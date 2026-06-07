Morena sigue instrucción de Sheinbaum y anuncia el arranque de asambleas informativas

Morena iniciará las asambleas informativas instadas por Claudia Sheinbaum.(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los convoco a que a partir de la próxima semana vayamos a las plazas públicas a realizar asambleas informativas, repartir volantes y periódicos e informar al pueblo de que la patria no se vende. La patria se ama y se defiende”, así instó la presidenta Claudia Sheinbaum a la ciudadanía que se dio cita el pasado 31 de mayo en Monumento a la Revolución.

Así serán las Asambleas Informativas de Morena

El llamado presidencial fue obedecido por Morena y su militancia, el partido oficialista anunció el arranque de 2 mil 600 asambleas informativas, así lo dio a conocer la dirigente nacional Ariadna Montiel.

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Los trabajos se llevarán a cabo este 6 y 7 de junio donde comenzarán con las “primeras 55 asambleas en defensa de la transformación y la soberanía nacional”; tendrán lugar en 31 estados, exceptuando Coahuila por la veda electoral.

Las reuniones durante las asambleas no se verán limitados a un acceso solo a militantes, sino que estarán abiertos al público “con el fin de dialogar sobre el acontecer nacional y la transformación del país”.

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Morena realizará asambleas informativas. (X/@A_MontielR)

El comunicado detalla que el despliegue territorial se extenderá entre junio, julio y agosto, teniendo como principal objetivo una asamblea en municipio, “dividiéndose por distritos electorales en el caso de las localidades de mayor tamaño”.

Sheinbaum rinde cuentas y destaca injerencia extranjera

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el mensaje de rendición de cuentas a dos años del triunfo democrático desde el Monumento a la Revolución en Ciudad de México. En su discurso, defendió la soberanía nacional ante intentos de intervención extranjera, cuestionó las intenciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentó avances en seguridad y alertó sobre campañas de desinformación impulsadas por sectores conservadores.

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Soberanía e injerencia extranjera. Sheinbaum afirmó que México no acepta intervenciones en sus asuntos internos y calificó como grave y sin precedente la solicitud del Departamento de Justicia estadounidense para detener y extraditar a diez funcionarios mexicanos en activo sin presentar pruebas.

Cuestionamiento a las intenciones de Estados Unidos. La presidenta puso en duda si las presiones responden a un interés real en la seguridad de México o si obedecen a estrategias de la ultraderecha estadounidense de cara a sus elecciones de 2026, o incluso para influir en la elección mexicana de 2027.

Claudia Sheinbaum hizo el llamado durante su discurso en el Monumento a la Revolución por el aniversario de su victoria electoral

Avances en seguridad. Informó una reducción de 49 por ciento en homicidio doloso y de 20 por ciento en delitos de alto impacto durante 20 meses de gobierno, y reiteró que la FGR ha procedido contra autoridades de todos los partidos cuando existen pruebas de vínculos con actividades criminales.

Responsabilidad compartida contra el crimen. Exigió a Estados Unidos frenar el tráfico ilegal de armas hacia México y atender el consumo de drogas en su propio territorio, y sostuvo que la lucha contra la delincuencia organizada no puede usarse como pretexto para vulnerar el derecho internacional.

Alerta por desinformación. Advirtió sobre campañas millonarias en redes sociales impulsadas por sectores conservadores nacionales e internacionales que buscan erosionar al gobierno y cambiar la percepción de la realidad, y llamó a la ciudadanía a mantenerse alerta ante estas nuevas formas de desestabilización.