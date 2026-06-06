Qué es real y qué es ficción en película México 86 estelarizada por Diego Luna disponible en Netflix y sedes de la Cineteca

Diego Luna, protagonista de "México 86", asiste a eventos de prensa para promocionar el filme que tendrá funciones especiales en la Cineteca y Cineteca Chapultepec antes de su estreno global en Netflix el 5 de junio. (Diego Luna, Netflix / Instagram)

La película de Netflix que mezcla corrupción, fútbol y sátira llegó justo antes del Mundial 2026: esto es lo que realmente ocurrió en México 86

Diego Luna protagoniza una historia donde las instituciones son reales, el personaje central es inventado y los hechos que los unen están en algún punto incómodo entre la crónica y la leyenda.

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La cinta, dirigida por Gabriel Ripstein y disponible desde el 5 de junio en Netflix —tras un paso previo por salas de la Cineteca y otros cines alternativos—, abre con una advertencia que lo dice todo: “Algunas de estas cosas sí pasaron…” El resto, queda de tu cuenta descubrirlo.

Martín de la Torre nunca existió, pero su historia sí

Emilio Azcárraga en ‘México 86’: ¿Netflix podría estar en problemas con Televisa por el uso de imagen de ‘El Tigre’? (RS: Netflix)

El protagonista que encarna Luna —Martín de la Torre, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF)— es un nombre ficticio construido sobre varios personajes reales. El propio actor lo explicó en el podcast Hablando de cine con: “Las grandes instituciones del fútbol se nombran, lo que es ficticio es mi personaje”, y agregó que representa a los gestores y políticos que tuvieron mucho que ver con traer el Mundial a México.

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El hombre concreto detrás de esa composición es Rafael del Castillo, presidente de la FMF de 1980 a 1988. Su nombre aparece desde el segundo capítulo del libro El 86: El año en que México cambió al mundo, del periodista Francisco Javier González —publicado en 2022 y base documental del guion—, donde González reconstruye con detalle los episodios que Ripstein y el coguionista Daniel Krauze luego ficcionalizaron.

Del Castillo falleció el 3 de marzo de 2026. Semanas antes, la FMF lo había incorporado a su Salón de los Presidentes.

Colombia se bajó, México se subió: lo que la historia registra

El torneo había sido adjudicado a Colombia en 1974, pero la expansión del formato de 16 a 24 equipos —decidida por la FIFA en vísperas del Mundial de 1978— volvió inviable la infraestructura colombiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Que Colombia renunció a la sede es un hecho documentado. El 5 de noviembre de 1982, el presidente colombiano Belisario Betancur hizo oficial la retirada con una frase que quedó para la historia: “Tenemos muchas otras cosas que hacer y no hay tiempo para atender las extravagancias de la FIFA y sus socios.”

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El torneo había sido adjudicado a Colombia en 1974, pero la expansión del formato de 16 a 24 equipos —decidida por la FIFA en vísperas del Mundial de 1978— volvió inviable la infraestructura colombiana. Con la sede vacante, cuatro países levantaron la mano: México, Estados Unidos, Canadá y Brasil, aunque este último se retiró antes de la votación.

Lo que la película retrata con sátira, la historia confirma con datos: el comité de inspección de la FIFA ni siquiera visitó los estadios de Estados Unidos ni Canadá, argumentando “omisiones en los expedientes”. El 20 de mayo de 1983, en Estocolmo, México ganó por unanimidad en lo que varios historiadores describen más como una instrucción del comité ejecutivo que como una votación libre.

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Televisa, la FIFA y el negocio que nadie quería nombrar

La película, dirigida por Gabriel Ripstein y producida por Diego Luna, relata cómo México logró convertirse en sede del Mundial de 1986 (Foto: RS/Netflix)

Aquí la película se mueve en territorio incómodo, pero bien documentado. Guillermo Cañedo era simultáneamente uno de los fundadores de Televisa y vicepresidente de la FIFA — dos sillas en la misma mesa. Además, controlaba la Organización de la Televisión Iberoamericana (OTI), que manejaba las transmisiones mundialistas en la región.

El presidente de la FIFA, João Havelange, prometió en secreto los derechos de transmisión a Televisa antes de la votación. La candidatura de Estados Unidos —encabezada por el ex secretario de Estado Henry Kissinger— presentaba más estadios con la capacidad requerida que la de México, cuya propuesta de 14 recintos apenas cumplía los mínimos. Kissinger resumió su experiencia con una frase que circula hasta hoy: “La política del fútbol me hace añorar la política de Oriente Medio.”

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Del Castillo entró a presentar la candidatura mexicana ante el comité ejecutivo y salió en ocho minutos. Bromeó después: “En realidad, necesité solo un minuto para convencerlos.” El libro de González confirma, además, que Del Castillo intercambió los nombres de los asientos del comité ejecutivo justo antes de la votación final — una maniobra que la película reproduce y que, según el periodista, ocurrió de verdad.

El cachirulazo: el escándalo que la película dramatiza y la FIFA sancionó

Netflix muestra a Azcárraga como “el hombre más poderoso de México” (Foto: RS/ Netflix)

Dos años después del Mundial más recordado de México, llegó la caída. En 1988, la FMF alineó al menos cuatro jugadores mayores de 20 años en el Torneo Juvenil de la Concacaf celebrado en Guatemala. El límite de edad era exactamente ese: 20 años. Uno de los defensas lo superaba por cuatro.

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El escándalo lo destapó el periodista Antonio Moreno, de la cadena pública Imevisión, al comparar las edades publicadas en un anuario de la propia federación con las actas presentadas a la Concacaf. La FMF negó las acusaciones inicialmente; otros periodistas tomaron el caso y encontraron las actas de nacimiento reales.

La FIFA no se quedó solo en la sanción juvenil: vetó a todas las selecciones mexicanas de toda competencia internacional por dos años, con efecto retroactivo al 25 de abril de 1988. México perdió los Juegos Olímpicos de Seúl —para los que ya estaba clasificado— y quedó fuera del Mundial de Italia 1990. Del Castillo fue inhabilitado de por vida.

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La película convierte este episodio en el desenlace del arco de Martín de la Torre. En la vida real, Del Castillo siguió apareciendo en entrevistas y medios, y figura en los agradecimientos del libro de González con mención expresa de su hijo.

Hugo Sánchez dijo que son mentiras. Diego Luna respondió

La escena más polémica de la cinta muestra al personaje basado en Hugo Sánchez negándose a cobrar un penal ante Alemania en cuartos de final, supuestamente por un calambre, mientras otro personaje le lanza: “Con el Real Madrid no te acalambras.”

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Sánchez, quien en el partido real no ejecutó ningún penal en aquella tanda que eliminó a México 4-1, reaccionó con dureza ante ESPN: “Ni soy yo, ni he dicho ni hecho todo lo que va a hacer; son suposiciones, imaginaciones y muchas mentiras.” Aseguró además que nunca fue consultado por la producción.

Luna respondió durante la presentación oficial del filme: “No es un documental. La película empieza diciendo que algunas de estas cosas son ciertas.” Ripstein, por su parte, admitió sin rodeos que los diálogos de esa escena son “mera imaginación” y que todo lo que ahí ocurre “pudo haber pasado, es especulación”.

El actor Memo Villegas interpreta a Sánchez en la cinta con un tono de comedia que generó su propia ola de memes en redes. Luna aclaró que nunca hubo intención de que Villegas fuera una réplica del exfutbolista: “No hay ningún interés porque Memo sea una calca de Hugo.”