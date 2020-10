Crónica de una ruptura: qué es la Alianza Federalista y por qué está en conflicto con López Obrador

La Alianza Federalista tiene en la mira el pacto fiscal impulsado durante el gobierno de Felipe Calderón (Foto: Twitter / @fgcabezadevaca)

Derivado del encono generado entre 10 gobernadores de la república con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la óptica mediática se postró en el conflicto que deviene del estilo de la administración de la llamada 4T contra las exigencias de los gobiernos locales que integran la Alianza Federalista.

Este capítulo de la vida política de México inició el 19 de marzo de este año, cuando Jaime Rodríguez, gobernador independiente de Nuevo León; Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); y Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas por el Partido Acción Nacional (PAN), crearon la Coordinación Noreste COVID-19, una junta que administraría los esfuerzos para combatir la pandemia que acababa de llegar a México.

Al manifestar una agenda política en común y, al mismo tiempo, en oposición al jefe del ejecutivo federal, decidieron fundar la Alianza Federalista. Ahora, más allá del tema sanitario, se establecerían puntos de administración pública que, de acuerdo a sus criterios, mejorará las condiciones de los habitantes de las entidades que gobiernan.

Los gobernadores piden al gobierno federal revisar el pacto fiscal promovido por Felipe Calderón (Foto: Presidencia de México)

Este giro en la agenda ocurrió porque, además de pedir más recursos e insumos para combatir al nuevo coronavirus en su estados, los tres mandatarios locales pidieron la revisión del pacto fiscal debido a que consideran que las entidades del norte del país son las que más recursos aportan a la federación y no reciben lo necesario para resolver las necesidades de las entidades.

A partir de la sexta reunión, celebrada el pasado 24 de abril, se les sumaron dos gobernadores más: José Rosas Aispuro de Durango (PAN) y Silvano Aureoles, abanderado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y jefe del ejecutivo local de Michoacán.

El 15 de mayo, en la novena reunión, se sumó Enrique Alfaro, mandatario de Jalisco por Movimiento Ciudadano (MC), y José Ignacio Peralta de Colima (PRI). Finalmente, en las reuniones 12 y 14 se sumaron Diego Sinhue de Guanajuato y Javier Corral de Chihuahua, respectivamente. Ambos gobernadores pertenecen al blanquiazul. Dejando la lista de miembros de la Alianza Federalista de la siguiente manera:

La Alianza Federalista quiere que se revise el pacto fiscal (Foto: Twitter / @AFederalista)

1.- Jaime Rodríguez, El Bronco, de Nuevo León (Independiente)

2.- Miguel Riquelme, Coahuila (PRI)

3.- Francisco García Cabeza de Vaca, Tamaulipas (PAN)

4.- José Rosas Aispuro, Durango (PAN)

5.- Silvano Aureoles, Michoacán (PRD)

6.- Enrique Alfaro, Jalisco (MC)

7.- José Ignacio Peralta, Colima (PRI)

8.- Diego Sinhue, Guanajuato (PAN)

9.- Javier Corral, Chihuahua (PAN)

10.- Martín Orozco, Aguascalientes (PAN)

López Obrador estimó que el conflicto tiene tintes electorales para el 2021 (Foto: Presidencia de México)

De este modo se ha impulsado, por parte de la alianza, una agenda que incide en el cambio del llamado pacto fiscal, pues de acuerdo con ellos se trata de un mal trato para los gobiernos locales que representan. Aunado a esto, el encono generado por este motivo, hace ver como culpable a López Obrador de que la distribución de los recursos captados de estos estados sea así; sin embargo, esto ya fue refutado por el secretario de Hacienda.

Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), vía Twitter, reviró la argumentación contra la revisión del pacto fiscal, pues éste fue implementado desde 2007, durante la presidencia del abanderado del PAN Felipe Calderón (2006-2012).

"En días recientes se ha desatado una discusión muy agitada sobre el tema de la coordinación fiscal. Me parece sano que haya una deliberación ordenada sobre esto , pero para que sea exitosa necesitamos tener los hechos claros. Aquí un par de observaciones:

Contrario a lo que se ha señalado, el acuerdo fiscal prevaleciente no fue establecido por esta administración, sino producto, fundamentalmente, de la reforma de 2007, impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón. Por eso, aunque yo evito politizar estos temas, no deja de sorprenderme que algunos de los cuestionamientos más recurrentes a este arreglo provengan de miembros del PAN

Arturo herrera, titular de Hacienda, explicó que el pacto fiscal fue promovido por Felipe Calderón (Foto: Reuters / Luisa Gonzalez)

Esto quiere decir que, en caso de haber existido un esquema de inequidad, los gobiernos locales han contado con casi 13 años para manifestar su inconformidad.

Por su cuenta, el mandatario nacional explicó que este encono obedece a las elecciones próximas a celebrarse en 2021, donde se renovará la cámara de diputados y se definirán 15 gubernaturas.

“ Qué es lo que está sucediendo, pues estamos en temporada de elecciones y entonces se están agrupando en contra nuestra, pensado que así van a tener votos. Nosotros consideramos que esto es normal, es legítimo, respetamos esas posturas y como le tenemos respeto y confianza al pueblo, sabemos que no hay ninguna preocupación, no hay nada que temer, porque la gente ya no se deja manipular, aun cuando a nuestros adversarios o a la oposición, los medios de información le den todos los espacios, todo el tiempo, ya la gente está muy consciente , aunque no va a gustar mi habla, ya la gente está muy avispada, entonces eso es todo”, indicó el mandatario mexicano en la conferencia de prensa del martes 27 de octubre.

