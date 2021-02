Solicitar CURP para registro de vacunación en México es excluyente y pone en riesgo salud pública: Amnistía Internacional

Advirtió que esto se debe a que una gran parte de la población no cuenta con este documento (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

De acuerdo con la organización Amnistía Internacional (AI), el registro de los adultos mayores de 60 años de edad para que reciban la vacuna contra la COVID-19 en México es excluyente, pues se solicita la Clave Única de Registro de la Población (CURP) para realizar el trámite.

Advirtió que esto se debe a que una gran parte de la población no cuenta con este documento, además de que al ser pedido en la plataforma activada el pasado 2 de febrero, pone en riesgo la salud pública del país.

“Se requiere una Clave Única de Registro de Población (CURP) para registrarse en el portal que el gobierno mexicano habilitó el 2 de febrero para la vacunación de las personas mayores de 60 años, lo cual excluye a una gran parte de la población que no cuenta con este documento, y por lo tanto pone en riesgo la salud pública”, se lee en el comunicado.

Ninguna vacuna contra el virus SARS-CoV-2 debe depender de un documento de identidad, como la CURP (Foto: Cuartoscuro)

La alerta fue emitida por la Alianza Movilidad Inclusiva en la Pandemia, una coalición de más de 30 organizaciones y albergues en México y Centroamérica, liderada por el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), el Grupo de Monitoreo Independiente del Salvador (GMIES) y Amnistía Internacional.

Gretchen Kuhner, directora del IMUMI, como representante de todas las organizaciones, afirmó que ninguna vacuna contra el virus SARS-CoV-2 debe depender de un documento de identidad, como la CURP, pues deja de lado a poblaciones vulnerables que no cuentan con ningún tipo de papel probatorio de nacionalidad e identidad.

“La vacuna de COVID-19 no debería ser supeditada a un documento de identidad del que adolece el Estado mexicano y que se ha suplido de manera discrecional con la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), pasaporte y, en este caso, la CURP. Hacerlo es dejar en el limbo a la población migrante, mexicana deportada, binacional que no ha podido acreditar su nacionalidad mexicana por falta de una apostilla, indígena migrante interna, y a aquella que por condiciones de exclusión o rezago de las instituciones municipales no ha podido acceder a un acta de nacimiento o a la corrección de su acta de nacimiento”, indicó.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades de salud mexicanas para generar rutas de acceso a la vacunación, mismas que no deben privilegiar a ningún sector (Foto: José Luis González/Reuters)

La denuncia continúo señalando que las autoridades mexicanas no han publicado algún plan que les permita acceder a la vacuna a personas que no cuentan con algún documento probatorio. Asimismo, señalaron que a través del Instituto Nacional de Migración (INM), ha fracasado la vigilancia sanitaria para poblaciones migrantes, lo cual ha propiciado algunos contagios.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades de salud mexicanas para generar rutas de acceso a la vacunación, mismas que no deben privilegiar a ningún sector y que cuenten con enfoques diferenciados de género, necesidades de protección internacional y de movilidad.

“La salud es un derecho humano que no se le puede negar a nadie por ninguna razón, incluyendo su nacionalidad o estatus migratorio”, sentenció Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En su momento hubo incertidumbre por las personas adultas mayores que no cuentan con acceso a internet (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

Cabe destacar que desde la puesta en marcha de la página de internet para el registro de personas para vacunarse, se han presentado múltiples fallas que impiden el proceso.

Además, en su momento hubo incertidumbre por las personas adultas mayores que no cuentan con acceso a internet, pues parecía que no había otra manera de obtener el registro. Sin embargo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell informó que las personas de 60 y más, que viven en las regiones más alejadas del país o zonas rurales sin acceso a internet, serán informadas del proceso de vacunación a través de los servidores de la nación.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

CDMX superó las 30,000 muertes por COVID-19

Próximas 511 mil dosis de vacuna Pfizer llegarán a México el 15 de febrero: Salud

Falta de vacunas, hospitales saturados y la recuperación de AMLO: el complicado panorama de México en la segunda ola de COVID-19