Al estilo del “Padrino”, pero con una cabeza de cerdo, mantas y redes sociales: así amenazan los narcos en México

Los narcotraficantes en México tienden a recurrir a elementos que intimiden a funcionarios públicos, organizaciones criminales rivales, y periodistas, para mantener su poder y control dentro del mercado (Foto: Twitter/@IrvingPineda)

Este lunes, una cabeza de cerdo y una manta fueron abandonadas en la oficina de Antonio Hazael Ruíz, subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

En el mensaje se le acusa al funcionario de permitir la extorsión de reos en el Reclusorio Sur por parte de los custodios, además le mencionan que debe poner orden con los comandantes, “se supone que deben estar en rotación para que no tengan nexos con delincuentes, pero como te dan renta semanal los dejar ser, ¿es necesario que matemos custodios para que soluciones?”.

No es la única amenaza: los narcotraficantes en México tienden a recurrir a elementos que intimiden a funcionarios públicos, organizaciones criminales rivales, y periodistas, para mantener su poder y control dentro del mercado de las drogas y otras actividades ilícitas.

Vamos a ir secuestrando y decapitando a sus familias”: terribles amenazas del CJNG a comerciantes del Edomex

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ha convertido en uno de los grupos criminales más sangrientos por sus atentados contra políticos, empresarios, y civiles. En el Estado de México —una de las entidades con peor percepción de seguridad y con altos índices de feminicidios— la organización criminal encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, ha vuelto a intimidar a la población.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ha convertido en uno de los grupos criminales más sangrientos por sus atentados contra políticos, empresarios, y civiles (Foto: Juan José Estrada Serafín/Cuartoscuro.com)

En redes sociales circuló un audio e imágenes de mensajes amenazantes, que hombres, supuestamente vinculados al grupo criminal, enviaron a empresarios y vecinos del municipio de Naucalpan (uno de los más industrializados), en los que advertían: “Vamos a ir secuestrando y decapitando a sus familias”.

Los supuestos criminales aseguran que aquellos negocios y dueños que no se “alineen” con ellos sufrirán graves consecuencias.

“A mí me vale si le dan parte a las autoridades, ustedes bien saben que las autoridades y el gobierno se prestan para negociar con nosotros (los criminales), ya que venimos trabajando en conjunto. Les pedimos que no hagan caso omiso, ustedes digan si quieren jalar por la buena o simplemente lo hacemos por la mala”, se escucha en el audio presuntamente enviado a comerciantes y vecinos de la región.

En el Estado de México de hoy, los comerciantes y empresarios deben pagar derecho de piso al crimen organizado para poder establecerse. Los vendedores ambulantes están obligados a comprar los productos que los delincuentes les deben. Los choferes del transporte deben pagar para que los dejen trabajar, aunque sus documentos estén en regla.

Este lunes, una cabeza de cerdo y una manta fueron abandonadas en la oficina de Antonio Hazael Ruíz, subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México (Foto: Cuartoscuro)

Funcionaria de aduanas denunció amenazas del Cártel de Sinaloa tras fuerte decomiso

En las últimas décadas, los grupos delincuenciales han tejido una red criminal en los puertos y aduanas de México que les ha permitido ingresar cuantiosos cargamentos de droga.

En los esfuerzos para acabar con la corrupción en dichas vías de acceso, el pasado 23 de octubre, la Aduana Marítima, en un operativo conjunto con la Fiscalía General de la República y Secretaría de Marina, incautó precursores químicos para la producción de fentanilo y metanfetaminas.

La mercancía era propiedad del Cártel de Sinaloa y tenía como destino los estados del norte de Sonora y Sinaloa, donde “cocinan” las drogas sintéticas. En total se aseguraron 16 botes de aproximadamente 28 kilos de acetaminofeno.

El alijo, que estaba escondido en un buque proveniente de Yokohama, Japón, estuvo detenido unas horas en el puerto de Ensenada, Baja California. La embarcación fue liberada por las autoridades federales horas después de su incautación.

El Cártel de Sinaloa presuntamente amenazó a la administradora de Aduana en Ensenada, Baja California (Foto: Archivo)

Tras las acciones, según el semanario Zeta Tijuana, la policía municipal de la cuidad portuaria fue alertada la mañana del 6 de noviembre sobre una narcomanta en la que amenazaron a la administradora de la Aduana Marítima en Ensenada, Pamela Lilian Romero Luzanilla.

“Pamela Romero Lusanilla admin de aduana con nosotros no se juega o devuelves la merca o el pago hija de puta atte LA MAÑA” (sic).

Por incompetencia, la FGR se deslindó de la investigación de la funcionaria federal y la atrajo la unidad investigadora de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Romero Luzanilla asumió el cargo a finales de marzo pasado, en sustitución de David Pérez Tejada, quien fue trasladado al mismo puesto como administrador de la Aduana de Tecate.

Armas de alto poder y una amenaza: el CJNG envió un alarmante mensaje a Los Zetas a nombre del Mencho

La violencia producida por el narcotráfico en México ha dañado el tejido y el imaginario social en distintas dimensiones. Los llamados narcomensajes suelen salir a la luz en la antesala de severos conflictos armados entre grupos criminales donde la sociedad civil resulta seriamente afectada.

Grupo élite del CJNG exhibe armas de alto poder y equipo táctico durante el mensaje (Video: Twitter/@GHOSTDEVIIL)

Bajo esta lógica, el inicio del 2021 quedó marcado por una confrontación inminente entre dos de los cárteles más violentos en México: Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto, porque en los primeros días de enero comenzó a circular un video en el que un grupo de civiles fuertemente armado, presuntamente bajo el mando de Nemesio Oseguera Cervantes, amenazó con exterminar con Cárteles Unidos, un apéndice de Los Zetas instalado en Michoacán.

A través de un clip de dos minutos 14 segundos, un sujeto que habló en representación del hombre más buscado por la DEA, alertó a la población michoacana de que pronto habrá uno o varios enfrentamientos en los que se buscará abatir con la célula criminal que opera con métodos que el CJNG considera inmorales.

Rodeado de decenas de civiles armados, vehículos todo terreno y vistiendo equipo táctico, el individuo encapuchado se dirigió tanto a los habitantes de la entidad que vio nacer a José María Morelos y a sus rivales.

“Buenas tardes a toda mi gente de Michoacán. Me dirijo a ustedes, por este medio”, después nombró a los líderes de Cárteles Unidos: El Abuelo Farías, Tico, Boto Paredes, Poncho Güicho y El Coruco. A este último resaltó su desagrado en metodología e ideología: “hijo de tu puta madre ya no se escondan detrás de la ciudadanía, ya no utilicen a mujeres y niños para pedir apoyo al gobierno”, señaló.

Dejaron el mensaje afuera de la oficina de Antonio Hazael Ruíz, subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México (Foto: Twitter/@c4jimenez)

Las imágenes de la oficina de Antonio Hazael Ruíz fueron compartidas por el reportero Carlos Jiménez, y también indica que tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya investigan el caso. “Lo acusan de recibir renta mensual para permitir que custodios extorsionen a internos en el Reclusorio Sur”, compartió en redes sociales.

También se mencionan los nombres de Ángel Rocha Sánchez, Brandon Pérez Flores, Rogelio Ruiz, y Adriana Yusel Tapia Hernández.

Por el momento, ninguna de las dependencias antes mencionadas han emitido alguna comunicación oficial al respecto.

Hazael Ruíz fue designado subsecretario del Sistema Penitenciario capitalino en diciembre de 2018 y hasta enero del 2020, bajo su gestión se ha registrado 13 fugas de cárceles.

Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) demostró que en los reclusorios que se hallaban bajo la responsabilidad del subsecretario, el 80% de los familiares pagaba una cuota por llevarle comida a sus familiares, 57% pagaba por entrar al penal, y a 33% les cobraban por visitas conyugales.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Malestar en Washington con el gobierno argentino porque no dejó atracar al buque más moderno de la guardia costera de Estados Unidos

Tras años de misterio, Evan Rachel Wood reveló que su abusador fue Marilyn Manson

Tequila, rifas de autos de lujo y música de banda: así son las fiestas de los Chapitos, hijos de “El Chapo” Guzmán

Murió Dustin Diamond, la estrella de la icónica serie “Salvados por la campana”