México

Amaury Vergara da la bienvenida a Corea del Sur en Guadalajara rumbo al Mundial 2026

El dueño de las Chivas compartió un mensaje para los Tigres de Asia durante su preparación en las instalaciones de Verde Valle

Guardar
Google icon
Amaury Vergara dio la bienvenida a la Selección de Corea del Sur. (Foto: amaury_vergara)
Amaury Vergara dio la bienvenida a la Selección de Corea del Sur. (Foto: amaury_vergara)

Amaury Vergara, presidente de las Chivas Rayadas del Guadalajara, hoy recibió de manera oficial a la Selección de Corea del Sur, que eligió la Perla Tapatía como su base de entrenamientos camino al Mundial 2026. El empresario se dio cita en las instalaciones de Verde Valle, donde emitió un mensaje a los Tigres de Oriente mientras sostenían su primera práctica en suelo mexicano.

Durante su acto en la cancha de entrenamiento, Amaury Vergara se refirió a la escuadra surcoreana como un equipo que “inspira admiración y cariño en todo el mundo” al ser un grupo de jugadores talentosos que están en las filas de distintos clubes de élite.

PUBLICIDAD

Incluso, aprovecho su momento para destacar a la ciudad de Guadalajara por ser la sede “más mexicana” de la Copa del Mundo y el hogar del Club Deportivo Guadalajara. “Buenos días a todos. Para Guadalajara, es un honor recibir a la selección nacional de Corea, que inspira admiración y cariño en todo el mundo, llena de talentosos jugadores que compiten en algunos de los mejores clubes del planeta", mencionó.

“Me gustaría darles la bienvenida a la ciudad anfitriona más mexicana de esta Copa Mundial, que también es la sede del club más emblemático e importante del país, el Club Deportivo Guadalajara o como todos lo conocemos, las Chivas de Guadalajara“.

PUBLICIDAD

Asimismo, Amaury Vergara asevera que los futbolistas de la selección surcoreana conservarán buenos recuerdos de la ciudad tapatía, aunado a resaltar que la construcción del estadio Guadalajara tuvo el objetivo de albergar un Mundial de futbol, lo cual sucederá en próximos días.

Amaury Vergara durante un partido de las Chivas. REUTERS/Eloisa Sanchez
Amaury Vergara durante un partido de las Chivas. REUTERS/Eloisa Sanchez

“Estoy seguro que cuando termine su estancia en nuestra ciudad, se irán con maravillosos recuerdos y un gran aprecio por todo lo que tenemos para ofrecer. Sus partidos en Guadalajara se jugarán en uno de los mejores estadios del mundo, el estadio Guadalajara, fue construido con el sueño de albergar una Copa Mundial y muy pronto ese sueño se hará realidad, con selecciones nacionales y jugadores de clase mundial como ustedes". señaló.

De igual forma, el duelo de las Chivas puntualizó que los Tigres de Asia entrenarán en un espacio renovado y de alto nivel. “Las instalaciones donde entrenarán se llaman Verde Valle y también han sido renovadas integralmente para cumplir con los más altos estándares internacionales".

Vergara recalcó que esta inversión en la Copa del Mundo “dejará un legado duradero para nuestro club y nuestros aficionados”. Aparte, reconoce la labor de Corea del Sur que ya una vez organizó en conjunto el Mundial de futbol, en el año 2002 junto con Japón, por lo que entiende la responsabilidad y compromiso de ser un buen anfitrión para las selecciones participantes.

Corea sabe lo que significa ser sede de una Copa del Mundo. Entendemos el compromiso y la responsabilidad que implica recibir a una selección nacional de su talla y confiamos en que superaremos sus expectativas".

Ya para finalizar, Amaury Vergara deseo el mayor de los éxitos a la Selección de Corea del Sur, deseando que su equipo y México superen la fase de grupos del futuro certamen. “Espero que México y Corea del Sur avancen juntos a la siguiente fase.

“Siéntanse como en casa y disfruten de esta ciudad tanto como nosotros la amamos. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias a todos”. concluyó Amaury Vergara, presidente del Club Deportivo Guadalajara tras recibir en Verde Valle a la Selección de Corea del Sur rumbo al Mundial 2026.

¿Cómo será la actividad de Corea del Sur en el Mundial 2026?

Corea del Sur lista para debutar en el Mundial 2026 en Guadalajara.
Corea del Sur lista para debutar en el Mundial 2026 en Guadalajara.

El debut de la Selección de Corea será el día jueves 11 de junio, contra la Selección de Chequia en el estadio Guadalajara. El duelo correspondiente al Grupo A se jugará a las 20:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

Su segundo compromiso será contra la Selección Mexicana el jueves 18 de este mes y cerrará su participación de la primera fase frente a su homóloga Sudáfrica fuera de Guadalajara. Los Guerreros volarán a Nuevo León para enfrentar a los Bafana Bafana el miércoles 24 de junio desde el estadio Monterrey.

La Selección de Corea del Sur no falta a una Copa del Mundo desde su participación en México 1986. Acumulan once participaciones ininterrumpidas: Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea y Japón 2002 (anfitriones), Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Temas Relacionados

Amaury VergaraGuadalajaraMundial 2026Corea del Surmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marcha LGBT en la Miguel Hidalgo inaugura con éxito el mes del Orgullo 2026 en CDMX

Comienzan los eventos relacionados al “Pride” en la capital del país

Marcha LGBT en la Miguel Hidalgo inaugura con éxito el mes del Orgullo 2026 en CDMX

Así está la Calzada de Tlalpan a 5 días de que inicie el Mundial 2026

El trayecto en la avenida se ha convertido en un reto para los ciudadanos, con carriles restringidos, pasos peatonales clausurados y recorridos que se triplican

Así está la Calzada de Tlalpan a 5 días de que inicie el Mundial 2026

Caos vial HOY sábado 6 de junio: Lluvias, manifestaciones y otros hechos afectan circulación en la CDMX

Mantente informado en tiempo real sobre los acontecimientos de la Capital

Caos vial HOY sábado 6 de junio: Lluvias, manifestaciones y otros hechos afectan circulación en la CDMX

PAN lamenta y rechaza que el alcalde de Metepec irrumpiera con escoltas armados en un club deportivo

El Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional emitió un posicionamiento en sus canales oficiales tras el escandalo

PAN lamenta y rechaza que el alcalde de Metepec irrumpiera con escoltas armados en un club deportivo

Morena sigue instrucción de Sheinbaum y anuncia el arranque de asambleas informativas

Ariadna Montiel anunció el inicio de actividades bajo el lema “En Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”

Morena sigue instrucción de Sheinbaum y anuncia el arranque de asambleas informativas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Camioneta abandonada en Badiraguato ocultaba un arsenal de guerra con ametralladoras antiaéreas, lanzagranadas y un fusil Barret

Camioneta abandonada en Badiraguato ocultaba un arsenal de guerra con ametralladoras antiaéreas, lanzagranadas y un fusil Barret

Alcalde de Cuautla queda vinculado a proceso: cumplirá cuatro meses de investigación en penal federal de Sonora

Exdirector de la DEA urge a Harfuch entregar a funcionarios de Sinaloa ligados al crimen organizado: “Cárteles de terror mexicano”

Visas de Américo Villarreal y Alfonso Durazo estarían revocadas a pesar de conservar el documento

Detienen a Alexis “El Caras”, vinculado a desaparición de 11 personas tras reclutamiento laboral en Amozoc, Puebla

ENTRETENIMIENTO

Mona y Gero ya preparan bautizo tras vivir susto en el hospital con su bebé

Mona y Gero ya preparan bautizo tras vivir susto en el hospital con su bebé

Carlos Rivera: la historia del rechazo que cambió su vida y cómo su hijo le mostró “la cara de Dios”

Kenia Os se una a la lista de exnovias de Peso Pluma: ellas son las jóvenes en la vida del cantante

Qué es real y qué es ficción en película México 86 estelarizada por Diego Luna disponible en Netflix y sedes de la Cineteca

Aislinn Derbez elogia a Mauricio Ochmann como padre y reavivan rumores de reconciliación

DEPORTES

Resultados en la inauguración del Mundial, desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022

Resultados en la inauguración del Mundial, desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022

Panamá empata ante Bosnia en su último examen y deja dudas de cara al Mundial 2026

Quién fue el máximo goleador en cada Copa del Mundo, desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022

Con miras al Mundial 2026, Venustiano Carranza rehabilita 26 canchas deportivas

Shakira muestra imágenes inéditas de Dai Dai a días de su llegada al Estadio Ciudad de México para el Mundial