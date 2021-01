“No estamos comprando vacunas de segunda”: Arturo Herrera defendió la adquisición de Sputnik V

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, aseguró que las vacunas contra COVID-19 adquiridas por el gobierno de México tienen un nivel de eficacia de 94%, incluida la Sputnik V.

Durante su participación en la sesión plenaria de los diputados del partido Movimiento Ciudadano (MC), el funcionario calificó como exitosa la apuesta de la administración federal por los antígenos desarrollados en el mundo, incluso destacó que destinar recursos al producido por Pfizer-BioNTech fue una decisión acertada, pues fue la primera en ser aprobada y comenzar a distribuirse.

“Esta estrategia ha sido muy buena porque de hecho una de esas vacunas a la que apostamos fue la primera que fue aprobada, la de Pfizer, y ese tipo de coberturas que estábamos tomando.

Firmamos contratos con cuatro empresas originalmente: Pfizer, AstraZeneca y Cansino, más la iniciativa Covax de Naciones Unidas. Esto me nos permitía asegurar en principio, una cobertura que podría vacunar hasta 130 millones de personas si todas estas estrategias fueran exitosas ”.

Luego de que uno de los legisladores lo cuestionara sobre la vacuna de origen ruso, Herrera Gutiérrez explicó que, pese a que ningún inoculante cuenta con un 100% de efectividad, todos los que el país ha adquirido tienen mínimo 94 por ciento.

Nosotros no estamos comprando vacunas de segunda, déjenme decirlo claramente, no compramos vacunas de segunda

Para reforzar su argumento, el economista de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) señaló que las vacunas de la influenza tienen un nivel de eficacia de entre 40 y 50%, porcentaje que está muy por debajo de lo que presentan los antígenos contra COVID-19 que tienen contrato con el gobierno mexicano.

“Todas las que hemos comprado o estamos en negociación tienen un nivel de eficacia por arriba del 94 por ciento” , aclaró el funcionario.

Una de las principales complicaciones en el proceso de adquisición de las vacunas contra COVID-19 es que se trata de un producto nuevo, del que no se tenía amplio conocimiento hace unos meses, señaló el titular del SHCP.

Normalmente cuando el gobierno mexicano compra vacunas, sabe exactamente cuántas necesita. El tema en agosto era absolutamente incierto, nosotros presumíamos que iba a existir una vacuna, no sabíamos cuál era esa vacuna, si iba a ser de una dosis o de dos dosis, si necesitaba ultracongelación o no y, por lo tanto, como no sabíamos cuál iba a ser la más exitosa no sabíamos si iban a ser 7 dólares por dosis o 20 dólares por dosis