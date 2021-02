Tras años de misterio, Evan Rachel Wood reveló que su abusador fue Marilyn Manson

Evan Rachel Wood acusó de abuso a Marilyn Manson (Reuters)

Por primera vez, Evan Rachel Wood dio a conocer el nombre de su abusador. El lunes por la mañana, la nominada al Emmy por “Westworld” ofreció detalles sobre el horrible abuso y violencia que atravesó mientras estaba en una relación con el músico Marilyn Manson cuando ella tenía 19 años y el 38.

Wood estuvo comprometida con Manson durante ocho meses en 2010. La pareja hizo pública su relación en 2007.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años”, escribió la actriz estadounidense, de 33 años, en su perfil de Instagram y en un comunicado enviado para la revista Vanity Fair.

“Me lavaron el cerebro y manipularon hasta la sumisión. Ya no voy a vivir más con miedo a las represalias, injurias o extorsiones. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y a las muchas industrias que habilitaron su comportamiento antes de que arruine más vidas. Todo mi apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, continuó.

Casi al mismo tiempo, otras cuatro mujeres publicaron declaraciones similares en Instagram. Se trata de Ashley Walters, Sarah McNeilly, Ashley Lindsay Morgan y una mujer que dio su nombre solo como Gabriella.

En sus declaraciones, detallaron “experiencias desgarradoras que, según afirman, incluyeron agresión sexual, abuso psicológico y/o diversas formas de coerción, violencia e intimidación”.

“Cuando empecé mi camino como activista muchas veces me pregunté por dónde empezar. Y la respuesta fue que debía dedicarme a una causa con la que tuviera experiencia directa porque sentía que iba a poder ayudar más. Por eso me dediqué a los temas de violencia doméstica y abuso sexual”, explicaba la actriz hace unos meses a la revista Variety a propósito de su trabajo para conseguir un cambio en la legislación de California que extendiera el plazo de la prescripción de los delitos de violencia doméstica de tres a cinco años. Un cambio que fue confirmado en 2019 y se hizo efectivo el año pasado.

Los representantes de Manson han negado categóricamente acusaciones similares en el pasado, pero aún no han abordado las declaraciones de Wood como de las otras mujeres.

Años más tarde, Evan se casó con el actor Jamie Bell, de 34 años, y tienen un hijo, de siete, juntos. Se separaron en 2014 tras un matrimonio de dos años. Manson se casó con Lindsay Elizabeth Warner en febrero de 2020. Estuvo casado con la artista burlesca Dita Von Teese de 2005 a 2007.

El año pasado, Manson terminó abruptamente una entrevista con el sitio de música británico Metal Hammer cuando el reportero mencionó el nombre de Wood. Los representantes de The Shock-Rocker luego emitieron una larga declaración, negando todos los cargos de abuso contra el cantante, de 52 años.

Un representante de Manson emitió una declaración que intentó apuntar a otra persona con la que Evan salía. El representante dijo (a través de NME): “Tengo entendido que Evan Rachel Wood salió con varias personas en la época en que ella estaba saliendo con Manson. La investigación básica en internet le dará una serie de otros nombres”.

“Los siguientes puntos se refieren a los comentarios que hizo Manson en la revista Spin en 2009. Su confusión en torno a la cronología de esto es extremadamente preocupante. Los comentarios en Spin donde Manson tenía la fantasía de usar un mazo con Evan y se cortaba 158 veces era obviamente una entrevista teatral de una estrella de rock que promocionaba un nuevo disco, y no un relato fáctico. El hecho de que Evan y Manson se comprometieran seis meses después de esta entrevista indicaría que nadie tomó esta historia literalmente“.

“También hay numerosos artículos a lo largo de varios años en los que Evan Rachel Wood habla de manera muy positiva sobre su relación con Manson. En The Edit de NetAPorters.com: “No cambiaría nada de nuestra relación”, le dijo Wood a la revista. “Aprecio todo lo que me enseñó. Simplemente no creo que estemos bien el uno para el otro “, dijo el representante de Manson en respuesta a esa historia.

