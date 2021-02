Iniciaron carpeta de investigación contra presunto maltratador de mujer de la tercera edad en Tlalpan

El caso se hizo viral, tras la difusión de un video en el que se muestra a un sujeto golpeando a una mujer de 95 años

Este miércoles, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una carpeta de investigación contra Miguel Ángel “N”, sujeto de 62 años quien fue señalado como presunto responsable de maltratar a su mamá, Lorenza, de 95 años.

El suceso tomó relevancia, tras volverse viral un audiovisual en redes social en el que se observa a un hombre zarandeando a la adulta mayor, quien recibe múltiples golpes por parte del individuo.

Ante esto, la FGJCDMX emitió un comunicado en el que se investigaría al supuesto implicado por noticia criminal, violencia familiar en agravio de una persona adulta mayor.

Los hechos acontecieron en la zona de Fuentes Brotantes, alcaldía Tlalpan y, tras la denuncia ciudadana, llegaron al sitio personal del Centro de Atención de Riesgos Victimales y Adicciones (CARIVA) de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención de Víctimas, demás del Instituto para el Envejecimiento Digno (INED) de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO).

la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una carpeta de investigación contra Miguel Ángel “N” (Foto: FGJCDMX)

“Al tomar conocimiento de estos hechos, el agente del Ministerio Público de la fiscalía de Investigación Territorial en Tlalpan inició la carpeta de investigación y dio vista a la Agencia Especializada para la Atención de Personas Adultas Mayores Víctimas de violencia familiar, debido a que la afectada es una persona que no puede valerse por si misma”, declaró la institución.

También, la SIBISO se pronunció al respecto y añadió que los familiares de la afectada habían indicado que la mujer no podía realizar actividades por su cuenta, por lo que su cuidado estaba a cargo de uno de sus hijos.

Asimismo, este organismo añadió que los parientes “decidieron no iniciar acciones penales en contra del individuo que la agredió, sin embargo, el Ministerio Público inició capeta de investigación con los testimonios de los vecinos”, ahondó la SIBISO.

En cuanto a la localización del presunto imputado, la institución puntualizó que no se le encontró en su domicilio, por lo que se dejará un guardia en el lugar. Respecto a la mujer de la tercera edad, se informó que “no fue retirada del lugar, no obstante, se garantizó su seguridad y cuidado”.

El presunto responsable no ha podido ser localizado (Foto: Captura de pantalla)

“Es importante señalar que, el INED estará realizando visitas domiciliarias en los días subsecuentes a fin de garantizar la salud y bienestar de la persona de 95 años, así como otorgar el apoyo que requiera”, concluyó la SIBISO en el documento emitido.

Por otra parte, en el grupo de Facebook de los Vecinos de Tlalpan se compartió un video del momento en que la nieta de persona agredida fue al lugar en donde ocurrieron los hechos.

“Nos van a dar una capacitación para el trato del adulto mayor, para los que apoyemos a cuidar a mi abuelita […]”, destacó la familiar y añadió que ella no había estado presente cuando sucedieron los hechos, por lo que ella no contaba con evidencias de quien había sido.

“Desafortunadamente yo no estuve presente, porque yo no hubiera grabado un video, hubiera intervenido. Si yo hubiera visto, yo hubiera intervenido, yo no estuve presente en ese momento. Me comentaron de ese video, me hablaron por teléfono”, dijo la mujer.

