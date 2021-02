“El Covid se quita, lo men** no”: Chumel Torres se lanzó contra AMLO por su negativa a usar cubrebocas

(Foto: Instagram @chumeltorres / @_lopezobrador)

El mandatario Andrés Manuel López Obrador retomó este lunes 8 de febrero su participación en la conferencia matutina, después de que el 25 de enero informó que se había contagiado de coronavirus.

Fueron dos semanas las que el presidente permaneció aislado y bajo revisión médica. Ante lo sucedido, López Obrador fue cuestionado si usará cubrebocas, además, si sería una medida obligatoria en el país.

No, no. Ahora ya además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio

La negativa del Jefe del Ejecutivo por usar mascarillas generó críticas en redes sociales, lo cual fue calificado como una actitud irresponsable. Chumel Torres escribió en redes sociales: “Comprobado: el Covid se quita, lo menso no”.

Posteriormente, el presentador del Pulso de la República compartió: “¿Para qué me pongo condón si ya me dio sida?”. —La lógica de su presidente”.

Al mandatario mexicano también le mencionaron que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ha recomendado que hasta las personas que estén vacunadas deben seguir usando el cubrebocas.

“No y respeto mucho al doctor Gatell y es un muy buen médico y ha ayudado mucho para conducir este proceso”, puntualizó Andrés Manuel López Obrador. Habrá que recordad que el presidente no ha hecho uso del cubrebocas en lo actos públicos, sólo lo ha hecho cuando en los traslados en avión, al ser una medida obligatoria para abordar un avión, además las autoridades sanitarias han señalado que es un complemento auxiliar.

Asimismo, descartó que el uso de mascarillas sea una medida obligatoria en el país, porque no hay autoritarismo, “lo más importante es la libertad y cada quien debe asumir su responsabilidad”. En algunas entidades del país sí se ha implementado como medida obligatoria el uso de cubrebocas en lugares públicos.

Y destacó el hecho de que no se han impuesto toque queda, como ha sucedido en otros y, dijo, las recomendaciones han sido cuidar la sana distancia, no hacer actos masivos, y cuidarse en reuniones familiares.

En diciembre, dijo que no era indispensable el uso de cubrebocas, a pesar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó líderes políticos hacer usarlo ante el incremento de contagios.

López Obrador contó que se contagió de coronavirus, porque no se vacunó y reiteró que esperará su turno y aunque en otros países los presidentes son los primeros en recibir las dosis antiCOVID-19.

“(Me enfermé) Porque tengo que trabajar como millones de mexicanos, ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado, no se puede vivir encerrado, me cuidé, guardé mi sana distancia, pero me tocó”, aseveró durante su regreso a las conferencias matutinas.

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, en México se reporta un acumulado de 1.9 millones de casos positivos, 76,736 activos estimados y 166,200 defunciones.

A nivel nacional, 50% de las camas de hospitalización general están disponibles y 52% en camas con ventilador.

En el semáforo epidemiológico están 13 entidades en rojo, 17 en naranja y dos en amarillo (Campeche y Chiapas).

