Roberto Gil, secretario técnico de la Alianza Federalista, renunció a su cargo

Roberto Gil Zuarth, ex senador por el Partido Acción Nacional (PAN), renunció a su puesto como secretario técnico de la Alianza Federalista (AF), la organización establecida por 10 gobernadores que insisten en que se revise el llamado pacto fiscal.

Este hecho se concretó el jueves 4 de febrero y explicó que en este momento existen otras tareas que necesitan ser atendidas de tiempo completo; sin embargo, remarcó que fue un privilegio poder colaborar para la organización.

Aunado a esto, el abogado egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) anunció en redes sociales que no fue postulado por el blanquiazul para ninguna diputación federal, como se llegó a sugerir en redes sociales. Igualmente negó estar inscrito en alguna propuesta de la vía plurinominal para cualquier cargo representativo.

“No me he inscrito para representar el inexistente distrito 17 de Quintana Roo. Tampoco para una diputación plurinominal, como se especula. Como muchos otros panistas, me he puesto a disposición del partido para competir por mayoría en la ciudad en la que vivo y en la que nacieron mis hijos”, redactó en una carta dirigida a la opinión pública.

Posteriormente, el ex presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República aclaró, nuevamente, que no existe el distrito 17 de Quintana Roo y dijo que el único lugar en el que puede realizar una representación por ser el lugar en el que reside, le fue otorgado a otro panista.

“Aclaración: tal y como lo anticipé el día de ayer, no he sido postulado por Acción Nacional a una diputación federal. El distrito 17 de Quintana Roo no existe (solo hay 4). El distrito 17 de la CDMX (donde sí resido) fue cedido a Leonel Luna Estrada, ex militante del PRD”, publicó en Twitter.

En este movimiento electoral cabe destacar que Marko Cortés, presidente del blanquiazul, ha realizado selecciones polémicas para candidatos de cargos públicos en el ejercicio. Tal es el caso de Maru Campos en Chihuahua, cuya selección por encima de Gustavo Madero, ex presidente del partido, ocasionó un distanciamiento entre Cortés Mendoza y Javier Corral, actual gobernador panista de Chihuahua.

Este acto obedece a que Corral Jurado mantiene activa la operación Justicia para Chihuahua, en la cual se ha señalado a Campos Galván como presunta beneficiaria de la llamada “Nómina Secreta”, una red de corrupción establecida por el ex gobernador del PRI, César Duarte, para comprar voluntades que le permitieran realizar distintos actos ilícitos.

De acuerdo con la Fiscalía chihuahuense, César Duarte cuenta con 21 acusaciones pendientes en el estado por distintos tipos de delitos relacionados con corrupción, peculado y desvío de recursos con agravio al erario de la entidad.

Por su cuenta, la AF no ha anunciado algún suplente para el cargo que dejó el panista, lo cual podría tener repercusiones en la capacidad organizacional de la agenda que promueve, pues desde su creación, en marzo del año pasado, los también llamados “gobernadores rebeldes” han sido ignorados por el jefe del ejecutivo federal.

Cabe recordar que tras meses de organización, los gobernadores que integran la AF unificaron criterios y alzaron la voz para pedir que se revise el pacto federal, el cual establece las aportaciones de las entidades a las arcas del Estado y, al mismo tiempo, regula cuánto obtienen de regreso.

Ante la inconformidad de los mandatarios locales, tanto Andrés Manuel López Obrador como Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han referido que esto se trata de una contradicción, pues el pacto federal se estableció en la administración panista de Felipe Calderón, en 2007. Lo cual quiere decir que dicha inconformidad pudo haber sido tratada desde hace 13 años.

