Arap Bethke se contagió por segunda vez de COVID (Foto: EFE/ARMANDO ARORIZO)

Arap Bethke se contagió de COVID-19 por segunda vez durante esta pandemia. El actor, quien se contagió por primera vez hace seis meses, dio a conocer que que estaba bien.

A través de su cuenta de Twitter, el actor informó a sus más de 63,800 seguidores que había sufrido un segundo contagio. Por esta misma razón le pidió a sus fans que no bajaran la guardia ante la enfermedad.

“Y sí, me dió COVID por segunda vez!! Estoy bien, pero no bajen la guardia”, dijo en un primer tuit. Algunas horas después calmó a sus seguidores con una segunda publicación: “Tranquilo. Respirando bien”, declaró.

El pasado 30 de agosto el actor nacido en Kenia reveló que se había contagiado del virus unos días antes. No obstante, no quería compartirlo, pues no quería sufrir discriminación.

El actor reveló que no está tranquilo (Captura de pantalla)

“Es hora de salir del closet... tuve Covid. Ya estoy bien y les comparto esto porque he notado que mucha gente no lo dice. Es importante que hablemos de esto abiertamente y que no discriminemos a la gente por haber salido positiva o que no hablen por vergüenza”, explicó.

Bethke agregó que él era asintomático, pero se logró dar cuenta gracias a las constantes pruebas a las que sometido.

“Yo me cuidé muchísimo y aún así me contagié. Como me he estado haciendo pruebas periódicamente lo supe. Pero no tuve ningún síntoma. Debe haber mucha gente caminando en el mundo asintomática, esparciendo el virus. Hay que seguirnos cuidando. Esto no está ni cerca de acabarse”, escribió hace seis meses.

La lista de famosos que han comunicado a sus seguidores su diagnóstico positivo a COVID-19 no es breve. Desde que comenzó la emergencia sanitaria en el mes de marzo de 2020, distintas personalidades han dado a conocer su condición de salud.

Ariadne Díaz también se contagió dos veces (Foto: Instagram @ariadne_diaz)

Ariadne Díaz, le contó a sus followers de Instagram desde hace unos meses que padeció el contagio de coronavirus, situación que pudo afrontar exitosamente en su momento y sin mayores problemas ni síntomas de gravedad. Sin embargo, recientemente la actriz protagonista de telenovelas como “Tenías que ser tú” y “El color de la pasión” volvió a sufrir una nueva infección del virus SARS-CoV-2, presentando una sintomatología más persistente.

La intérprete le contó a su público que la razón por la que había estado ausente de las redes sociales por un tiempo es porque por segunda ocasión se contagió del virus.

“Ya me había dado y gracias a Dios me fue muy bien, pero ¿cómo pueden creer? Yo no lo puedo creer, pero me volvió a dar”, reveló la intérprete.

Y aunque en la primera infección Ariadne presentó una sintomatología moderada, en esta segunda ocasión reveló que sufrió dolores en el cuerpo: “Tuve COVID-19 otra vez, me dio más fuerte esta segunda vez que la primera, pero nada que no pudiera solucionarse en casa y ya estoy muy bien”, mencionó.

Ariadne Díaz se dijo aliviada de que no contagió ni a su esposo ni a su hijo (Instagram: ariadne_diaz)

Díaz reveló sentirse afortunada porque sus síntomas no requirieron atención hospitalaria, sino que en casa pudo llevar un tratamiento acorde y se mantuvo monitoreando su nivel de oxigenación.

“Me siento muy afortunada que a pesar de que me dio COVID-19 dos veces, en ambas ocasiones siempre estuve con buena saturación de oxígeno. En la segunda ocasión sí tuve un dolor de cuerpo nefasto, pero dentro de todo siempre estuve bien”, destacó la actriz de 34 años.

Para finalizar de narrar su experiencia, Díaz contó que está agradecida de haberse recuperado del COVID-19 y feliz porque ni su esposo, Marcus Ornellas, ni su hijo Diego sufrieron el contagio.

“Cabe mencionar que de las cosas más agradecidas que me hacen sentir es que este niño cachetón que está aquí y su papá… las dos veces han salido negativos ellos dos, las dos veces se han sentido perfectos, entonces eso también me hace sentir muy contenta y agradecida con la vida, y ¡ya estoy aquí otra vez!”, aseguró.

