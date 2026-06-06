Con miras al Mundial 2026, Venustiano Carranza rehabilita 26 canchas deportivas

La alcaldía puso en marcha la rehabilitación y entrega de 26 canchas de futbol en distintos espacios públicos de la demarcación

La alcaldía Venustiano Carranza avanza en la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento de la actividad física con la rehabilitación e inauguración de 26 canchas de futbol distribuidas en parques, plazas y módulos deportivos de diversas colonias de la demarcación.

La iniciativa forma parte de una estrategia impulsada por el gobierno local para fomentar la práctica deportiva, promover la convivencia vecinal y generar entornos más seguros para niñas, niños, jóvenes y familias, en un contexto marcado por la expectativa que genera la próxima Copa Mundial de Futbol 2026, de la cual la Ciudad de México será una de las sedes oficiales.

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La alcaldesa Evelyn Parra Álvarez encabezó las actividades de entrega de estos espacios renovados, destacando que la inversión en infraestructura deportiva no solo busca mejorar las condiciones para la práctica del fútbol, sino también fortalecer el tejido social en las comunidades.

Uno de los actos principales se llevó a cabo en el Parque Emilio Carranza, ubicado en la colonia Moctezuma Primera Sección, donde vecinos, deportistas y familias participaron en una jornada de actividades recreativas y deportivas.

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El evento incluyó encuentros de futbol, dinámicas para todas las edades, espectáculos y la premiación de los equipos que obtuvieron los primeros lugares en un torneo organizado especialmente para celebrar la apertura de las nuevas instalaciones.

La alcaldesa Evelyn Parra encabezó la inauguración de 26 canchas de fútbol rehabilitadas en distintos puntos de Venustiano Carranza, una acción que busca fomentar el deporte, fortalecer la convivencia comunitaria y recuperar espacios públicos rumbo al Mundial 2026

Durante su mensaje, la alcaldesa subrayó la importancia de estos espacios para la construcción de comunidad. “Las canchas funcionan para hacer deporte, pero principalmente para hacer comunidad. Este tema es un tema que une a la alcaldía”.

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La estrategia de recuperación de espacios deportivos se extiende a diversas zonas de la demarcación, incluyendo las territoriales Morelos, Balbuena, Moctezuma y Arenales, entre otras colonias, donde miles de habitantes podrán acceder a instalaciones renovadas para desarrollar actividades físicas y recreativas.

Recuperación de espacios públicos rumbo al Mundial 2026

De manera paralela, la diputada federal Elena Edith Segura Trejo participó en la entrega de otra de las canchas rehabilitadas durante una actividad realizada en el Parque Recreativo General Felipe Ángeles. La legisladora destacó la relevancia de impulsar proyectos que promuevan la integración social, la convivencia familiar y el desarrollo de hábitos saludables entre la población.

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Las autoridades señalaron que la rehabilitación de estas 26 canchas forma parte de una visión más amplia para consolidar a Venustiano Carranza como una alcaldía con una fuerte vocación deportiva.

En ese sentido, Evelyn Parra aseguró que la demarcación se ha posicionado como un referente en materia de deporte dentro de la capital del país, gracias a la implementación de programas de activación física, torneos comunitarios y acciones de recuperación de espacios públicos.

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Además de ofrecer mejores condiciones para la práctica del futbol, estos espacios buscan convertirse en puntos de encuentro para la comunidad, fortaleciendo los lazos vecinales y generando un sentido de pertenencia entre los habitantes.

Con estas acciones, la alcaldía reafirma su apuesta por el deporte como una herramienta de transformación social. La rehabilitación de canchas y espacios recreativos representa una oportunidad para impulsar estilos de vida saludables, fomentar la participación ciudadana y aprovechar el impacto positivo que genera un evento de alcance internacional como el Mundial de 2026.

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La renovación de la infraestructura deportiva también busca dejar un legado duradero en las colonias de Venustiano Carranza, donde miles de personas podrán disfrutar de espacios seguros, funcionales y adecuados para la convivencia y el desarrollo comunitario.