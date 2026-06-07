México

Así está la Calzada de Tlalpan a 5 días de que inicie el Mundial 2026

El trayecto en la avenida se ha convertido en un reto para los ciudadanos, con carriles restringidos, pasos peatonales clausurados y recorridos que se triplican

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Vista de una obra en construcción con grandes estructuras metálicas, trabajadores, andamios y maquinaria pesada, junto a la Calzada de Tlalpan con tráfico vehicular.
En el tramo que conduce hacia el Estadio Azteca, la mitad de 12 cruces peatonales sigue cerrada o en reparación, con barreras naranjas que obligan a buscar vías alternas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A cinco días del inicio del Mundial 2026, la Calzada de Tlalpan, principal vialidad para llegar al Estadio Azteca, refleja una transformación incompleta y un ambiente de tensión para quienes la recorren.

El contraste entre la narrativa oficial de modernización y la experiencia cotidiana de vecinos, comerciantes y usuarios del transporte es evidente, en medio de obras inconclusas, pasos cerrados y una movilidad colapsada.

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El contraste entre la modernización anunciada y la experiencia de los ciudadanos alrededor del Estadio Ciudad de México se refleja en la movilidad colapsada en Tlalpan. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)
El contraste entre la modernización anunciada y la experiencia de los ciudadanos alrededor del Estadio Ciudad de México se refleja en la movilidad colapsada en Tlalpan. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

Las promesas de entrega total y “movilidad eficiente” se mezclan con retrasos, ruido, desplazamientos forzados y protestas sociales.

Mientras el gobierno intensifica operativos y asegura que todo estará listo para recibir a miles de visitantes, la realidad muestra una vialidad cercada por maquinaria, controles de acceso y un ánimo vecinal de escepticismo.

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Obras inconclusas complican la movilidad en Tlalpan

La presencia de maquinaria pesada y trabajadores en la zona es permanente. Aunque algunos tramos del Parque Elevado ya lucen jardineras, luminarias y fuentes, buena parte de la Calzada sigue en obra:

  • Barreras naranjas restringen carriles y obligan a peatones a caminar entre materiales y herramientas.
  • De 12 bajopuentes peatonales en el tramo, solamente la mitad están abiertos; el resto permanece cerrado o en reparación.
  • Comerciantes y vecinos reportan que acceder a negocios, viviendas y transporte ahora toma hasta el triple de tiempo.

En el video difundido por el usuario @BiciManager se observa como en la Calzada de Tlalpan se opera con maquinaria pesada, carriles restringidos por barreras naranjas y peatones que caminan entre materiales de obra. (Crédito especial: X/ @BiciManager)

En este sentido, la movilidad limitada y el ruido constante han generado molestia y resignación, mientras la expectativa de una Calzada completamente funcional se aleja conforme se acerca la inauguración.

Transporte público saturado y ambiente de incertidumbre

El transporte adecuado y rutas alternativas no han sido suficientes para cubrir la demanda. Miles de usuarios del Metro han tenido que caminar largos tramos sobre la Calzada de Tlalpan:

  • Filas de hasta una hora para abordar camiones y trayectos a pie entre obras y charcos se han vuelto cotidianos.
  • Bloqueos y operativos policiales dificultan la circulación y el acceso a viviendas durante eventos previos a la Copa Mundial.
  • Vecinos han denunciado información insuficiente y falta de coordinación.
El transporte público se satura: usuarios del Metro y RTP hacen filas de hasta una hora para abordar camiones y caminan tramos largos sobre la Calzada de Tlalpan. (Foto: Raúl A. González/ Infobae México)
El transporte público se satura: usuarios del Metro y RTP hacen filas de hasta una hora para abordar camiones y caminan tramos largos sobre la Calzada de Tlalpan. (Foto: Raúl A. González/ Infobae México)

De esta manera, la sensación de desorganización marca la experiencia diaria de quienes dependen de la vialidad y el transporte público en la zona.

Tensión social y escepticismo vecinal

El ambiente en torno a la Calzada de Tlalpan está lejos de ser festivo. Entre la esperanza de que las obras mejoren la zona y el temor de que todo quede en la superficie, los habitantes del sur de la CDMX sienten que la modernización prioriza la imagen internacional sobre sus necesidades reales:

  • Controles de acceso especiales, ruido nocturno y polvo han alterado la rutina de miles de familias.
  • Comerciantes desplazados y vecinos reubicados esperan que el evento reactive sus actividades, aunque la incertidumbre predomina.
  • Protestas y manifestaciones frente al Estadio Azteca reflejan el sentir de una comunidad que pide ser atendida más allá de la coyuntura mundialista.
Manifestaciones y denuncias frente al Estadio Azteca reflejan escepticismo ciudadano ante la modernización por el Mundial 2026 en Tlalpan y la CDMX. (Foto: Jaqueline Viedma/ Infobae México)
Manifestaciones y denuncias frente al Estadio Azteca reflejan escepticismo ciudadano ante la modernización por el Mundial 2026 en Tlalpan y la CDMX. (Foto: Jaqueline Viedma/ Infobae México)

A cinco días del Mundial, la Calzada de Tlalpan muestra el rostro de una ciudad en obra, con avances, pendientes y debates que seguirán más allá del silbatazo inicial.

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