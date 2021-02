“¿Andan por ahí?”: Denise Dresser cuestionó a las “feministas de la 4T” por no posicionarse contra Félix Salgado

Denise Dresser criticó a las "feministas de la 4T" por no posicionarse sobre la designación de Félix Salgado como candidato a la gubernatura de Guerrero (Foto: morena.senado.gob.mx)

Luego de la controversia que generó la designación de Félix Salgado Macedonio como candidato por Morena a la gubernatura de Guerrero, la politólogo Denise Dreseer cuestionó a las “Feministas de la a Cuarta Transformación” por no posicionarse en contra de dicha designación, pues el senador con licencia ha sido acusado por supuestas violaciones y abuso sexual.

“Toc toc, feministas de la ‘Cuarta Transformación’. ¿Hola? ¿Andan por ahí? ¿Van a pronunciarse sobre Salgado Macedonio? ¿Alzarán la voz? ¿O recortarán su conciencia para ajustarla al tamaño de la ambición de un hombre sin escrúpulos ”, escribió en su cuenta de Twitter.

En un mensaje anterior, la investigadora lanzó otra contundente crítica al referir con ironía que “el gobierno más feminista de la historia” eligió a un abusador de mujeres como candidato. “Esa 4T tan congruente con sus principios, tan defensora de nuestros derechos, tan diferente a lo que criticó”.

A finales de diciembre, Salgado Macedonio obtuvo la candidatura de Morena, favorito a ganar las elecciones del 6 de junio. Sin embargo, debido a los señalamientos de al menos tres mujeres por presuntos abusos sexuales en distintos años (1998 y 2016 en dos ocasiones), se crearon dudas en torno a su elección como contendiente por el Ejecutivo guerrerense.

Cabe señalar que dichas acusaciones fueron investigadas por la Fiscalía de Guerrero, la cual descartó una de estas porque el delito prescribió.

No obstante, fue el pasado domingo cuando el Consejo Estatal de Morena ratificó al senador con licencia como precandidato al gobierno de Guerrero.

Por su parte, Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional del partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, reiteró su respaldo al guerrerense:

“Mientras Félix Salgado mantenga sus derechos políticos, él es nuestro candidato” , expresó el presidente de Morena en una conferencia de prensa desde Baja California.

No hay ninguna sentencia por parte de ninguna autoridad que acredite que haya cometido ningún delito

No obstante, al interior del partido también se encuentran voces críticas, que no ven con buenos ojos la designación de Félix Salgado como candidato. Este es el caso de Citlali Hernández, secretaria nacional del partido, quien aseguró que no debería ser el abanderado de Morena en Guerrero.

A la senadora con licencia se le sumaron varias diputadas morenistas y otras mujeres militantes y afines a dicha fuerza política. Por medio de una carta, las firmantes solicitaron a los dirigentes de Morena revisar dicha decisión de designar a Félix Salgado como candidato basándose en los antecedentes señalados.

Además, urgieron iniciar el proceso legal correspondiente para aclarar su presunta responsabilidad de los hechos, donde se le otorgue el derecho de la debida defensa, “para que no quede duda de su probidad y honestidad”.

Aunado a esto, indicaron que su preocupación surge del compromiso de erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres.

No seremos nosotras quienes avalemos y salgamos a defender lo indefendible cuando busquemos el voto a favor de los candidatos respecto de los cuales existen dudas sobre su perfil su perfil y probidad, así hayan ganado por medio de una encuesta su candidatura, pero sin contar honorabilidad y conciencia social de género, que hoy debe exigirse a todos los participantes que desean aspirar a un cargo de elección

Estefanía Veloz, activista y comunicadora afín al gobierno de la llamada 4T, reiteró su posicionamiento en contra de la elección del senador con licencia, lamentando así que otras personas prefirieran lanzarse contra las “feministas” que criticar la decisión del partido.

Hay compañeros y compañeras que se resisten a entender que @FelixSalMac es un agresor sexual y violador. Lamento que algunas compañeras prefieran atacarnos que sumar fuerzas para que haya justicia. Nuestra primera militancia es la feminista. #UnVioladorNoSeraGobernador

