Detienen a Alexis “El Caras”, vinculado a desaparición de 11 personas tras reclutamiento laboral en Amozoc, Puebla

Alexis "N", alias "El Caras", contrató a 11 jóvenes en 2016 pero uno de ellos nunca regresó a casa en Amozoc, Puebla Fotos: Fiscalía de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a Alexis “N”, alias “El Caras”, por su presunta relación con la desaparición de 11 jóvenes en Amozoc ocurrida en agosto de 2025, un caso que vuelve a concentrar atención porque uno de ellos, Misael Romero Sombrerero, sigue sin ser localizado casi 10 meses después y porque, según las denuncias de sus familiares, el detenido habría sido quien los reclutó para trabajar como guardias de seguridad de la familia del alcalde morenista Severiano de la Rosa.

La fiscalía estatal precisó que la captura se derivó del cumplimiento de una orden de aprehensión por desaparición de personas reclutadas para cometer actividades ilícitas. Ese punto fija la línea oficial del caso: la detención no fue presentada por la autoridad como parte de otra investigación, sino por los hechos vinculados con la ausencia de los jóvenes en Amozoc.

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De acuerdo con las denuncias de los familiares, los 11 jóvenes desaparecieron después de tres días de haber comenzado a trabajar. Diez regresaron a sus casas días después, pero Romero Sombrerero no volvió y desde entonces permanece desaparecido.

La detención se relaciona con el reclutamiento de jóvenes en Amozoc

Misael Romero Sombrerero está desaparecido luego de ser contratadop por Alexis Foto: Ficha de búsqueda

La FGEP informó que Alexis “N” estaría implicado en la desaparición de las víctimas porque presuntamente las reclutó para realizar actividades ilícitas. En las denuncias presentadas por la familia de Misael, “El Caras” aparece como el reclutador de los jóvenes que luego fueron reportados como desaparecidos, incluido el propio Romero Sombrerero.

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Los parientes del joven denunciaron hace unos días que lo último que supieron de él fue que había sido contratado, junto con otros muchachos, como guardia de seguridad de la familia del actual alcalde de Amozoc, Severiano de la Rosa. Esa versión coloca el caso en el entorno político y familiar del municipio, aunque el texto disponible no refiere una imputación formal en contra del edil.

Según lo denunciado por la familia ante reporteros, los jóvenes comenzaron a trabajar en un horario de 15:00 a 03:00 horas. También aseguraron que todos fueron marcados con un tatuaje de una cruz en el antebrazo derecho.

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El caso fue denunciado por familiares en agosto de 2025, cuando reportaron la desaparición de 11 jóvenes de Amozoc, municipio conurbado con la capital poblana. La secuencia que describieron indica que el grupo empezó a trabajar, desapareció y, días más tarde, 10 de sus integrantes reaparecieron, mientras Misael no volvió a ser visto.

Ese es el dato central del expediente que ahora deriva en la aprehensión de Alexis “N”: de los 11 reclutados, solo uno continúa desaparecido, y su familia sostiene que el contacto laboral previo fue con una estructura ligada a la seguridad de la familia del alcalde.

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La familia De la Rosa ya había gobernado el municipio

La familia De la Rosa tiene otro integrante con trayectoria política local: Mario de la Rosa fue alcalde de Amozoc entre 2018 y 2024, antes del actual edil. El mismo núcleo familiar también incluye una relación con la iglesia Luz del Mundo, ya que Mario de la Rosa fue pastor de esa organización religiosa.

El texto fuente indica además que en Amozoc se localiza uno de los centros ceremoniales más grandes del país de Luz del Mundo. Ese dato explica el peso público de la familia en el municipio y el interés que ha generado la denuncia de los familiares del joven desaparecido.

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La detención de “El Caras” ocurrió pocos días después de que los parientes de Romero Sombrerero volvieran a exponer públicamente el caso. En esa nueva presión pública insistieron en que Misael lleva casi 10 meses desaparecido y en que la pista más reciente sobre su paradero fue ese supuesto trabajo de vigilancia.

Algunos reportes locales también han vinculado a Alexis “N” con grupos delictivos dedicados al robo y venta ilegal de gas LP. Esos mismos señalamientos lo relacionan con la explosión de pipas registrada la mañana del jueves en un depósito clandestino ubicado en Tepeaca.

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La fiscalía de Puebla no presentó la captura bajo esa línea. La versión oficial difundida por la autoridad se limita a establecer que la orden de aprehensión fue ejecutada por la desaparición de personas que habrían sido reclutadas por él para cometer actividades ilícitas.

El caso mantiene abierta la principal exigencia de la familia de Misael Romero Sombrerero: conocer qué ocurrió con el joven que no regresó, pese a que los otros 10 desaparecidos sí volvieron a sus casas después de haber sido reclutados en Amozoc.

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La Fiscalía de Puebla detuvo a Alexis “N”, “El Caras”, por su presunta relación con la desaparición de 11 jóvenes en Amozoc.

De los 11 jóvenes reportados como desaparecidos en agosto de 2025, 10 regresaron; Misael Romero Sombrerero sigue sin ser localizado.

La fiscalía señaló que la orden de aprehensión fue por desaparición de personas reclutadas para cometer actividades ilícitas.