La controvertida opinión de Aguilar Camín sobre la vacuna Sputnik V

Aguilar Camín escribió en su columna de opinión que la Cofepris se escudó en la publicación The Lancet para autorizar la vacuna Sputnik V (Foto: Cuartoscuro)

Durante este viernes 5 de febrero, el periodista Héctor Aguilar Camín se convirtió en tendencia en redes sociales debido a su controvertida opinión respecto a la recién aprobada vacuna rusa Sputnik V.

En su columna de opinión publicada en el diario Milenio, la cual tituló “La vacuna rusa, 2”, retomó los resultados de la fase tres del antígeno, los cuales fueron publicados por la revista de medicina The Lancet. En ellos se indica que se necesitan más datos e investigaciones para confirmar los resultados en personas de “etnicidades no blancas”.

“The Lancet indica, sin embargo, que ‘se requiere más investigación para confirmar los resultados en aquellas personas que pertenecen a grupos de riesgo no representados y etnicidades no blancas’, porque la primera fase de 20 mil voluntarios de la vacuna Sputnik V se probó solo en moscovitas blancos.”, escribió.

La eficacia tan alta en la vacuna Sputnik V se debe a que en la población de Rusia hay pocos anticuerpos anticovid (Foto: EFE)

Según indicó Aguilar Camín, estas declaraciones causaron preocupación en la inmunóloga mexicana Irma Aguilar-Delfín. Al retomar la postura de la especialista, señaló que las “distintas etnicidades” no tienen la misma cantidad de anticuerpos, pues las condiciones de cada país y territorios son muy diferentes.

“Es al parecer un hecho muy conocido entre los expertos que distintas etnicidades, de distintos países y distintos climas, tienen distintas cantidades de anticuerpos anticovid.”, redactó el periodista.

Posteriormente, retomó las ideas de la inmunóloga, quien estuvo presente en la publicación de los estudios de la vacuna CanSino, y recalcó que la eficacia tan alta en la vacuna Sputnik V se debe a que en la población de Rusia hay pocos anticuerpos anticovid, por lo que en personas no pertenecientes a ese territorio no sería igual de efectiva, podría llegar hasta el 75 por ciento.

Si en México resulta equivalente el estudio otorgado para otras poblaciones, la vacuna Sputnik V no tendrá la misma eficacia (Foto: Reuters)

“Una eficacia tan alta como la hallada en la vacuna Sputnik V, dice Aguilar-Delfín, sugeriría que ‘en la población rusa hay muy pocos anticuerpos preexistentes anti-Ad5 y por eso la vacuna funciona tan bien. Pero está ampliamente documentado que en poblaciones de países tropicales de ingresos bajos y medios la prevalencia de estos anticuerpos ‘bloqueadores de vacunas’ puede ser muy alta, hasta de 75 por ciento o incluso más”, se lee en la columna.

Para Aguilar-Delfín, es probable que si en México resulta equivalente el estudio otorgado para otras poblaciones, la vacuna Sputnik V no tendrá la misma eficacia, pues “Los resultados de eficacia que estamos viendo no se pueden extrapolar a otras poblaciones”.

Finalmente, Héctor Aguilar Camín afirmó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se escudó en la publicación de The Lancet para aprobar el biológico ruso, decisión que no excusa a la dependencia mexicana a transparentar su decisión, de manera científica, con la población mexicana.

Con esta autorización, ya son tres las vacunas que pueden emplearse en México: Pfizer, AstraZeneca y Sputnik V (Foto: Cuartoscuro)

Cabe recordar que el pasado martes 2 de febrero, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, informó en la conferencia vespertina que la Cofepris autorizó el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V contra COVID-19.

A pesar de que aún no estaba certificada en el país, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pactó con su homólogo ruso, Vladimir Putin, la compra de 24 millones de dosis de Sputnik V, que se repartirán en varios embarques llegados a territorio nacional.

Con esta autorización, ya son tres las vacunas que pueden emplearse en México: Pfizer, AstraZeneca y Sputnik V. Mientras que la tarde de este viernes, se dio a conocer que tanto los antígenos CanSino y Sinovac solicitaron a las autoridades mexicanas su uso de emergencia para combatir la COVID-19.

