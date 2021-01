Liberaron de prisión en EEUU a la mexicana Rosa Jiménez: un juez señaló irregularidades en su juicio

FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial de una persona pasando frente al logo del Departamento de Justicia Criminal de Texas en una cárcel, en Rosharon, Texas, EEUU. 12 de agosto de 2014. REUTERS/Adrees Latif

Una mujer mexicana que pasó 18 años en prisión en Estados Unidos por la muerte de un menor fue liberada por orden de un juez de Texas, informó la cancillería, que señaló que hubo “irregularidades” en su juicio de 2005.

Rosa Jiménez salió de prisión el miércoles, dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México en un comunicado, y se quedaría en Estados Unidos para cumplir con las condiciones de su liberación, sobre las que no ofreció más detalles.

Jiménez fue arrestada en 2003 y condenada dos años más tarde, después de que un jurado la declarara culpable del abuso y la muerte de un menor que estaba bajo su cuidado, de acuerdo al comunicado de la SRE, difundido el jueves por la tarde. El jurado le impuso dos sentencias de 99 años y 75 años.

El consulado mexicano en Austin contribuyó a pagar los honorarios legales durante el curso de su apelación y su funcionarios asistieron a sus audiencias y presionaron para que su caso permaneciera bajo revisión, detalló la cancillería.

Según la SRE, el “Innocence Project”, con sede en Nueva York, que ayuda legalmente a personas que se presumen inocentes, también trabajó en su liberación.

En la lista de indultos destaca Blanca Virgen, la mexicana que recibió un indulto del presidente Donald Trump (Foto: REUTERS/Al Drago)

Este caso recordó a la mujer que fue indultada por el ex presidente Donald Trump.

El ex presidente Donald Trump publicó, a través del secretario de prensa, las subvenciones ejecutivas de clemencia a unas horas de abandonar el puesto como el mandatario de los Estados Unidos.

A través de un comunicado, se publicaron la mayoría de los nombres de los 73 indultos y las 70 conmutaciones adicionales. Se trata de una diversa lista en la que destacan todo tipo de criminales, de crímenes y de condenas que incluso llegan hasta la cadena perpetua.

Destacó, entre nombres como el ex consejero de Trump Steve Bannon y el rapero Lil Wayne, una mexicana de nombre Blanca Virgen, quien ha servido una condena de 12 años de una sentencia de 30 años que le impusieron en los tribunales norteamericanos.

De acuerdo con el comunicado, Virgen rechazó una oferta de 10 años por declararse culpable ante la corte, y aceptó su derecho constitucional de un juicio, en el que recibió el triple de años que se le habían ofertado en primer lugar, luego de declararla culpable

En prisión, destacaron, ha recibido múltiples reconocimientos derivados de los logros y alcances del programa de educación que implementó tras las rejas.

Por último, agregaron que será a partir de su liberación cuando la señora Virgen viaje de regreso a México, donde la espera su familia y donde se encargará de cuidar a sus cuatro hijos.

En la lista de indultos destacan también su ex consejero Steve Bannon y el rapero Lil Wayne (Foto: REUTERS/Joshua Roberts)

El indulto presidencial, de acuerdo con la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, es un poder que tienen los presidentes de conceder clemencia a infractores declarados culpables por el sistema de justicia penal federal.

Es en el artículo dos, sección dos, donde se señala que “el Presidente será comandante en jefe del Ejército y Marina de los Estados Unidos y de la milicia de los diversos estados, cuando sea llamado al servicio real de los Estados Unidos; podrá requerir la opinión, por escrito, del oficial principal de cada uno de los departamentos ejecutivos, sobre cualquier tema relacionado con los deberes de sus respectivas oficinas, y tendrá poder para otorgar indultos por delitos contra los Estados Unidos, excepto en casos de juicios políticos”.

Sin embargo, esta facultad únicamente abarca los delitos federales, por lo que no evita el riesgo de que una corte o fiscal estatal presente acusaciones de los mismos asuntos, de acuerdo con el análisis de Charlie Savage para The New York Times.

