien fue señalado como presunto responsable de maltratar a su mamá, Lorenza, de 95 años.

El suceso tomó relevancia, tras volverse viral un audiovisual en redes social en el que se observa a un hombre zarandeando a la adulta mayor, quien recibe múltiples golpes por parte del individuo.

Ante esto, la FGJCDMX emitió un comunicado en el que se investigaría al supuesto implicado por noticia criminal, violencia familiar en agravio de una persona adulta mayor.

Los hechos acontecieron en la zona de Fuentes Brotantes, alcaldía Tlalpan y, tras la denuncia ciudadana, llegaron al sitio personal del Centro de Atención de Riesgos Victimales y Adicciones (CARIVA) de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención de Víctimas, demás del Instituto para el Envejecimiento Digno (INED) de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO).

Mujer de la tercera edad, es maltratada por su hijo (Foto: Captura de pantalla)

Por otra parte, en el grupo de Facebook de los Vecinos de Tlalpan se compartió un video del momento en que la nieta de persona agredida fue al lugar en donde ocurrieron los hechos.

“Nos van a dar una capacitación para el trato del adulto mayor, para los que apoyemos a cuidar a mi abuelita […]”, destacó la familiar y añadió que ella no había estado presente cuando sucedieron los hechos, por lo que ella no contaba con evidencias de quien había sido.

“Desafortunadamente yo no estuve presente, porque yo no hubiera grabado un video, hubiera intervenido. Si yo hubiera visto, yo hubiera intervenido, yo no estuve presente en ese momento. Me comentaron de ese video, me hablaron por teléfono”, dijo la mujer.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Iniciaron carpeta de investigación contra presunto maltratador de mujer de la tercera edad en Tlalpan