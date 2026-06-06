Visas de Américo Villarreal y Alfonso Durazo estarían revocadas a pesar de conservar el documento

Un medio estadounidense dio a conocer que la visa de los morenistas estaba cancelada, algo que ambos han negado.

Por medio de una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, la comunicadora Adela Navarro Bello, directora del medio Zeta de Tijuana, dijo que aunque los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal, y de Sonora, Afonso Durazo, ambos de Morena, cuenten con el documento de su visa, en el sistema del gobierno de Estados Unidos aparecen como canceladas.

Esto, luego de que el pasado viernes Villarreal apareciera frente a medios de comunicación y mostrara su documento, asegurando que no estaba cancelada y negando presuntos nexos con el crimen organizado, como dio a conocer el medio estadounidense Los Angeles Times, quien señaló que había una investigación contra los dos políticos morenistas en EEUU.

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“En el sistema del gobierno de Estados Unidos, las visas aparecen como revocadas, como canceladas (...) Los dos gobernadores, el de Tamaulipas y el de Sonora, niegan que les hayan sido revocada su visa y dicen que ellos tienen su visa vigente (...) Nosotros confirmamos con fuentes que tenemos en el Departamento de Estado y nos dicen que efectivamente ellos tienen su documento, pero que en el sistema del gobierno de los Estados Unidos, las visas aparecen como revocadas, como canceladas”, declaró la periodista.

Además, dijo que aunque tengan el documento, las visas ya no funcionan. “No sería la primera vez que esto sucede, el año pasado también le fue revocada su visa a la alcaldesa de Mexicali, la capital de Baja California, la morenista Norma Bustamante, de la misma manera, ella tiene su documento, pero ya está cancelado en el sistema y no pueden tener acceso a territorio norteamericano con esa visa”.

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Américo Villarreal y Durazo niegan que su visa esté cancelada

El pasado viernes, Américo Villarreal mostró de manera pública su visa y negó las acusaciones en su contra, luego de que el medio Los Angeles Times señalara que se le investigaba por presuntos vínculos con el crimen organizado. También se mencionó a Alfonso Durazo, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) durante la administración de López Obrador y que actualmente se desempeña como gobernador de Sonora.

El pasado viernes, Américo Villarreal mostro su documento frente a medios de comunicación. credito: cuartoscuro

Villarreal negó estar vinculado a algún tipo de actividad ilícita y aseguró que sus viajes a Estados Unidos han sido utilizando el documento legal requerido y no ocupando algún documento distinto.

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En una rueda de prensa, el gobernador dijo que “niego de manera categórica y absoluta las aseveraciones publicada enlos Angeles Times, se trata de afirmación que buscan publicar acusaciones sin pruebas, sin fuentes”.

Cabe destacar que entre los señalamientos contra el político miembro del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fundado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se encuentran supuestos vínculos con redes de tráfico ilegal de combustibles, también conocido como huachicol.

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En la publicación periodística se hizo mención sobre una supuesta revocación de su visa para ingresar Estados Unidos, sin embargo, el mandatario estatal rechazó las acusaciones, sosteniendo que no existe evidencia pública o documentación oficial que respalde esas acusaciones.

Tras esto, Villarreal sacó de su cartera la visa, misma que le permite ingresar a Estados Unidos, y declaró que “cuento con mi visa, no he recibido notificación alguna de cancelación o revocación por parte de autoridad estadounidense, jamás he viajado a los Estados Unidos ocupando un documento distinto al que legalmente me corresponde”.

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Alfonso Durazo negó que su visa esté cancelada. EFE/ José Méndez

Días antes, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, negó que existan investigaciones en su contra y que él esté colaborando con gobierno extranjeros, además de afirmar que él y su familia tienen visa vigente y remató diciendo que “casi sudo agua bendita”.

“¡No muerdan todos los anzuelos! Esa nota no tiene absolutamente ninguna fuente, tengo mi visa vigente, no tengo complicidades con grupos criminales, pero tampoco compromisos de colaboración con ningún país extranjero, si toda una vida, toda una trayectoria, no te pone a salvo de infamias o notas falsas, pues francamente estás condenado, lo que me pone a salvo es toda una vida y mi trayectoria”, señaló.

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De acuerdo con el semanario Zeta, Américo Villarreal tiene 19 meses sin realizar una visita a Estados Unidos.