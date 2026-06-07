México

Morena sigue instrucción de Sheinbaum y anuncia el arranque de asambleas informativas

Ariadna Montiel anunció el inicio de actividades bajo el lema “En Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”

Guardar
Google icon
Claudia Sheinbaum sonríe y señala desde un podio con el escudo de México, ante una multitud con banderas de Morena y confeti. Pantallas y edificios al fondo.
Morena iniciará las asambleas informativas instadas por Claudia Sheinbaum.(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los convoco a que a partir de la próxima semana vayamos a las plazas públicas a realizar asambleas informativas, repartir volantes y periódicos e informar al pueblo de que la patria no se vende. La patria se ama y se defiende”, así instó la presidenta Claudia Sheinbaum a la ciudadanía que se dio cita el pasado 31 de mayo en Monumento a la Revolución.

Así serán las Asambleas Informativas de Morena

El llamado presidencial fue obedecido por Morena y su militancia, el partido oficialista anunció el arranque de 2 mil 600 asambleas informativas, así lo dio a conocer la dirigente nacional Ariadna Montiel.

PUBLICIDAD

Los trabajos se llevarán a cabo este 6 y 7 de junio donde comenzarán con las “primeras 55 asambleas en defensa de la transformación y la soberanía nacional”; tendrán lugar en 31 estados, exceptuando Coahuila por la veda electoral.

Las reuniones durante las asambleas no se verán limitados a un acceso solo a militantes, sino que estarán abiertos al público “con el fin de dialogar sobre el acontecer nacional y la transformación del país”.

PUBLICIDAD

Morena realizará asambleas informativas. (X/@A_MontielR)
Morena realizará asambleas informativas. (X/@A_MontielR)

El comunicado detalla que el despliegue territorial se extenderá entre junio, julio y agosto, teniendo como principal objetivo una asamblea en municipio, “dividiéndose por distritos electorales en el caso de las localidades de mayor tamaño”.

Sheinbaum rinde cuentas y destaca injerencia extranjera

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el mensaje de rendición de cuentas a dos años del triunfo democrático desde el Monumento a la Revolución en Ciudad de México. En su discurso, defendió la soberanía nacional ante intentos de intervención extranjera, cuestionó las intenciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentó avances en seguridad y alertó sobre campañas de desinformación impulsadas por sectores conservadores.

  • Soberanía e injerencia extranjera. Sheinbaum afirmó que México no acepta intervenciones en sus asuntos internos y calificó como grave y sin precedente la solicitud del Departamento de Justicia estadounidense para detener y extraditar a diez funcionarios mexicanos en activo sin presentar pruebas.
  • Cuestionamiento a las intenciones de Estados Unidos. La presidenta puso en duda si las presiones responden a un interés real en la seguridad de México o si obedecen a estrategias de la ultraderecha estadounidense de cara a sus elecciones de 2026, o incluso para influir en la elección mexicana de 2027.

Claudia Sheinbaum hizo el llamado durante su discurso en el Monumento a la Revolución por el aniversario de su victoria electoral

  • Avances en seguridad. Informó una reducción de 49 por ciento en homicidio doloso y de 20 por ciento en delitos de alto impacto durante 20 meses de gobierno, y reiteró que la FGR ha procedido contra autoridades de todos los partidos cuando existen pruebas de vínculos con actividades criminales.
  • Responsabilidad compartida contra el crimen. Exigió a Estados Unidos frenar el tráfico ilegal de armas hacia México y atender el consumo de drogas en su propio territorio, y sostuvo que la lucha contra la delincuencia organizada no puede usarse como pretexto para vulnerar el derecho internacional.
  • Alerta por desinformación. Advirtió sobre campañas millonarias en redes sociales impulsadas por sectores conservadores nacionales e internacionales que buscan erosionar al gobierno y cambiar la percepción de la realidad, y llamó a la ciudadanía a mantenerse alerta ante estas nuevas formas de desestabilización.

Temas Relacionados

MorenaClaudia SheinbaumSoberanía NacionalPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Amaury Vergara da la bienvenida a Corea del Sur en Guadalajara rumbo al Mundial 2026

El dueño de las Chivas compartió un mensaje para los Tigres de Asia durante su preparación en las instalaciones de Verde Valle

Amaury Vergara da la bienvenida a Corea del Sur en Guadalajara rumbo al Mundial 2026

Marcha LGBT en la Miguel Hidalgo inaugura con éxito el mes del Orgullo 2026 en CDMX

Comienzan los eventos relacionados al “Pride” en la capital del país

Marcha LGBT en la Miguel Hidalgo inaugura con éxito el mes del Orgullo 2026 en CDMX

Así está la Calzada de Tlalpan a 5 días de que inicie el Mundial 2026

El trayecto en la avenida se ha convertido en un reto para los ciudadanos, con carriles restringidos, pasos peatonales clausurados y recorridos que se triplican

Así está la Calzada de Tlalpan a 5 días de que inicie el Mundial 2026

Caos vial HOY sábado 6 de junio: Lluvias, manifestaciones y otros hechos afectan circulación en la CDMX

Mantente informado en tiempo real sobre los acontecimientos de la Capital

Caos vial HOY sábado 6 de junio: Lluvias, manifestaciones y otros hechos afectan circulación en la CDMX

PAN lamenta y rechaza que el alcalde de Metepec irrumpiera con escoltas armados en un club deportivo

El Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional emitió un posicionamiento en sus canales oficiales tras el escandalo

PAN lamenta y rechaza que el alcalde de Metepec irrumpiera con escoltas armados en un club deportivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Camioneta abandonada en Badiraguato ocultaba un arsenal de guerra con ametralladoras antiaéreas, lanzagranadas y un fusil Barret

Camioneta abandonada en Badiraguato ocultaba un arsenal de guerra con ametralladoras antiaéreas, lanzagranadas y un fusil Barret

Alcalde de Cuautla queda vinculado a proceso: cumplirá cuatro meses de investigación en penal federal de Sonora

Exdirector de la DEA urge a Harfuch entregar a funcionarios de Sinaloa ligados al crimen organizado: “Cárteles de terror mexicano”

Visas de Américo Villarreal y Alfonso Durazo estarían revocadas a pesar de conservar el documento

Detienen a Alexis “El Caras”, vinculado a desaparición de 11 personas tras reclutamiento laboral en Amozoc, Puebla

ENTRETENIMIENTO

Mona y Gero ya preparan bautizo tras vivir susto en el hospital con su bebé

Mona y Gero ya preparan bautizo tras vivir susto en el hospital con su bebé

Carlos Rivera: la historia del rechazo que cambió su vida y cómo su hijo le mostró “la cara de Dios”

Kenia Os se una a la lista de exnovias de Peso Pluma: ellas son las jóvenes en la vida del cantante

Qué es real y qué es ficción en película México 86 estelarizada por Diego Luna disponible en Netflix y sedes de la Cineteca

Aislinn Derbez elogia a Mauricio Ochmann como padre y reavivan rumores de reconciliación

DEPORTES

Amaury Vergara da la bienvenida a Corea del Sur en Guadalajara rumbo al Mundial 2026

Amaury Vergara da la bienvenida a Corea del Sur en Guadalajara rumbo al Mundial 2026

Resultados en la inauguración del Mundial, desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022

Panamá empata ante Bosnia en su último examen y deja dudas de cara al Mundial 2026

Quién fue el máximo goleador en cada Copa del Mundo, desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022

Con miras al Mundial 2026, Venustiano Carranza rehabilita 26 canchas deportivas