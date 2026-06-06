Aislinn Derbez elogia a Mauricio Ochmann como padre y reavivan rumores de reconciliación

Kailani, la hija que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann tuvieron en 2018, crece con ambos padres presentes al mismo tiempo: cada uno se hace cargo de la mitad del tiempo, sin negociaciones pendientes ni conflictos públicos. (RS)

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann reaparecieron juntos en la promoción de su nueva película y dejaron sin respuesta clara la pregunta que sus fans llevan años haciéndose: ¿volverán? “La moneda está en el aire”, dijo él. “Nunca digas nunca”, respondió ella.

Seis años después de su separación, los actores protagonizan Hasta el fin del mundo, un drama romántico filmado en España que se estrena el 23 de julio en cines. La coincidencia profesional reavivó los rumores de reconciliación, alimentados por sus propias palabras en entrevistas recientes.

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La copaternidad que los mantiene unidos

Kailani, la hija que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann tuvieron en 2018, crece con ambos padres presentes al mismo tiempo: cada uno se hace cargo de la mitad del tiempo, sin negociaciones pendientes ni conflictos públicos.

Derbez atribuye a ese esquema buena parte de lo que ha construido en los últimos años. “Gracias a que él sí se hace cargo... la mitad del tiempo está con él, la mitad conmigo. Gracias a eso he podido cumplir mis sueños, trabajar, hacer muchas cosas, tener calidad de vida”, declaró la actriz.

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Ochmann, por su parte, describió ante el programa Hoy lo que queda entre ellos más allá del vínculo parental: “De alguna manera seguimos juntos, seguimos siendo equipo, somos familia, hay una admiración artística y personal”. Derbez coincidió: “Es en las cosas que mejor nos entendemos y mejor nos llevamos desde siempre”. mencionó la artista durante entrevista al programa ‘Hoy’

“Siempre regresamos al amor”

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reencuentran en la pantalla con la película ‘Hasta el Fin del Mundo’, anunciada oficialmente en redes sociales. - (Instagram)

En entrevista con la revista Quién, ambos respondieron de frente la pregunta sobre si retomarían su relación. Derbez no cerró la puerta: “Nunca digas nunca. Lo que sí siento es que hemos pasado por todo. Por las cosas más bonitas, las más dolorosas, las más fuertes. Hemos visto el lado oscuro de cada quien. Y aún así siempre regresamos al amor”.

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Ochmann fue igual de ambiguo. “La moneda está en el aire”, afirmó, para luego agregar: “Hay un amor profundo y un respeto. Es la mamá de mi hija. Es mi familia. Y aprender a dejarla ser, a confiar en esa conexión que siempre hemos tenido... eso ha sido el trabajo”.

La misma dinámica se repitió en el programa Hoy, donde el actor señaló que, en cierta forma, nunca dejaron de estar unidos: “De alguna manera seguimos juntos, seguimos siendo equipo, somos familia, hay una admiración artística y personal”.

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Una película con historia propia

El proyecto que hoy los reúne frente a las cámaras estuvo a punto de no existir. El guion de Hasta el fin del mundo circuló entre ellos hace más de siete años, cuando aún estaban casados, pero el rodaje nunca se concretó en ese momento.

Cuando el filme se retomó, ya separados, Derbez —quien debuta aquí como productora— exploró otras opciones para el papel masculino. Ningún actor terminó de convencer. Fue el productor quien volvió a poner el nombre de Ochmann sobre la mesa.

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“La íbamos a hacer hace siete años cuando todavía estábamos casados, entonces fue regresar al plan original”, explicó la actriz. Ochmann recordó el argumento que cerró el trato: “Aparte tú y yo juntos va a ser increíble. Y para Kailani está padrísimo, ¿no? Ver a sus papás en esta película”.

El contexto sentimental de cada uno

Al momento de la promoción, Aislinn Derbez se encuentra soltera y enfocada en sus proyectos profesionales. Tras una breve relación con Jonathan Kubben en 2021, no ha confirmado nuevos romances.

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Ochmann, en tanto, mantuvo un noviazgo con la modelo Lorena González, aunque no trascendieron declaraciones sobre ese vínculo durante la gira de prensa de la película.

La publicación del póster oficial, en el que aparecen en pose romántica, generó miles de reacciones en redes sociales. El propio Eugenio Derbez, padre de Aislinn, reaccionó públicamente al anuncio del proyecto.

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