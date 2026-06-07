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Marcha LGBT en la Miguel Hidalgo inaugura con éxito el mes del Orgullo 2026 en CDMX

Comienzan los eventos relacionados al “Pride” en la capital del país

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Así concluyó el evento derivado de la 4ta Marcha del Orgullo celebrada en la alcaldía Miguel Hidalgo. (x/@SCPPyBG)
Así concluyó el evento derivado de la 4ta Marcha del Orgullo celebrada en la alcaldía Miguel Hidalgo. (x/@SCPPyBG)

La cuarta edición de la Marcha del Orgullo LGBT+ en la alcaldía Miguel Hidalgo se celebró este sábado 6 de junio con presentaciones musicales, activistas y vecinos que recorrieron las calles desde Metro Normal hasta el Parque Salesiano, donde el actor Alfredo Adame recibió el título de “Rey LGBT”.

El evento, organizado por el Comité Orgullo LGBT+ Miguel Hidalgo, arrancó a las 11:00 horas en Metro Normal. Los contingentes avanzaron en marcha hasta el Parque Salesiano, donde a las 12:00 horas comenzó el programa artístico principal.

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Alfredo Adame recibe el título de “Rey LGBT” en el Parque Salesiano

Cartel vibrante para la 4ta Marcha del Orgullo LGBT 2026 en Alcaldía Miguel Hidalgo. Fondo de arcoíris y estrellas. Imágenes de Alfredo Adame y artistas
El evento se realizó el 6 de junio y contó con la presencia de Alfredo Adame como Rey LGBT. (Comité Orgullo LGBT+ Miguel Hidalgo)

La presencia de Adame fue uno de los momentos más comentados de la jornada. El actor y conductor recibió la distinción de manos del Comité Orgullo LGBT+ Miguel Hidalgo.

La programación incluyó presentaciones musicales e invitados especiales convocados por el comité organizador. La marcha buscó sumar a habitantes de distintas colonias de la alcaldía y zonas aledañas.

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Miguel Hidalgo se consolida así como una de las alcaldías de la Ciudad de México con celebración propia del orgullo, independiente de la marcha que cada año recorre el Centro Histórico y el Paseo de la Reforma.

¿Por qué es importante celebrar las marchas del orgullo LGBT?

Marcha LGBTQ+, CDMX, 28 junio 2025
Año con año, la CDMX realiza diversos eventos relacionados al Orgullo LGBT. México es un país ejemplo en avance de políticas públicas a favor de la diversidad sexual. Créditos: Cuartoscuro

Las marchas del orgullo LGBT+ tienen su origen en un acto de resistencia. En junio de 1969, la policía allanó el Stonewall Inn, un bar en Nueva York que era de los pocos espacios seguros para la comunidad LGBT+ de la época. La respuesta fue una serie de protestas que duró varios días y que encendió el movimiento moderno por los derechos de esta comunidad en todo el mundo.

Un año después, en junio de 1970, se realizaron las primeras marchas del orgullo en Nueva York, Chicago, Los Ángeles y San Francisco. No eran desfiles: eran protestas. Su propósito era hacer visible a una comunidad que el Estado y la sociedad buscaban mantener en la invisibilidad.

Las marchas son un instrumento político, no solo una celebración

Fotografía en blanco y negro de Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera sonriendo bajo paraguas, junto a otros manifestantes LGBTQ+ que sostienen pancartas en una protesta
Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera, íconos de los derechos LGBTQ+, junto a otros activistas durante una protesta en Nueva York, exhibiendo pancartas por la igualdad. (Reuters)

Marchar tiene efectos concretos. La visibilidad sostenida en el tiempo contribuyó a cambios legislativos en decenas de países: despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, reconocimiento del matrimonio igualitario, protecciones laborales y acceso a servicios de salud. En México, la Ciudad de México legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2010, un proceso en el que la movilización callejera jugó un papel directo.

La marcha también funciona como señal para quienes aún no han salido del clóset. Ver a miles de personas en la calle reduce el aislamiento y puede tener efectos en la salud mental de adolescentes y jóvenes LGBT+. Datos recientes muestran que los adultos lesbianas, gays y bisexuales tienen más del doble de probabilidades de experimentar condiciones de salud mental que los adultos heterosexuales; en el caso de personas trans, la cifra es casi cuatro veces mayor.

En 2026, marchar sigue siendo necesario

El contexto político actual le devuelve a las marchas su carácter de protesta. En Estados Unidos se han presentado cientos de iniciativas legislativas contra la comunidad LGBT+, muchas dirigidas específicamente a personas trans. En Hungría se prohibieron los eventos del orgullo. En Turquía se reprimieron con violencia.

En México, las marchas del orgullo han crecido en número y en alcance. Ciudades como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México concentran decenas de miles de asistentes cada año. Alcaldías como Miguel Hidalgo han sumado sus propias marchas locales, lo que amplía la presencia del movimiento más allá del centro histórico.

Las relaciones entre personas del mismo sexo siguen siendo criminalizadas en gran parte del mundo. Mientras eso ocurra, salir a la calle no es un acto opcional.

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