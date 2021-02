“El sol no sale para todos”: por falta de pago, proveedores denunciaron al PRD CDMX desde redes sociales

El servicio se prestó hasta el mes de diciembre de 2020 (Foto: Twitter@/PRD_CDMX)

A través de las redes sociales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de la Ciudad de México, proveedores de servicios digitales de esta institución política denunciaron falta de pago por sus servicios.

De acuerdo con el comunicado publicado, el cual estaba dirigido a la opinión pública, militantes, simpatizantes y proveedores, desde el mes de septiembre de 2020 el PRD de la CDMX se niega a pagar los servicios contratados para la producción de contenidos digitales para sus plataformas como Twitter e Instagram.

Asimismo, se aseguró que, por convenio, el servicio se prestó hasta el mes de diciembre de 2020, mismo en el que debían de pagarse por todo lo realizado durante el periodo pactado con el partido político.

Manifestaron que si en este aspecto no cumplen con los contratos realizados, no podrán cumplir con las propuestas de campaña realizadas (Foto: Twitter@/PRD_CDMX)

Sin embargo, quienes denunciaron señalan que sus peticiones de pago no son respondidas, tanto por llamadas como por mensajes, por lo que decidieron realizar esta acción para solicitar el pago y hacer públicos los tratos recibidos.

“Quedó manifiesta la forma deshonesta de actuación de quienes debieron cumplir con los pagos correspondientes, faltando a la palabra en el cumplimiento de dicho contrato”, se lee en el documento.

Posteriormente, manifestaron que si en este aspecto no cumplen con los contratos realizados, no podrán cumplir con las propuestas de campaña realizadas, a pesar de ser una institución que “de dientes para afuera dice defender tus derechos”.

También refirieron que en ocasiones cuando recibieron respuesta de sus exigencias, utilizaron frases como “hazle como quieras y nos vemos en tribunales” o “no te van a pagar y ya no me voy a meter”.

Exhortaron a los demás proveedores de servicio a tener las precauciones necesarias para no sufrir la falta de pago como la que se está denunciando (Foto: Twitter@/PRD_CDMX)

Finalmente, con la aclaración de que la cuenta no había sido hackeada, lamentaron la actitud tomada por el PRD, y exhortaron a los demás proveedores de servicio a tener las precauciones necesarias para no sufrir la falta de pago como la que se está denunciando.

A pesar de que ningún dirigente del partido del sol se ha manifestado al respecto, una cuenta de Twitter que opera desde enero de 2021 y cuenta tan solo con 109 tuits y 168 seguidores, indicó que lo acontecido desde la cuenta @PRD_CDMX sólo buscaba dañar la imagen del partido.

“El #PRD respeta y defiende la libertad de expresión, por lo que no permitiremos que se busque dañar la imagen de nuestro partido; procederemos legalmente contra quien resulte responsable del sabotaje a nuestras cuentas en redes sociales. Síguenos en @PRDCDMx_DEE”, se lee en el mensaje emitido la noche de este viernes 5 de febrero.

Algunas personas satirizaron que todo el dinero del partido fue dirigido a la candidatura de Fernando Belaunzarán, quien al final fue excluido de la partida electoral (Foto: Cuartoscuro)

Cabe mencionar que las redes sociales por las cuales se emitió la denuncia no generaban contenido desde el pasado 30 de noviembre de 2020. En Instagram contaban apenas con 424 seguidores, mientras que en Twitter eran seguidos por casi 23,000 usuarios, además de ser una cuenta verificada.

En cuanto se dio a conocer la noticia, usuarios de redes sociales se hicieron presentes y comenzaron a escribir tuits de indignación y burlas para hacer referencia a este hecho. Entre los mensajes, algunas personas satirizaron que todo el dinero del partido fue dirigido a la candidatura de Fernando Belaunzarán, quien al final fue excluido de la partida electoral.

Por su parte, otros prefirieron atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador al indicar que dejaría una deuda más grande en el país; hicieron referencia a que los denunciantes eran simplemente bots que “cobraban” por escribir tuits; también hubo quienes utilizaron frases como “bien dicen que el crimen no paga” para continuar con las burlas de esta situación.

