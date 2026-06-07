Amaury Vergara da la bienvenida a Corea del Sur en Guadalajara rumbo al Mundial 2026

Amaury Vergara dio la bienvenida a la Selección de Corea del Sur. (Foto: amaury_vergara)

Amaury Vergara, presidente de las Chivas Rayadas del Guadalajara, hoy recibió de manera oficial a la Selección de Corea del Sur, que eligió la Perla Tapatía como su base de entrenamientos camino al Mundial 2026. El empresario se dio cita en las instalaciones de Verde Valle, donde emitió un mensaje a los Tigres de Oriente mientras sostenían su primera práctica en suelo mexicano.

Durante su acto en la cancha de entrenamiento, Amaury Vergara se refirió a la escuadra surcoreana como un equipo que “inspira admiración y cariño en todo el mundo” al ser un grupo de jugadores talentosos que están en las filas de distintos clubes de élite.

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Incluso, aprovecho su momento para destacar a la ciudad de Guadalajara por ser la sede “más mexicana” de la Copa del Mundo y el hogar del Club Deportivo Guadalajara. “Buenos días a todos. Para Guadalajara, es un honor recibir a la selección nacional de Corea, que inspira admiración y cariño en todo el mundo, llena de talentosos jugadores que compiten en algunos de los mejores clubes del planeta", mencionó.

“Me gustaría darles la bienvenida a la ciudad anfitriona más mexicana de esta Copa Mundial, que también es la sede del club más emblemático e importante del país, el Club Deportivo Guadalajara o como todos lo conocemos, las Chivas de Guadalajara“.

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Asimismo, Amaury Vergara asevera que los futbolistas de la selección surcoreana conservarán buenos recuerdos de la ciudad tapatía, aunado a resaltar que la construcción del estadio Guadalajara tuvo el objetivo de albergar un Mundial de futbol, lo cual sucederá en próximos días.

Amaury Vergara durante un partido de las Chivas. REUTERS/Eloisa Sanchez

“Estoy seguro que cuando termine su estancia en nuestra ciudad, se irán con maravillosos recuerdos y un gran aprecio por todo lo que tenemos para ofrecer. Sus partidos en Guadalajara se jugarán en uno de los mejores estadios del mundo, el estadio Guadalajara, fue construido con el sueño de albergar una Copa Mundial y muy pronto ese sueño se hará realidad, con selecciones nacionales y jugadores de clase mundial como ustedes". señaló.

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De igual forma, el duelo de las Chivas puntualizó que los Tigres de Asia entrenarán en un espacio renovado y de alto nivel. “Las instalaciones donde entrenarán se llaman Verde Valle y también han sido renovadas integralmente para cumplir con los más altos estándares internacionales".

Vergara recalcó que esta inversión en la Copa del Mundo “dejará un legado duradero para nuestro club y nuestros aficionados”. Aparte, reconoce la labor de Corea del Sur que ya una vez organizó en conjunto el Mundial de futbol, en el año 2002 junto con Japón, por lo que entiende la responsabilidad y compromiso de ser un buen anfitrión para las selecciones participantes.

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“Corea sabe lo que significa ser sede de una Copa del Mundo. Entendemos el compromiso y la responsabilidad que implica recibir a una selección nacional de su talla y confiamos en que superaremos sus expectativas".

Ya para finalizar, Amaury Vergara deseo el mayor de los éxitos a la Selección de Corea del Sur, deseando que su equipo y México superen la fase de grupos del futuro certamen. “Espero que México y Corea del Sur avancen juntos a la siguiente fase.

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“Siéntanse como en casa y disfruten de esta ciudad tanto como nosotros la amamos. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias a todos”. concluyó Amaury Vergara, presidente del Club Deportivo Guadalajara tras recibir en Verde Valle a la Selección de Corea del Sur rumbo al Mundial 2026.

¿Cómo será la actividad de Corea del Sur en el Mundial 2026?

Corea del Sur lista para debutar en el Mundial 2026 en Guadalajara.

El debut de la Selección de Corea será el día jueves 11 de junio, contra la Selección de Chequia en el estadio Guadalajara. El duelo correspondiente al Grupo A se jugará a las 20:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

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Su segundo compromiso será contra la Selección Mexicana el jueves 18 de este mes y cerrará su participación de la primera fase frente a su homóloga Sudáfrica fuera de Guadalajara. Los Guerreros volarán a Nuevo León para enfrentar a los Bafana Bafana el miércoles 24 de junio desde el estadio Monterrey.

La Selección de Corea del Sur no falta a una Copa del Mundo desde su participación en México 1986. Acumulan once participaciones ininterrumpidas: Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea y Japón 2002 (anfitriones), Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

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